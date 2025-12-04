La desaprobación del gobierno de Gustavo Petro alcanzó cifra récord, según encuesta de Bloomberg

Una reciente encuesta mostró que la gestión del presidente Gustavo Petro recibe una opinión mayoritariamente desfavorable - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

Una reciente medición realizada por AtlasIntel para Bloomberg reveló una tendencia que, según informó El Colombiano, marca un momento relevante en la percepción ciudadana hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con los datos divulgados, el 52,7% de los encuestados califica su gestión como “mala” o “muy mala”, mientras que un 17% la considera “regular”.

En contraste, apenas el 30,4% afirma que la administración presidencial es “excelente” o “buena”, una proporción que queda por debajo de la mitad del registro negativo.

Esta encuesta se elaboró con una muestra de 3.078 personas y la recolección de información se llevó a cabo entre el 22 y el 27 de noviembre de 2025.

Según reciente encuesta, Gustavo Petro tiene el 52,7% de desaprobación - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El periodo coincide con la antesala de un año que será decisivo para la actividad política nacional, debido a que en tres meses tendrán lugar las elecciones al Congreso y las consultas que definirán algunas de las candidaturas presidenciales rumbo a la disputa por la Casa de Nariño.

Los resultados del estudio incluyen también la evaluación de la imagen de figuras políticas con aspiraciones o presencia relevante en el debate electoral. Uno de los datos que más llamó la atención es el nivel de percepción negativa que registran varios de los protagonistas del escenario público.

La vicepresidenta Francia Márquez aparece con un 65% de imagen desfavorable, convirtiéndose en la figura con el resultado más alto en ese indicador. Detrás se ubica el propio presidente Petro, quien marca un 62% de percepción negativa, seguido del senador Iván Cepeda, que alcanza un 61%.

Junto a ellos también figuran nombres de aspirantes o actores políticos que han estado presentes en la discusión presidencial.

Abelardo De La Espriella, por ejemplo, alcanza un 51% de opinión negativa y obtiene un 42% de aprobación, un equilibrio llamativo en un escenario cada vez más polarizado.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico; Sergio Fajardo, candidato presidencial; Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

Sergio Fajardo, otro de los personajes que aparecen en la medición, registra un 40% de imagen positiva y un 42% de desaprobación, mientras que el 18% de los consultados afirmó no tener claridad sobre cómo evaluarlo, lo que sugiere márgenes de indecisión alrededor de su figura.

Además de medir la percepción sobre los dirigentes políticos, la encuesta indagó por los asuntos que la ciudadanía identifica como los mayores retos para el país en la actualidad.

El 72,9% de los participantes señaló la corrupción como el problema más urgente, ubicándola como una preocupación ampliamente mayoritaria.

En segundo lugar, aparece el estado del sistema de salud, con un 34,3%, y posteriormente la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico, con un 31,6%, lo que evidencia que las tensiones sociales siguen asociadas tanto a dificultades estructurales como a riesgos cotidianos.

El estudio también preguntó a los ciudadanos por los escenarios que consideran posibles en los próximos seis meses y los riesgos que podrían materializarse en el país.

Reciente encuesta dejó muy mal parado a Gustavo Petro - crédito Fernando Vergara/Foto AP

Entre más de 3.000 respuestas, el 51% cree “muy probable” que se conozcan nuevos casos de fraudes o esquemas de corrupción, mientras que el 41% prevé un aumento en ataques o asesinatos relacionados con organizaciones criminales. A esto se suma que el 40% ve factible un incremento de robos y asaltos, lo que revela un clima de inquietud generalizada frente a la seguridad.

Estos resultados confirman que más de la mitad de los colombianos expresa insatisfacción con la labor del Gobierno. Aunque las encuestas no representan la totalidad de la opinión del país, sí muestran señales sobre el sentimiento ciudadano en un momento políticamente sensible.

A la administración Petro le quedan menos de ocho meses para concluir su periodo, y las cifras sugieren que la percepción pública podría convertirse en un elemento central del debate electoral que se empieza a consolidar.

En conjunto, los datos divulgados por Bloomberg y presentados por El Colombiano dibujan un escenario en el que la desaprobación supera la mitad del registro nacional y donde la inquietud por los problemas estructurales continúa ocupando los primeros lugares entre las preocupaciones de los colombianos.