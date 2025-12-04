Salario mínimo de 2026: así subirán los intereses de los bancos en Colombia desde enero, luego de que se confirme el aumento

El aumento del salario mínimo ejercerá presión a la inflación en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Las proyecciones económicas para Colombia en 2026 anticipan un escenario de tasas de interés elevadas y persistencia inflacionaria. La previsión se estima en medio de una inflación se perfila como el principal desafío macroeconómico y ante la necesidad de que el Banco de la República endurezca la política monetaria ante presiones inflacionarias y un déficit fiscal elevado.

BTG Pactual señaló que el Emisor se verá obligado a adoptar una postura más restrictiva en su política monetaria para 2026. El economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual, Munir Jalil explicó que, aunque lo ideal sería iniciar los incrementos de tasas en diciembre, el banco central probablemente esperará a conocer el ajuste oficial del salario mínimo antes de tomar decisiones. Según sus estimaciones, a partir de enero de 2026, la Junta Directiva del Emisor podría implementar aumentos de 25 puntos básicos en tres reuniones consecutivas, hasta alcanzar una tasa de intervención del 10%. Esta medida busca contener las expectativas inflacionarias y forzar una convergencia a la baja en los precios.

El pronóstico de la entidad para la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cierre de 2025 se sitúa por encima del 5,4%, lo que implicaría un nivel ligeramente superior al registrado en 2024, que fue de 5,2%. Jalil advirtió a Valora Analitik que la inflación se mantendrá como el principal “dolor de cabeza macroeconómico” en 2026, ya que “no quiere ceder”.

Argumentos sobre la inflación: causas y expectativas

La persistencia de la inflación en Colombia responde a varios factores, entre los que destaca el incremento del salario mínimo. BTG Pactual incorporó en sus proyecciones un aumento del 11% para el salario mínimo en 2026, lo que, sumado al auxilio de transporte, elevaría el salario total a $1.800.000. El ajuste tendría un impacto directo en el componente de inflación de servicios, actualmente el principal impulsor de la inflación general.

Jalil remarcó que, aunque solo el 14% de los trabajadores ocupados se benefician directamente de los incrementos del salario mínimo, el consumo en el país sigue mostrando fortaleza, especialmente en bienes duraderos, cuyo crecimiento real alcanzó el 17% hasta septiembre, y en bienes semidurables, con un aumento del 8,2%.

Impacto del salario mínimo: proyecciones y efectos inflacionarios

El aumento proyectado del salario mínimo para 2026 es uno de los elementos que más presión ejercerá sobre la inflación, según el análisis de BTG Pactual. El banco estima que la combinación del incremento salarial y el auxilio de transporte llevará el salario total a $1.800.000, lo que se reflejará principalmente en el alza de los precios de los servicios. Jalil destacó a BTG Pactual que este grupo de consumidores, aunque representa una fracción del total de ocupados, ha experimentado mejoras en sus ingresos, lo que contribuye a mantener el dinamismo del consumo interno.

Análisis y advertencias

El Banco de Bogotá coincide en la necesidad de endurecer la política monetaria en respuesta a un entorno caracterizado por presiones inflacionarias persistentes, un déficit fiscal elevado y un crecimiento acelerado de la demanda interna. El informe señaló que la inflación anual en Colombia alcanzó el 5,5% en octubre de 2025, superando las expectativas del mercado por cuarta vez consecutiva. Además, el déficit primario proyectado para 2025 sería el más alto desde la crisis de los años noventa y la pandemia.

Según el análisis de al entidad, la tasa de referencia podría comenzar a subir en enero de 2026 y ubicarse en 10% hacia finales de ese año. El informe advirtió que la actual tasa de 9,25% no logró contener el dinamismo de la demanda interna, lo que sugiere que la tasa neutral es más alta de lo estimado previamente. Asimismo, destacó que las sorpresas inflacionarias se concentran en el componente núcleo, es decir, excluyendo alimentos y regulados, lo que ha impulsado al alza las expectativas de inflación tanto en el mercado de deuda pública como entre los analistas consultados por el Banco de la República.

El informe también advirtió sobre el impacto potencial de un aumento significativo del salario mínimo en 2026. Mientras el equipo técnico del Banco de la República proyecta un incremento entre 6% y 8%, consistente con la inflación observada y la productividad, los ministros del Interior y del Trabajo han planteado la posibilidad de un ajuste de doble dígito. De concretarse este escenario, las presiones inflacionarias podrían intensificarse aún más.

Otros indicadores macroeconómicos relevantes

BTG Pactual identificó otros factores que influirán en la dinámica económica de Colombia en 2026. El banco prevé que:

Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá un 3%, con el consumo como principal motor del crecimiento, manteniéndose en niveles similares a los promedios históricos.

Se espera un deterioro en el déficit de cuenta corriente, que pasaría del 2,5% estimado para 2025 a un 3% en 2026. Este deterioro estaría impulsado por un aumento de las importaciones, un crecimiento más lento de las exportaciones y mayores giros de dividendos por parte de compañías extranjeras.

El economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual señaló que, aunque un déficit de cuenta corriente en torno al 3% no representa un nivel alarmante, sí constituye un deterioro que continuará y podría profundizarse en los próximos años.