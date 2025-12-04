Colombia

Primo de Jean Claude Bossard le dedicó conmovedor mensaje tras su asesinato en Bogotá: “Me duele respirar”

El caso reavivó la conversación sobre la creciente inseguridad que afecta a la capital colombiana

Guardar
El joven relató el impacto de la pérdida y pidió acciones concretas ante la ola de violencia que preocupa a los habitantes de Bogotá - crédito TikTok

El dolor y la indignación por el asesinato de Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá por criminales que pretendían arrebatarle sus pertenencias se extiende a través de las redes sociales. Allí, su primo Sacha Bossard, conocido por compartir aspectos de su vida cotidiana con miles de seguidores, se mostró públicamente afectado por esta situación y exigió justicia.

La tragedia ocurrió el 2 de diciembre de 2025, tres días antes de que el joven cumpliera sus 30 años, lo que fue ampliamente rechazado por las personas que conocen la ciudad, demostrando así la preocupación que existe por la inseguridad en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video difundido el 3 de diciembre a través de su cuenta de TikTok, Sacha Bossard relató el impacto devastador que le causó la pérdida de su primo, tras ser ultimado a bala por dos delincuentes. Uno de ellos fue abatido por las autoridades y el otro, un menor de edad, aprehendido y judicializado por el brutal acto de violencia.

En su video, el joven describió la relación cercana que mantenía con Jean Claude Bossard, al que calificó como “mi hermano de alma, mi compañero de aventuras”. El joven relató: “Me arrancaron a mi primo, a alguien con quien compartí algunos de los momentos más felices de mi vida. Lo mataron por un teléfono y desde ese día siento como si una parte de mí también hubiera sido asesinado”, afirmó Sacha Bossard en su publicación.

Familiares y allegados al joven
Familiares y allegados al joven sufren por la pérdida - crédito Instagram

El testimonio también recuerda los días recientes que los jóvenes compartieron en Colombia, donde disfrutaron de actividades como paseos en jet ski, caminatas y largas conversaciones nocturnas sobre la vida.

Además, el familiar de la víctima destacó la generosidad, la pasión por la vida y el amor por la familia que caracterizaban a Jean Claude Bossard, asegurando que “era un hombre noble, tan noble que aún me pregunto cómo el mundo puede ser tan injusto con quienes menos lo merecen”. Además, el joven insistió en la necesidad de que el nombre de su primo no quede en el olvido y que se recuerde su alegría y su entrega a los suyos, tal como han dicho todos los que lo conocieron.

Cabe mencionar que el emotivo video estuvo acompañado por un texto en el que Sacha Bossard resumió el motivo de su publicación: “Jean Claude Bossard fue asesinado por un robo de teléfono en Colombia, era mi primo, mi compañero de vida, gracias por rendirle un homenaje”, refiriéndose a todos aquellos que se mostraron en contra de la situación.

Esta publicación generó una ola de reacciones entre los usuarios, que compartieron sus propias experiencias con la inseguridad en Bogotá. Entre los comentarios, se leían mensajes como: “Lo siento mucho, por esa misma razón odiaba vivir en Bogotá, a mí me robaron cuatro celulares y es horrible el grado de inseguridad allá” y “En Bogotá sobrevivimos, esa es la verdad, lo siento mucho”, reflejando la percepción de vulnerabilidad que afecta a los habitantes de la ciudad.

Jean Claude Bossard, de 29
Jean Claude Bossard, de 29 años, falleció tras ser asaltado por dos criminales, en el norte de Bogotá - crédito jeanclit/TikTok

Otros usuarios relataron situaciones similares, como el caso de una persona cuyo esposo fue asaltado tras tomar un taxi en la zona T, donde los delincuentes utilizaron sus tarjetas de crédito, aunque no lo hirieron. La publicación de Sacha Bossard no solo sirvió como homenaje a su primo, sino que demostró la preocupación colectiva por la falta de seguridad en la capital colombiana.

El propio joven señaló en su mensaje que la tragedia de su familia “muestra las dificultades que existen en Bogotá, porque no existe igualmente una real seguridad a través del país”.

La muerte de Jean Claude Bossard reavivó el debate sobre la inseguridad en Bogotá, donde numerosos ciudadanos expresan su temor y frustración ante la frecuencia de los delitos violentos.

Temas Relacionados

Jean Claude BossardJoven asesinadoAsesinato BogotáSacha BossardInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Fiscalía abrió investigación por robo en la casa de los padres de exdirectora del Dapre Angie Rodríguez

La exfuncionaria del Gobierno Petro señaló que el hecho podría estar vinculado al intento coordinado para sacarla del gabinete, por lo que había solicitado la intervención de las autoridades

Fiscalía abrió investigación por robo

María Fernanda Cabal reaccionó a la carta del ex jefe de inteligencia del chavismo a Donald Trump: “Un plan impulsado por Cuba”

La senadora y precandidata presidencial advirtió que la misiva revela estrategias del régimen venezolano para desestabilizar a Estados Unidos mediante migración, narcotráfico y espionaje

María Fernanda Cabal reaccionó a

Katherine Miranda denunció ‘la jugadita’ que prepara el Gobierno Petro para aprobar la reforma tributaria vía decreto: “Dilatan el debate”

La representante a la Cámara por la Alianza Verde sostuvo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tiene como plan B declarar una emergencia económica en el país

Katherine Miranda denunció ‘la jugadita’

Dominar alemán puede aumentar el salario hasta un 86% en Colombia: así puede aprender el idioma gratis y en línea

Recursos digitales, acceso inmediato y módulos especializados abren nuevas posibilidades para quienes desean ampliar sus competencias lingüísticas sin costo alguno

Dominar alemán puede aumentar el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles

Atlético Nacional buscaría un fichaje de peso en México: un recordado atacante se acerca al verde