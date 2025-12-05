‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

Zambrano no solo recibió críticas de sus rivales, sino de sus propios compañeros y los televidentes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El episodio del Desafío Siglo XXI que se emitió durante la jornada del 4 de diciembre de 2025 estuvo cargado por las tensiones entre los habitantes de la casa Gamma, pues la presentadora Andrea Serna cuestionó a Tina y Zambrano por lo ocurrido al interior de la casa en el momento en el que Lucho llevó los chalecos de sentencia.

La conductora del formato que tiene enganchados a los colombianos preguntó lo siguiente: “Amanecieron estrenando chaleco Tina y Julio, pero Tina, por lo que se alcanzaba a oír fuera de la casa Gamma, al parecer la discusión por el tema chalecos se iba calentando. ¿Qué era lo que pasaba?”.

Ante esto, la modelo respondió: “Andrea, porque el capitán de aquí de Gama reencarnó en el espíritu de Juan (eliminado de la competencia), entonces se quiere proteger y quiere proteger a sus compañeros, a sus amigos. Hay personas que lo utilizan a uno como comodín para ellos ir avanzando y yo siento que eso es lo que está pasando con Julio y conmigo”.

A su vez, Zambrano se mostró molesto y dijo: “La verdad que una falta de respeto lo que ella está diciendo (...) ¿Qué han hecho Julio y Tina en las pistas que van? Nada (...) ¿Qué fue hacer a tierra? El oso. Desmayarse. No, así tampoco”.

La joven expresó su desacuerdo nuevamente - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Lucho, que fue el encargado de llevar los chalecos a los rivales, fue cuestionado por Andrea Serna y él no dudó en irse en contra de Zambrano por las actitudes que tomó en contra de sus compañeros.

“Me da rabia, es un poco indignante cómo un hombre puede decir de una mujer que fue a una pista a desmayarse. Es que me da rabia, me da rabia porque eso nada más lo dice una persona bruta, brother. O sea, ¿cómo que tú le vas a decir a una mujer que se vaya a una pista a desmayarse sabiendo que todas las personas que van allá quieren dar su 100 %. Eso no lo hace un varón, hermano. Por eso es que están como están, por tu culpa“, dijo el joven con voz firme.

Además, aprovechó para recordar la petición de la modelo: “Y lo que me dijo Tina cuando le puse el chaleco: Tina, tranquila, que así va a ser”. Y es que antes de que el joven regresara a la casa Alpha ella le dijo: “Si van a seguir mandando chalecos, que sean todos para esta casa”, con el fin de que sus compañeros tengan que someterse al Desafío a Muerte.

La pelea entre los participantes estuvo bastante fuerte - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Zambrano no se quedó callado y le respondió a Lucho

“Lo que es un bobo, un niño lo que es. Si él quiere enfrentarse conmigo, que me lo diga y nos enfrentamos como varones. Que me lo diga enseguida. No le tengo miedo. Y se acuerda que la primera vez lo saqué nada más con sustico diciendo que tenía que respetar la raya y ahora lo saco poniéndome el chaleco", dijo el polémico capitán de la escuadra naranja.

Además, aprovechó para decir que todos los equipos tenían problemas: “Uno tiene que decir la verdad, uno no conoce los errores de cada casa. Yo no sé lo que está pasando en Alpha, yo no puedo opinar lo que pasa en Alpha o en Neos. Las cosas pasan aquí por algo. Y un niño no, lo que pasa es que digo las cosas de verdad, yo no soy un niño como él, que se pone a hablar de las mujeres a las espaldas. Eso es un tonto, lo que es. Un payaso, lo que es”.