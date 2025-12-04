Primo de Jean Claude Bossard le dedicó conmovedor mensaje tras su asesinato en Bogotá: “Me duele respirar”

El joven relató el impacto de la pérdida y pidió acciones concretas ante la ola de violencia que preocupa a los habitantes de Bogotá - crédito TikTok

El dolor y la indignación por el asesinato de Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá por criminales que pretendían arrebatarle sus pertenencias se extiende a través de las redes sociales. Allí, su primo Sacha Bossard, conocido por compartir aspectos de su vida cotidiana con miles de seguidores, se mostró públicamente afectado por esta situación y exigió justicia.

La tragedia ocurrió el 2 de diciembre de 2025, tres días antes de que el joven cumpliera sus 30 años, lo que fue ampliamente rechazado por las personas que conocen la ciudad, demostrando así la preocupación que existe por la inseguridad en la capital colombiana.

En un video difundido el 3 de diciembre a través de su cuenta de TikTok, Sacha Bossard relató el impacto devastador que le causó la pérdida de su primo, tras ser ultimado a bala por dos delincuentes. Uno de ellos fue abatido por las autoridades y el otro, un menor de edad, aprehendido y judicializado por el brutal acto de violencia.

En su video, el joven describió la relación cercana que mantenía con Jean Claude Bossard, al que calificó como “mi hermano de alma, mi compañero de aventuras”. El joven relató: “Me arrancaron a mi primo, a alguien con quien compartí algunos de los momentos más felices de mi vida. Lo mataron por un teléfono y desde ese día siento como si una parte de mí también hubiera sido asesinado”, afirmó Sacha Bossard en su publicación.

Familiares y allegados al joven sufren por la pérdida - crédito Instagram

El testimonio también recuerda los días recientes que los jóvenes compartieron en Colombia, donde disfrutaron de actividades como paseos en jet ski, caminatas y largas conversaciones nocturnas sobre la vida.

Además, el familiar de la víctima destacó la generosidad, la pasión por la vida y el amor por la familia que caracterizaban a Jean Claude Bossard, asegurando que “era un hombre noble, tan noble que aún me pregunto cómo el mundo puede ser tan injusto con quienes menos lo merecen”. Además, el joven insistió en la necesidad de que el nombre de su primo no quede en el olvido y que se recuerde su alegría y su entrega a los suyos, tal como han dicho todos los que lo conocieron.

Cabe mencionar que el emotivo video estuvo acompañado por un texto en el que Sacha Bossard resumió el motivo de su publicación: “Jean Claude Bossard fue asesinado por un robo de teléfono en Colombia, era mi primo, mi compañero de vida, gracias por rendirle un homenaje”, refiriéndose a todos aquellos que se mostraron en contra de la situación.

Esta publicación generó una ola de reacciones entre los usuarios, que compartieron sus propias experiencias con la inseguridad en Bogotá. Entre los comentarios, se leían mensajes como: “Lo siento mucho, por esa misma razón odiaba vivir en Bogotá, a mí me robaron cuatro celulares y es horrible el grado de inseguridad allá” y “En Bogotá sobrevivimos, esa es la verdad, lo siento mucho”, reflejando la percepción de vulnerabilidad que afecta a los habitantes de la ciudad.

Jean Claude Bossard, de 29 años, falleció tras ser asaltado por dos criminales, en el norte de Bogotá - crédito jeanclit/TikTok

Otros usuarios relataron situaciones similares, como el caso de una persona cuyo esposo fue asaltado tras tomar un taxi en la zona T, donde los delincuentes utilizaron sus tarjetas de crédito, aunque no lo hirieron. La publicación de Sacha Bossard no solo sirvió como homenaje a su primo, sino que demostró la preocupación colectiva por la falta de seguridad en la capital colombiana.

El propio joven señaló en su mensaje que la tragedia de su familia “muestra las dificultades que existen en Bogotá, porque no existe igualmente una real seguridad a través del país”.

La muerte de Jean Claude Bossard reavivó el debate sobre la inseguridad en Bogotá, donde numerosos ciudadanos expresan su temor y frustración ante la frecuencia de los delitos violentos.