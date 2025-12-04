Software espía Pegasus, desconfianza institucional y documentos robados: la crisis de seguridad que sacude al Gobierno colombiano

Andrés Idárraga expresó inquietud ante la falta de respuestas de inteligencia tras detectarse Pegasus en el teléfono de Armando Benedetti, señalando riesgos para la seguridad nacional y exigiendo mayor transparencia en las investigaciones - crédito Getty Images

La reciente denuncia sobre la presencia del software espía Pegasus en el teléfono del ministro del Interior, Armando Benedetti, provocó una reacción inmediata de Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado.

En entrevista con W Radio, Idárraga manifestó su preocupación por la falta de respuestas claras de las agencias de inteligencia estatales y la desconfianza que esto genera en el manejo de la seguridad nacional.

El caso se conoció cuando un experto externo detectó rastros de Pegasus en el dispositivo de Benedetti.

Idárraga explicó que la decisión de acudir a un especialista ajeno a las entidades estatales respondió a la necesidad de actuar con los recursos disponibles y a la desconfianza en las capacidades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Policía informática. “Saber quién está operando Pegasus es un imposible”, dijo el experto citado por el medio, reflejando la opacidad que rodea el uso de este software en el país.

El ministro encargado consideró que la medida adoptada por Benedetti fue la única opción viable ante la incertidumbre institucional. “La medida que tomó el ministro Benedetti creo que fue lo que tuvo a la mano y desafortunadamente, pues también sabemos que Pegasus lo adquirió el Estado”, señaló Idárraga.

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, solicitó claridad a las autoridades tras confirmarse rastros del software espía, advirtiendo sobre la desconfianza institucional y la gravedad de posibles intervenciones ilegales - crédito Colprensa

Idárraga profundizó sobre la adquisición del software, subrayando la falta de transparencia en torno a su manejo. “Quién maneja Pegasus, seguramente eso solamente lo saben las agencias de inteligencia del Estado y no ha sido una respuesta contundente por parte de ellas hacia el presidente de la República”, declaró.

El ministro encargado remarcó que no existe confianza suficiente para determinar si las contramedidas de seguridad estatales están activas o si Pegasus sigue operando en el entorno gubernamental.

El funcionario también se refirió a las dudas sobre la compra del software. “Tampoco tenemos razones concretas sobre las investigaciones que puedan haber conllevado a que si definitivamente ese software se pagó, como han informado, en el hangar de antinarcóticos hace unos años, que fue dinero en efectivo, que estuvieron al parecer agencias norteamericanas intermediarias en la compra... Eso aún, aún no tenemos una verdad, digamos, judicial al respecto”, puntualizó Idárraga.

La ausencia de información clara por parte de las agencias de inteligencia ha sido uno de los puntos más críticos señalados por el ministro encargado. Idárraga reconoció que la Fiscalía General ha avanzado en algunos aspectos de la investigación, pero insistió en la necesidad de mayor transparencia.

“Necesitamos respuestas prontas, porque de ser cierto que un alto funcionario se encuentra intervenido de manera ilegal por ese tipo de software, pues entonces estamos con un problema incluso de seguridad nacional”, advirtió en la entrevista.

La detección de software espía en el entorno gubernamental expone vacíos en la rendición de cuentas y plantea interrogantes sobre la protección de altos funcionarios y la integridad de las instituciones - crédito @PetroGustavo/X/Presidencia

El ministro encargado confirmó que buscará reunirse con la fiscal general Luz Adriana Camargo para conocer el estado de las investigaciones, especialmente después de que el medio israelí Haaretz revelara que Pegasus habría sido adquirido durante el gobierno de Iván Duque.

Idárraga enfatizó la gravedad de la situación, advirtiendo sobre las implicaciones que tendría la intervención ilegal de un alto funcionario mediante Pegasus. “Estamos con un problema incluso de seguridad nacional”, reiteró en W Radio, subrayando la urgencia de obtener respuestas claras y rápidas para evitar que la incertidumbre institucional se prolongue.

El ministro encargado lamentó que el caso de Benedetti se sume a otros episodios recientes que han puesto en entredicho la seguridad de altos funcionarios.

Mencionó el ingreso de personas encapuchadas a la vivienda de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde solo se sustrajeron documentos de su propiedad. “Son dos situaciones que nos preocupan y de las que seguramente la próxima semana habrá más noticias junto a otras que se vienen al respecto”, anticipó Idárraga en la entrevista con W Radio.

El hallazgo de software espía en un alto funcionario desató alarma en el gobierno colombiano. La falta de respuestas oficiales y la opacidad en la adquisición del sistema aumentan la incertidumbre institucional - crédito iStock

De cara al futuro inmediato, el ministro encargado manifestó su intención de continuar exigiendo explicaciones a las entidades responsables y de mantener informada a la opinión pública sobre los avances en la investigación. “Queremos saber qué ha pasado, porque sí sabemos que la Fiscalía, por supuesto, en el marco de sus investigaciones, ha avanzado con algunos elementos, pero también entendemos que hay una reserva judicial propia de las investigaciones”, explicó en la emisora.

Idárraga concluyó que la expectativa es que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre el caso Pegasus y otros incidentes relacionados, remarcando la importancia de esclarecer el uso de este software para garantizar la confianza en las instituciones y la seguridad nacional.