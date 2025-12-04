María Fernanda Cabal reaccionó a la carta del ex jefe de inteligencia del chavismo a Donald Trump: “Un plan impulsado por Cuba”

Cabal señaló que la carta describe un plan impulsado por Cuba y el Cartel de los Soles para traficar drogas hacia territorio estadounidense - crédito montaje Infobae (AP y EFE)

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, se pronunció en la noche del miércoles 3 de diciembre sobre la carta enviada por Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia del chavismo, al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cabal destacó que el documento revela información clave sobre la supuesta infiltración e injerencia del régimen de Nicolás Maduro en territorio estadounidense, así como la presunta utilización de la migración y el narcotráfico como herramientas de desestabilización.

Según explicó Cabal, la misiva enviada por Carvajal desde una prisión federal —donde espera sentencia por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, prevista para febrero de 2026— detalla un “plan deliberado impulsado por Cuba” mediante el cual el denominado cartel de los Soles trafica drogas hacia Estados Unidos.

Hugo Carvajal afirmó haber presenciado la creación y financiación del Tren de Aragua por el régimen chavista para infiltrar delincuentes en Estados Unidos - crédito Víctor Lerena/ EFE

Detalles de la carta enviada por Hugo “El Pollo” Carvajal a Trump

El documento advierte que el régimen venezolano ha dirigido actividades ilícitas como parte de una “guerra declarada” contra la nación norteamericana.

En la carta, Carvajal señala ser testigo de la presunta creación y f​inanciación del grupo criminal Tren de Aragua por parte del régimen chavista, con el objetivo de aprovechar flujos migratorios para infiltrar a delincuentes en Estados Unidos.

El texto sostiene que la expansión del grupo fue facilitada por la cúpula gobernante a través de suministro de armamento y recursos logísticos.

La publicación de Maria Fernanda Cabal sobre carta del Hugo Carvajal - crédito @MariafdaCabal/X

El ex jefe de inteligencia también advirtió sobre la presencia de espías venezolanos en territorio estadounidense y acusa al régimen de Maduro de emplear estrategias de contrainteligencia y espionaje para generar inestabilidad política.

En este sentido, Carvajal aseguró que empresas tecnológicas como Smartmatic serían utilizadas como parte de “un sistema global de fraudes electorales con impacto en Estados Unidos”, según el contenido de la carta, citado por Cabal.

El documento, dirigido a Trump, califica de “justificados y necesarios” los métodos de presión aplicados por su administración contra la dictadura venezolana, advirtiendo sobre la capacidad del chavismo para corromper instituciones y emplear “drogas, pandillas y espionaje” como armas.

“El régimen al que alguna vez serví está en guerra con ustedes, usando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”, afirmó Carvajal en la misiva.

En el contexto de la difusión de la carta, el expresidente Donald Trump expuso públicamente haber mantenido una breve conversación con Nicolás Maduro.

Trump reiteró además que Estados Unidos prepara nuevas acciones terrestres para combatir el narcotráfico y justificó los recientes operativos contra narcolanchas en el Caribe.

¿Quién es Hugo ‘El Pollo’ Carvajal’ y por qué está condenado en Estados Unidos?

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo” Carvajal, fue el máximo responsable de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela entre 2004 y 2011, bajo la presidencia de Hugo Chávez, y posteriormente entre 2013 y 2014, durante la dictadura de Nicolás Maduro.

Hugo "El Pollo" Carvajal admitió cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, tras conspirar con las Farc durante más de diez años - crédito Europa Press; REUTERS

En 2008, Carvajal fue incluido en la denominada Lista Clinton, un registro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señala a personas, funcionarios y empresas vinculados con actividades de narcotráfico y colaboración con grupos armados ilegales, como las extintas Farc.

En 2014, Carvajal fue detenido en Aruba a petición de las autoridades estadounidenses, pero recuperó su libertad tras ser reconocido como representante diplomático de Venezuela, lo que evitó su extradición en ese momento.

En 2017, rompió vínculos con la dictadura de Maduro, a la que responsabilizó públicamente de la muerte de cientos de jóvenes y de la crisis humanitaria generada por la falta de alimentos y medicinas en el país. Dos años más tarde, en 2019, Carvajal difundió un mensaje en redes sociales en el que reconocía al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

Ese mismo año fue detenido en España por una orden de extradición emitida por Estados Unidos, aunque logró escapar y permaneció prófugo durante dos años. Las autoridades españolas lo recapturaron en septiembre de 2021 y, tras procedimientos judiciales, fue extraditado en julio de 2023.

Tras declararse culpable, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Carvajal, junto a otros miembros del denominado Cartel de los Soles, utilizó su posición para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, aprovechando la corrupción de instituciones venezolanas como el Ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial.