Petro defendió las políticas contra la extracción de petróleo en sus tres años de mandato: “Es lo que el próximo gobierno debe hacer”

El primer mandatario sostuvo que su apuesta por el sector de la agricultura en vez del petróleo y los combustibles fósiles han potenciado la economía nacional

El exsubdirector general del Departamento Nacional de Planeación, Mario Alejandro Valencia, publicó una columna de opinión en la que destacó la labor del Gobierno nacional en rubros como la inversión extranjera y las exportaciones no mineras energéticas, entre otros.

“Para el primer semestre de 2025, las exportaciones no minero energéticas crecen 21,7%, los ingresos de capital extranjero crecen 32 %, la inversión extranjera no extractiva crece 9 % y el PIB, las ventas y los empleos muestran consistentes crecimientos. En lo corrido del año, a octubre de 2025, el número de empresas matriculadas crece 10,3 % y las matrículas canceladas se reduce en 26 %”, expuso.

En reacción a los datos presentados por el experto, el presidente de la República, Gustavo Petro, usó sus redes sociales para sacar pecho sobre los indicadores en materia de transición energética. En efecto, señaló que el enfoque económico de su administración genera crecimiento y ayuda a contrarrestar el cambio climático.

“Este es el camino que propuso mi gobierno en economía, dije en campaña que si dejábamos de estimular la economía fósil culpable de la crisis climática en el mundo, crecería mucho nuestra economía real basada en la producción, que es la única generadora de riqueza: agricultura, industria y servicios centrados en alta tecnología y el turismo”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Es lo que ha pasado y los datos que aquí informa Mario Valencia lo demuestran La inversión directa extranjera en economía no fósil creció al 9%, el capital extranjero ha entendido nuestro mensaje Las exportaciones que no son hidrocarburos han crecido, en un semestre más del 21%”.

Según el análisis de Petro, las apuestas por otros sectores como la agricultura en vez del petróleo y los combustibles fósiles han potenciado la economía nacional.

“La agricultura y la industria en el último año se han comportado muy bien jalonando la economía nacional, lo mismo han hecho las obras civiles del gobierno especialmente en la infraestructura férrea, y los servicios de salud y educación y el pago de mejores salarios a soldados y policías han logrado el mayor jalonamiento económico del país”, explicó el mandatario.

Incluso, señaló que la inversión en esos sectores generan mayores oportunidades para los colombianos y su desarrollo socioeconómico.

“El crecimiento de las ramas reales de la economía generadora de riqueza explican la disminución del desempleo, llegando a la tasa más baja del siglo. Por eso nuestra pobreza ya casi baja al nivel más bajo del siglo” sostuvo Petro.

En paralelo, el jefe de Estado dijo que dejará bases sólidas en materia de desarrollo, sugiriendo que el gobierno que lo suceda debe seguir por el camino de las energías limpias.

“He destruido la enfermedad holandesa a pesar de las fuertes críticas que provienen de empresarios y algunos trabajadores del mundo del petróleo. El próximo gobierno debe persistir sin temor en esta línea”, subrayó Petro.

Desde su perspectiva, se debe apostar por la transición energética, puesto que los recursos como el petróleo y el gas son limitados. El mandatario criticó al Banco de la República por su posición sobre la tasa de interés, que, en su opinión, dificulta el proceso.

“La transición energética es un hecho y la demanda por gas debe bajar porque tanto Ecopetrol como las termoeléctricas deben dejar de usar hidrocarburos. Mal la alta tasa de interés real, pero la responsabilidad recae toda sobre el Banco de la República”.

A renglón seguido, Petro sostuvo: “Mal la comisión tercera del senado que no entiende que es la hora de equilibrar las finanzas públicas y nos lleva a la emergencia, solo por no ponerle impuestos a los megaricos que en este gobierno han duplicado su riqueza”.

