Ministro de Defensa Pedro Sánchez condena asalto a Angie Rodríguez y anuncia recompensa de $1.000 millones

Sánchez rechazó el ataque contra Angie Rodríguez y pidió una investigación urgente para identificar a los responsables. - crédito Mindefensa y Dapre

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció frente al asalto a la vivienda de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, calificándolo como “un ataque directo contra la democracia, la institucionalidad y la seguridad de una funcionaria del Estado”.

El jefe de la cartera enfatizó que no permitirá que actos de intimidación pongan en riesgo la labor de los servidores públicos, por lo que ordenó acciones inmediatas y anunció una recompensa de hasta $1.000 millones para esclarecer el caso.

Pedro Sánchez: “No vamos a permitir que ningún servidor público sea intimidado”

En un comunicado público divulgado en sus redes sociales, Pedro Sánchez expresó un rechazo frontal a los hechos y ordenó a las autoridades actuar con máxima urgencia. Su declaración fue categórica:

“Rechazo de manera contundente los hechos ocurridos contra la Dra. Angie Rodríguez, un ataque que deberá ser objeto de una investigación inmediata y rigurosa, en la cual brindaremos todo nuestro apoyo y capacidades institucionales”, afirmó.

El ministro sostuvo que este incidente constituye más que un delito: se trata de una vulneración directa a la seguridad del Estado y una señal de intimidación que no puede normalizarse.

“Este hecho constituye una acción que vulnera la seguridad de una funcionaria del Estado y busca enviar un mensaje de intimidación. No vamos a permitir que ningún servidor público sea objeto de amenazas o presiones que pretendan afectar el ejercicio legítimo de sus funciones”, añadió.

Sánchez alertó que el asalto buscó intimidar a Angie Rodríguez y reiteró su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia. - crédito @PedroSanchezCol/X

Investigación inmediata y articulada entre Policía y Fiscalía

Pedro Sánchez informó que ya ordenó a la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, tomar el control de la investigación bajo criterios de máxima celeridad:

“He ordenado a nuestra Policía para que, de manera articulada con la Fiscalía, actúe con la máxima celeridad y con rigor para esclarecer plenamente lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, indicó.

El ministro insistió en que este tipo de ataques afectan profundamente la estabilidad institucional del país.

Recompensa de $1.000 millones para identificar responsables

Sánchez también reafirmó la estrategia de recompensas que ha implementado frente a delitos contra líderes públicos y sociales, anunciando una de las cifras más altas otorgadas recientemente.

“Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, aseguró.

El ministro explicó que este incentivo busca no solo esclarecer lo ocurrido, sino prevenir posibles atentados y garantizar la integridad de quienes ejercen funciones públicas en medio de un contexto político sensible.

“Atacar a un líder es atacar la democracia”: la advertencia de Pedro Sánchez

En su mensaje, Pedro Sánchez fue enfático en que los ataques contra líderes públicos, sin importar su ideología, representan una amenaza a la democracia colombiana:

“Quien atenta contra un dirigente o líder, cualquiera sea su ideología o posición política, ataca directamente nuestra democracia y el Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir”, subrayó.

Asimismo, hizo un llamado directo a la ciudadanía para que contribuya con información relevante:

“Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos suministre información que permita salvar vidas. Absoluta reserva”, precisó.

Los atacantes parecían conocer los detalles de la propiedad y buscar información específica de la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito redes sociales - @DapreCol/X

El contexto: Angie Rodríguez rompe el silencio tras su salida del Gobierno

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exsecretaria general de la Presidencia, Angie Rodríguez, había sido una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro hasta su retiro sorpresivo del cargo. Sin embargo, tras su salida, hizo una grave denuncia pública sobre un hecho que, según relató, atenta contra su seguridad y la de su familia.

En un video de seis minutos, Rodríguez describió un episodio ocurrido en la madrugada del viernes 21 de noviembre, cuando cinco hombres vestidos de civil ingresaron a su vivienda en el barrio Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

“No fue delincuencia común”: Angie Rodríguez denuncia intimidación organizada

Rodríguez relató que los hombres ingresaron a su casa a las 2:00 a. m. por la terraza del tercer piso y permanecieron allí hasta las 3:17 a. m., sin robar objetos de valor. Por el contrario, solo se llevaron una bolsa azul con documentos personales y el contenido de dos alcancías de su hijo, marcadas con su nombre.

Para la exfuncionaria, este detalle fue especialmente perturbador: “Lo que hicieron fue una amenaza directa contra mi hijo… me veo obligada a sacarlo del país en los próximos días”, aseguró.

En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

Rodríguez apunta a una campaña para sacarla del cargo

La exdirectora del Dapre afirmó que el ataque podría estar relacionado con una estrategia para perjudicarla políticamente: “Estos hechos muestran el afán de dañarme por el trabajo que, junto al presidente Gustavo Petro, he venido realizando”, señaló.

Rodríguez también aseguró que ya denunció el caso ante la Fiscalía y que la Sijín tiene pleno conocimiento del suceso.

Agradeció las muestras de solidaridad recibidas y reafirmó su lealtad al presidente Petro:

“Reitero mi compromiso y lealtad con el presidente de la República, Gustavo Petro… saldremos más fuertes, yo no tengo nada que esconder”.