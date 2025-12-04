Presidente de la Cámara le entregó carta el embajador de EE.UU. tras declaraciones de Donald Trump: “Preocupación sobre la soberanía”

El presidente de la Cámara, Julián López, advierte que la soberanía nacional de Colombia es innegociable y exige respeto en la cooperación bilateral - crédito Julián López/X/Colprensa/AFP

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, advirtiendo la posibilidad de que se presenten ataques a países que estén ligados al narcotráfico, y en las que menciona de manera directa a Colombia, ha generado preocupación en el país sudamericano.

En una carta dirigida al encargado de negocios de EE. UU. en Bogotá, John McNamara, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López (Partido de la U), exigió respeto por la soberanía colombiana y alertó riesgos sobre la estabilidad de la cooperación entre ambas naciones.

“Hay palabras que cruzan fronteras con el peso de un eco inquietante. Las recientes declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump (...) despiertan una comprensible preocupación institucional sobre la soberanía de nuestro país”, se lee en el documento.

Además, el legislador colombiano expresó: “Deseamos manifestar de forma respetuosa nuestra preocupación frente a cualquier referencia a eventuales intervenciones militares en territorio colombiano, por cuanto tales manifestaciones resultan contrarias al principio de soberanía nacional, al derecho internacional y a los postulados que han orientado históricamente la relación de cooperación entre nuestras naciones”, señaló el legislador colombiano en la misiva.

También, destaca que la relación entre Colombia y Estados Unidos se ha construido durante décadas sobre la base de la cooperación, el diálogo y la corresponsabilidad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las economías ilícitas.

No obstante, enfatizaron en que la soberanía nacional es un principio vivo e innegociable. “Ninguna circunstancia puede abrir espacio a interpretaciones que sugieran acciones militares o intervenciones unilaterales sobre territorio colombiano”, añadieron.

Además, recalca que la lucha contra las drogas es un desafío global y una responsabilidad compartida, y recordaron la labor desempeñada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

“Son nuestros pobres y nuestros héroes de la Patria quienes más han sufrido las consecuencias de este conflicto, lo que refuerza nuestro compromiso indeclinable con una salida conjunta, respetuosa y soberana a esta problemática”, explicó.

En este sentido, el presidente de la Cámara, Julián López, hizo una invitación al gobierno norteamericano para que se eviten este tipo de declaraciones que, para él, pueden afectar la confianza, la estabilidad diplomática y la cooperación estratégica entre ambos.

“Abren la puerta a interpretaciones que lesionan la soberanía de Colombia y los principios de solución pacifica de las controversias. Reiteramos nuestro llamado a fortalecer una relación bilateral armónica, basada en la cooperación, el diálogo permanente y el respeto recíproco, como el camino idóneo para enfrentar de manera eficaz los desafíos comunes en materia de seguridad, drogas, desarrollo y derechos humanos”, puntualizó.

La carta también fue firmada por otros siete congresistas, entre ellos, Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Daniel Carvalho (Verde Oxígeno), Cristian Avendaño (Alianza Verde), Erika Sánchez (Liga Anticorrupción), entre otros.

Qué fue lo que dijo Trump sobre Colombia

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump no descartó a Colombia como uno de los países “susceptibles” de ser atacado por las fuerzas militares norteamericanas debido a la fabricación y exportación de cocaína.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, detalló el jefe de Estado estadounidense a los medios de comunicación.

En su intervención, Trump anticipó que las acciones militares podrían extenderse a operaciones terrestres, no solamente en Venezuela.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, declaró el presidente estadounidense.

El Gobierno de Trump ha manifestado su desconfianza hacia Colombia por el aumento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína destinada tanto a Estados Unidos como a otros mercados internacionales.

Las tensiones bilaterales se han agravado tras varios desencuentros entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente por diferencias en políticas antidrogas.

La administración estadounidense incluyó a Petro en la Lista Clinton (Clinton List of Specially Designated Nationals, SDN), argumentando que durante su mandato se ha registrado un auge en el narcotráfico. Además, Estados Unidos revocó la visa del mandatario colombiano después de que este instara al Ejército norteamericano a desobedecer órdenes de Trump.