Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalas en cuenta

Las compras navideñas impulsan la demanda de moda y accesorios premium en el país - crédito Freepik

El gasto navideño en moda premium alcanza su punto más alto del año y concentra la mayor parte del movimiento comercial del sector. Esta dinámica define qué productos toman fuerza en diciembre y qué busca el consumidor colombiano cuando selecciona un obsequio.

La temporada decembrina se consolida como el periodo más activo para el comercio de lujo y moda en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comportamiento de compra logra triplicar el volumen de ventas habitual de la categoría y convierte a diciembre en un mes equivalente a un trimestre completo de facturación, según datos del ecosistema de marcas premium SBQ.

Fenalco respalda ese panorama y reporta que el 36% de los colombianos asigna más de $800.000 a la compra de regalos, lo que evidencia una intención de gasto robusta durante las festividades.

En el segmento de moda y accesorios de lujo, ese gasto se amplía. Las tiendas especializadas registran un ticket promedio de $1 millón de pesos, cifra que supera el presupuesto general de obsequios reportado por Fenalco.

Los hombres asumen la mayor proporción del gasto total destinado a regalos y alcanzan cerca del 60% del consumo dentro del sector premium, mientras que las mujeres adquieren más unidades por transacción debido a la búsqueda activa de descuentos de temporada, según el análisis del multimarca.

Sebastián Barrientos, CEO del multimarca, describe un consumidor que prioriza la funcionalidad y el valor emocional en un obsequio, más allá de una prenda como tal.

El directivo resalta el protagonismo de los accesorios y de la perfumería durante esta época, categorías que elevan su importancia en el cierre del año.

“Para esta Navidad, dos productos se consolidan como tendencias premium para regalar. En primer lugar están las gafas de sol.

Este accesorio es esencial para la temporada y un regalo práctico, debido a que los colombianos suelen viajar durante diciembre y enero”, afirmó.

El directivo sostuvo: “Además, firmas como Prada, Miu Miu, Ray-Ban y Oakley recientemente lanzaron nuevas colecciones. Por otro lado, están los perfumes, que son un obsequio íntimo y esencial.

Esta categoría de lujo se utiliza especialmente para proyectar identidad, lo que la convierte en un regalo altamente personalizado y emotivo”.

Aunque los accesorios capturan la atención del consumidor y ganan relevancia, la ropa se mantiene como la categoría dominante durante la Navidad. SBQ señala que la indumentaria concentra cerca del 60% de las transacciones del sector.

Este comportamiento se explica por la tradición de estrenar durante las festividades y por el deseo de los colombianos de mostrar una imagen renovada en los encuentros familiares y sociales de fin de año.

Fenalco identifica que el 32% de las personas prefiere realizar las compras durante las primeras semanas de diciembre. Sin embargo, el grueso del país aplaza la adquisición de regalos y concentra su gasto en los días finales.

Las ventas alcanzan sus niveles más altos desde el 15 hasta el 24 de diciembre y el comercio vive la mayor intensidad entre el 21 y el 24, periodo que eleva el flujo de compradores en centros comerciales y tiendas especializadas.