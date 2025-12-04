Roy Barreras dijo que el salario mínimo debe subir dos dígitos, y Polo Polo le contestó: “Gracias a este señor, a los colombianos nos toca tener visa para entrar al Reino Unido”

Rifirrafe entre Roy Barreras y Polo Polo por el salario mínimo - crédito Montaje Infobae

El exsenador y precandidato presidencial Roy Barreras impulsó una propuesta para elevar el salario mínimo en Colombia hasta 1.800.000 pesos, asegurando que los empleados del país reciben actualmente “salarios de hambre”.

El dirigente político sostuvo que la economía nacional puede sostener ese incremento y describió a la nación como “rica y llena de riqueza”.

El anuncio de Barreras generó múltiples reacciones en el escenario público. En su video, justificó la necesidad de este ajuste por el alto índice de desigualdad.

El exdiplomático, quien también fue presidente del Senado, afirmó que “no tiene sentido que sigamos pagando salarios de hambre que no le alcanzan a la gente para vivir”.

Recordando datos internacionales, Barreras subrayó que, en su opinión, Colombia constituye “el tercer país más desigual del planeta”. Aseguró que incrementar el poder adquisitivo de las familias más vulnerables impulsará el mercado interno, puesto que “el empresario vende más” cuando hay mayor consumo.

De acuerdo con cifras expuestas por él, su planteamiento apunta a fomentar la productividad y propiciar la creación de empleos con condiciones más equitativas. La iniciativa se enmarca en los debates sobre políticas redistributivas propuestas por sectores afines al actual gobierno.

Barreras remarcó: “Vamos a hacerlo en el próximo gobierno”, dejando en evidencia sus intenciones de dar continuidad a esta agenda si su coalición mantiene protagonismo en el poder.

Tras lo anterior, distintos actores políticos reaccionaron tras el anuncio. Miguel Polo Polo, representante de la oposición, utilizó su cuenta de X para señalar la gestión de Barreras como embajador ante el Reino Unido.

“Solo para refrescar la memoria: gracias a este señor es que a los colombianos nos toca tener visa para entrar al Reino Unido. Antes de que él fuera embajador, solo comprábamos un tiquete e íbamos”, publicó Polo Polo, aumentando la tensión en el debate público.