Abelardo de la Espriella lanzó una pulla tras inscribir su candidatura con más de 5 millones de firmas: “Un mandato popular insoslayable”

En su mensaje, el candidato presidencial reveló su confianza en lograr una victoria en la primera vuelta, reafirmando su visión de un país libre de los problemas que aquejan a la nación por el Gobierno Petro

Abelardo de la Espriella compartió con sus seguidores el paso importante que dio en su carrera política - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jueves 4 de diciembre, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella entregó ante la Registraduría Nacional de Colombia más de 5 millones de firmas ciudadanas como aval para inscribir su candidatura a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026. Este momento, alcanzado por el movimiento de derecha Defensores de la Patria, marcó un paso significativo en su carrera política.

De la Espriella, que es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no pertenece al Centro Democrático, su partido, expresó su agradecimiento a los ciudadanos que se unieron a su causa y por medio de su cuenta de X el líder político compartió un mensaje lleno de emoción y esperanza, al destacar que las firmas representan la “materialización de un anhelo” para “salvar y reconstruir” el país.

Según el abogado, estas firmas demuestran un fuerte apoyo popular, el cual le da la confianza para seguir adelante con su propuesta de gobierno: “Hoy celebro la fuerza de los más de 5 millones de corazones que caminaron juntos con convicción y esperanza, recolectando las firmas que hoy sellan mi pacto con el pueblo. Cada nombre en ellas consignado simboliza la unión de un país que sueña con vivir en una verdadera democracia, en libertad y bajo principios fundacionales que hacen grande a una nación”.

Abelardo de la Espriella festejó el respaldo de más de 5 millones de ciudadanos que apoyaron su candidatura presidencial - crédito @ABELAESPRIELLA/X

Luego, en su mismo mensaje, el abogado, conocido como “El Tigre” agregó: “Ustedes se han unido a mí en un solo corazón que late con propósito, que ruge por Colombia y que hoy más que nunca le dice a la historia del país, que aquí estamos ¡firme por la Patria! Ahora el camino nos traza un nuevo desafío, uno que sé que con el fervor y apoyo de ustedes voy a lograr: El Tigre en primera vuelta”.

El mensaje, cargado de emotividad, hace alusión al vínculo entre el candidato y sus seguidores, que, según él, se comprometieron a trabajar juntos por el bienestar del país. La cita en redes sociales no solo resaltó el respaldo recibido, sino la confianza de Abelardo de la Espriella en alcanzar una victoria electoral desde la primera vuelta.

A través de un video, el precandidato presidencial compartió también momentos clave de su recorrido por Colombia, buscando las firmas en diversos departamentos. En las imágenes, se puede ver cómo entregó personalmente las firmas en la Registraduría, un acto que, para él, simbolizó la culminación de un esfuerzo y la materialización de su objetivo.

Con el respaldo de más de 5 millones de ciudadanos, Abelardo de la Espriella ha oficializado su candidatura para las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Colprensa

En el video, De la Espriella expresó con firmeza: “Hoy, cuando Colombia atraviesa sus horas más oscuras, los defensores de la patria que amamos a este país, que defendemos la democracia, la libertad y la institucionalidad, estamos firme por la patria”.

El abogado, visiblemente emocionado, continuó agradeciendo a todos aquellos que participaron en la recolección de firmas, reconociendo el esfuerzo de miles de colombianos que se enfrentaron a diversas adversidades para hacer posible este proyecto. La actividad, a veces peligrosa y demandante, fue un desafío superado por la “manada”, como lo definió De la Espriella, haciendo alusión a la fuerza colectiva de quienes lo apoyan.

El líder del movimiento Defensores de la Patria destacó en su mensaje que su victoria en primera vuelta está asegurada - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“No tengo cómo pagarle a tantos compatriotas que bajo el sol, el agua, que bajo las amenazas, inclemencias de todo tipo, pusieron su empeño y el de sus familias para recoger estas firmas que demuestran independencia, que demuestran un mandato popular insoslayable que voy a defender y que voy a hacer valer como correspondía”, dijo De la Espriella.

Y el precandidato agregó: “Yo no podía seguir hablándole a mis hijos de honor, de dignidad, de patriotismo, de orgullo, si le daba la espalda a mi patria en sus horas más oscuras. Por eso estoy aquí y ustedes me dan fortaleza. Ustedes son la manada, el ejército. Ustedes son la fuerza volcánica que hace estallar los corazones del alma de la colombianidad que ven este proyecto que defiende principios y valores fundacionales, el futuro de Colombia”.

Tras la entrega de más de 5 millones de firmas, Abelardo de la Espriella se mostró firme para las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De la Espriella también aprovechó para reflexionar sobre su papel en la política y la importancia de defender el mandato popular, invitando a la reflexión sobre las futuras decisiones del país.

Al final de su video, hizo una pregunta directa a sus seguidores y evidentemente a sus próximos contrincantes en las elecciones presidenciales de 2026: “¿Tú te irías a una consulta con un mandato popular de casi cinco millones de firmas o defenderías ese mandato popular? Vamos a esperar, vamos a esperar”.

