En pleno sorteo del Mundial 2026, Trump aseguró que “ama a Colombia”, aunque antes había dicho que era “una fábrica de drogas”

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha alternado mensajes de cordialidad y críticas severas a Colombia en sus recientes declaraciones públicas,

Según los registros de Noticias RCN durante la gala del sorteo del Mundial 2026, Trump adoptó un tono amistoso al referirse tanto a Colombia como a América Latina, pero en intervenciones anteriores había endurecido su discurso, calificando al país sudamericano de “antro de drogas” y descalificando a su presidente.

En el ambiente festivo del sorteo del Mundial 2026, Trump se mostró entusiasta sobre el papel de Estados Unidos como anfitrión del evento deportivo.

“Es un honor ser anfitrión. Es un gran honor. Quiero decir, eh, resultó ser más grande de lo que pensábamos. Estamos estableciendo un récord de ventas de boletas, como ningún deporte ha visto antes”, afirmó en entrevista con Noticias RCN.

Ante la pregunta sobre la facilitación de visas para los asistentes al Mundial, aseguró: “Vamos a facilitarlo mucho para ellos. Estamos trabajando en eso ahora mismo. Lo vamos a hacer muy fácil. Va a ser un proceso muy sencillo”.

Al ser invitado a saludar a Colombia, Trump expresó: “Me encanta Colombia. Hola, Colombia. Está bien”, según recogió el medio mencionado.

El tono distendido continuó cuando Trump envió un mensaje a los aficionados latinoamericanos: “Latinoamérica es genial, y tienen un gran fútbol. Así que buena suerte en los partidos”.

Consultado sobre su experiencia personal con el fútbol, el exmandatario respondió con humor: “Lo crea o no, sí. Sí jugué y me encantaba. Tenía, era, eh, era bueno. No diría que era Ronaldo o Messi. Estaba un poco por debajo de ellos”.

Sin embargo, ese tono cordial contrastó con las declaraciones que Trump realizó en octubre de 2025, en las que adoptó una postura crítica respecto a la situación del narcotráfico en Colombia y la gestión de su presidente. “Colombia es una máquina de fabricar drogas (...) ahora tienen al peor presidente que han tenido, un lunático con muchos problemas mentales”, afirmó en declaraciones recogidas por La FM. El exmandatario profundizó en sus críticas:

“Contra las drogas. Y de hecho, incluso cuando tenían presidentes mejores que el que tienen ahora, ellos, ellos, así es como ganan mucho dinero. Drogas. Solía quejarme de eso cuando tenían un presidente muy agradable, pero él no hacía nada. Era, era solo palabrería. Eh, ellos son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a suspender todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que ellos detengan la producción de drogas. Y si miras los campos, los campos están llenos de drogas y refinan las drogas y producen cantidades enormes de cocaína y la envían por todo el mundo y destruyen familias”.

En noviembre de 2025, Trump reiteró y amplió sus críticas, señalando la influencia de los cárteles en la región: “Esos cárteles están controlando esos países, ¿de acuerdo? Y eso incluye a Colombia. Colombia es un antro de drogas. Es un antro de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo. Eh, tienen un líder pésimo allá ahora mismo, un tipo malo, un matón, pero producen cocaína a niveles que nunca antes habíamos visto y la venden de vuelta aquí, y no van a salirse con la suya por mucho más tiempo. No vamos a, no vamos a tolerarlo por mucho más tiempo”, según declaraciones recogidas por RT.

El contraste entre los mensajes de Trump resulta evidente: de elogiar a Colombia y desearle suerte en el fútbol, pasó a descalificar duramente a su gobierno y a cuestionar la cooperación bilateral en materia de drogas. Esta ambivalencia en sus declaraciones refleja la complejidad de la relación entre ambos países y la volatilidad del discurso político en torno a temas sensibles como el narcotráfico y la política exterior.