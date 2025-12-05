Colombia no votó resolución de la ONU para retornar a sus familias niños ucranianos secuestrados por Rusia: el Gobierno no se ha pronunciado

Colombia no votó resolución de la ONU para retornar a sus familias niños ucranianos secuestrados por Rusia - crédito EFE/ Miguel RodrÍguez y EFE/SERGEY DOLZHENKO

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución “Retorno de los niños ucranianos”, en la que exige a Rusia garantizar el regreso inmediato, seguro e incondicional de todos los menores trasladados o deportados de manera forzada desde territorios ocupados. Esta decisión, que obtuvo 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, entre ellas Colombia, se inscribe en una serie de pronunciamientos internacionales que buscan visibilizar el impacto del conflicto en los menores ucranianos, así como ejercer presión política y diplomática sobre Moscú.

La abstención del Gobierno colombiano generó reacciones inmediatas en el ámbito político. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, criticó abiertamente la postura de la delegación nacional, reclamando explicaciones al Ejecutivo.

En un mensaje publicado en la red social X, Forero afirmó que el presidente de la República, Gustavo Petro, está en la obligación de explicar la decisión que tomó el representante del país ante la ONU.

“El presidente Gustavo Petro debe explicarle al país por qué ordenó que la delegación de Colombia ante la ONU se abstuviera de votar la proposición que exhortaba a Rusia a devolver a los miles de niños ucranianos que han sido secuestrados”, escribió el representante.

Hasta el momento, el Gobierno no ha ofrecido una explicación pública sobre las razones de su abstención, lo que alimenta el debate sobre la posición de Colombia frente a la guerra en Ucrania y las recientes discusiones sobre cooperación humanitaria, el envío de un hospital militar a zonas afectadas y las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto.

La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a Moscú a poner fin de inmediato a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de familias, cambio de ciudadanía, adopciones, acogimientos o adoctrinamiento de menores ucranianos. El texto cita el artículo 49 de la Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado forzoso de civiles, incluidos niños, en contextos de ocupación.

Previo a la votación, la presidenta del principal órgano deliberativo, normativo y representativo de la ONU expuso el testimonio de un adolescente ucraniano, uno de los miles de menores trasladados o adoptados en Rusia de manera forzosa, situación denunciada por la comunidad internacional desde hace más de tres años, cuando comenzó el conflicto. En su relato, el joven describió: “Imagina que eres un joven de 16 años en un día normal (…) cuando unos soldados irrumpen en tu casa, te obligan a subir a su vehículo y te llevan a un destino desconocido”, enfatizando que muchos permanecen meses bajo nuevas identidades y lejos de sus familias.

Aunque las resoluciones de la ONU no son vinculantes, suelen funcionar como herramientas de presión internacional y reflejan la preocupación de organismos humanitarios y gobiernos aliados de Kiev por la situación de los menores ucranianos.

Petro y su rifirrafe con la embajada de Ucrania

La decisión de la delegación de Colombia ante la ONU puede estar relacionada con el tira y afloja que protagonizaron Gustavo Petro, jefe de Estado colombiano, y la embajada de Ucrania. El origen del conflicto fueron unas declaraciones de Petro en las que afirmó que las autoridades del pais europeo tenían retenidos a varios mercenarios colombianos.

Sin embargo, la embajada señaló que los colombianos ingresaron a las Fuerzas de Defensa por voluntad propia. Según el comunicado, los extranjeros vinculados con el Ejército ucraniano se integran en unidades regulares y operan bajo legislación que reconoce sus derechos y deberes.

Así mismo, enfatizó que Ucrania “en ningún caso retiene por la fuerza a militares extranjeros”, añadiendo que sus procedimientos se realizan conforme a las disposiciones jurídicas que rigen el país. En efecto, remarcó que las garantías ofrecidas a los voluntarios responden a obligaciones reconocidas en tratados internacionales.