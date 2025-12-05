Colombia

Excongresista Aida Merlano fue condenada por cinematográfica fuga de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá en 2019

El caso de Merlano se convirtió en uno de los episodios más comentados del sistema judicial colombiano, debido a la forma en la que se ejecutó la evasión

Excongresista Aida Merlano fue condenada
Excongresista Aida Merlano fue condenada por fuga de un consultorio odontológico en Bogotá - crédito redes sociales

La excongresista Aida Merlano fue sentenciada a 42 meses de prisión por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, tras ser hallada responsable de una fuga que captó la atención nacional en octubre de 2019.

La decisión judicial, emitida el 5 de diciembre de 2025, responde a los hechos ocurridos cuando la exfuncionaria escapó de la custodia de las autoridades, descendiendo por una soga desde un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá.

El caso de Merlano se convirtió en uno de los episodios más comentados del sistema judicial colombiano, debido a la forma en que se ejecutó la evasión.

“Gracias. En firme, entonces la aprobación del preacuerdo, esta funcionaria judicial, entonces emite sentido de fallo condenatorio en contra de la ciudadana Aída Merlano Rebolledo, por el delito de fuga de presos previsto en el artículo cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Penal, y lo que corresponde es otorgar el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien en relación al artículo cuatrocientos cuarenta y siete del Código de Procedimiento Penal. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra”. se puedo escuchar en la diligencia.

La condena de 3 años y 5 meses de prisión impuesta por la jueza busca sentar un precedente en materia de responsabilidad penal para exfuncionarios públicos involucrados en delitos de fuga.

Excongresista Aida Merlano fue condenada a 42 meses de prisión por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, tras ser hallada responsable de una fuga que captó la atención nacional en octubre de 2019 - crédito redes sociales/X

Aida Victoria Merlano deberá comparecer de nuevo ante la justicia por la fuga de su madre

El proceso judicial que involucra a Aida Victoria Merlano por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, entra en una fase decisiva: la Sala penal de la Corte Suprema ha fijado para el 11 de diciembre la audiencia de sustentación de la casación, en la que se revisarán los argumentos presentados contra la condena dictada previamente.

Este paso, bajo la dirección del magistrado Carlos Solórzano, permitirá a las partes exponer sus posiciones ante el alto tribunal, que deberá determinar si existen fundamentos para modificar o anular la sentencia original.

La condena a Aida Victoria Merlano se inscribe en una serie de repercusiones legales y políticas que se desencadenaron tras la fuga de su madre en un episodio que sigue bajo análisis y escrutinio en Colombia.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas visuales que resultaron esenciales para reconstruir la secuencia de la fuga. Entre los elementos exhibidos, una fotografía mostró al odontólogo Cely abrazando a Aida Merlano instantes antes de que la excongresista lograra escapar.

Este registro, junto con otros elementos probatorios, permitió a los investigadores establecer el grado de colaboración de los presentes en el consultorio odontológico y precisar cómo se orquestó la evasión.

La investigación judicial reveló que la soga utilizada como herramienta principal en la huida no solo fue un objeto material, sino que su introducción al consultorio requirió una planificación detallada y la colaboración de personas cercanas a la excongresista.

Las autoridades determinaron que la presencia de Aida Victoria Merlano en el lugar y su participación activa resultaron fundamentales para la ejecución del plan de escape. Así lo estableció la Fiscalía: “También la misión coordinar la fuga de Aida Merlano desde el momento que se acudió a una cita odontológica como fachada para que esta última pudiera realizar todos los actos para consumar su fuga (…) suministró elementos como teléfonos móviles (…) Aida Victoria, por sí misma, instrumentalizó y utilizó a su hermano para cometer el delito de fuga de presos, ingresando a través de él elementos que fueron necesarios para la fuga”.

La defensa de Aida Victoria Merlano, encabezada por el abogado Miguel Ángel del Río, argumentó sobre la naturaleza de la participación de su clienta y cuestionó la interpretación de los hechos presentada por la Fiscalía. No obstante, el tribunal concluyó que la entrega de la soga y la actuación de la hija de la excongresista fueron determinantes para consumar la fuga.

