Colombia

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalas en cuenta

El cierre de año impulsa un movimiento destacado en las compras de moda y lujo en Colombia, con tendencias específicas que toman fuerza durante la temporada navideña

Guardar
Las compras navideñas impulsan la
Las compras navideñas impulsan la demanda de moda y accesorios premium en el país - crédito Freepik

El gasto navideño en moda premium alcanza su punto más alto del año y concentra la mayor parte del movimiento comercial del sector. Esta dinámica define qué productos toman fuerza en diciembre y qué busca el consumidor colombiano cuando selecciona un obsequio.

La temporada decembrina se consolida como el periodo más activo para el comercio de lujo y moda en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comportamiento de compra logra triplicar el volumen de ventas habitual de la categoría y convierte a diciembre en un mes equivalente a un trimestre completo de facturación, según datos del ecosistema de marcas premium SBQ.

Fenalco respalda ese panorama y reporta que el 36% de los colombianos asigna más de $800.000 a la compra de regalos, lo que evidencia una intención de gasto robusta durante las festividades.

En el segmento de moda y accesorios de lujo, ese gasto se amplía. Las tiendas especializadas registran un ticket promedio de $1 millón de pesos, cifra que supera el presupuesto general de obsequios reportado por Fenalco.

Los hombres asumen la mayor proporción del gasto total destinado a regalos y alcanzan cerca del 60% del consumo dentro del sector premium, mientras que las mujeres adquieren más unidades por transacción debido a la búsqueda activa de descuentos de temporada, según el análisis del multimarca.

Sebastián Barrientos, CEO del multimarca, describe un consumidor que prioriza la funcionalidad y el valor emocional en un obsequio, más allá de una prenda como tal.

El directivo resalta el protagonismo de los accesorios y de la perfumería durante esta época, categorías que elevan su importancia en el cierre del año.

“Para esta Navidad, dos productos se consolidan como tendencias premium para regalar. En primer lugar están las gafas de sol.

Este accesorio es esencial para la temporada y un regalo práctico, debido a que los colombianos suelen viajar durante diciembre y enero”, afirmó.

El directivo sostuvo: “Además, firmas como Prada, Miu Miu, Ray-Ban y Oakley recientemente lanzaron nuevas colecciones. Por otro lado, están los perfumes, que son un obsequio íntimo y esencial.

Esta categoría de lujo se utiliza especialmente para proyectar identidad, lo que la convierte en un regalo altamente personalizado y emotivo”.

Aunque los accesorios capturan la atención del consumidor y ganan relevancia, la ropa se mantiene como la categoría dominante durante la Navidad. SBQ señala que la indumentaria concentra cerca del 60% de las transacciones del sector.

Este comportamiento se explica por la tradición de estrenar durante las festividades y por el deseo de los colombianos de mostrar una imagen renovada en los encuentros familiares y sociales de fin de año.

Fenalco identifica que el 32% de las personas prefiere realizar las compras durante las primeras semanas de diciembre. Sin embargo, el grueso del país aplaza la adquisición de regalos y concentra su gasto en los días finales.

Las ventas alcanzan sus niveles más altos desde el 15 hasta el 24 de diciembre y el comercio vive la mayor intensidad entre el 21 y el 24, periodo que eleva el flujo de compradores en centros comerciales y tiendas especializadas.

Temas Relacionados

Regalos de NavidadNavidadCompras en NavidadFenalcoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Sorteo del Mundial 2026 EN

Revelan las razones por las que Nequi se cae en las quincenas y dificulta pagos en Colombia

La plataforma bancaria ha registrado novedades recientes en la disponibilidad de algunos de sus servicios digitales durante las jornadas de mayor demanda en Colombia

Revelan las razones por las

Ornella Sierra aviva rumores de embarazo tras publicación con contundente mensaje: “Nuevo integrante”

La expectación crece entre los seguidores de Ornella Sierra, que recientemente oficializó su relación con Humberto Vargas y podría estar próxima a anunciar que será madre por primera vez

Ornella Sierra aviva rumores de

Tras anulación de decreto que prohibía consumo de droga en espacios público en Medellín: ¿se puede o no fumar ‘porro’ en la calle?

Las autoridades locales se pronunciarán luego del fallo que determinó el Tribunal Administrativo de Antioquia que el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez expidió el 17 de enero de 2024

Tras anulación de decreto que

Gustavo Petro felicitó al Grupo Sarmiento Angulo, al que duramente ha criticado: cuáles fueron los motivos

El presidente celebró que el conglomerado empresarial de Sarmiento Angulo le apostara a las energías renovables

Gustavo Petro felicitó al Grupo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio recordó a su

Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de los últimos días que compartieron juntos

Ornella Sierra aviva rumores de embarazo tras publicación con contundente mensaje: “Nuevo integrante”

“La noche era lo más horrible”: Miguel Ayala revela los detalles más duros de su secuestro y cómo vivió el rescate del Gaula

Vanessa Pulgarín sorprendió al aparecer en silla de ruedas después de su paso por Miss Universe: “Un dolor muy fuerte”

Claudia Lozano, de Noticias Caracol, confiesa que pensó en morir durante su hospitalización: “Ya no quería más”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la conformación de los grupos desde Colombia

Así fue el emotivo homenaje de la hinchada del Junior a “el Pibe” Valderrama: “Se pasaron de calidad”

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026 de las expectativas de la selección Colombia: “Llegar al último día”