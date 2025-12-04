‘Influencer’ española sorprendida por las celebraciones de fin de año de los colombianos: “Llevan tres días de farra porque es diciembre”

La creadora de contenido habló acerca de estar de fiesta durante todo el mes - crédito @lamiijita / Instagram

La llegada de diciembre transforma a Colombia en un escenario de celebración casi ininterrumpida, donde la vida cotidiana parece ceder ante una atmósfera de fiesta permanente.

Esta percepción, compartida por la creadora de contenido, Anthia López, de nacionalidad española y residente en el país, ha generado debate en redes sociales sobre la intensidad con la que los colombianos viven el último mes del año.

En su cuenta de Instagram, @lamiijita, López publicó un video en el que se pregunta cómo logran los colombianos equilibrar sus responsabilidades laborales con la prolongada celebración decembrina, una costumbre que, según ella, desafía la lógica de quienes no han crecido en esa cultura.

En el video, López observa que la fiesta se intensifica hasta el punto de parecer interminable. La creadora relata: “Yo tengo una pregunta. Los colombianos, cuando llega diciembre, ¿qué hacen? Dejan el trabajo, porque yo veo por aquí cuadras arriba de mi casa gente que lleva en farra tres días seguidos, o sea que tú subes y bajas y lo sigues viendo de farra, es la misma gente. ¿De dónde sacan la energía y qué hacen con sus trabajos?”, cuestiona.

La publicación de Anthia López ha resonado entre sus seguidores, quienes reconocen en sus palabras una descripción fiel del ambiente que caracteriza a Colombia durante diciembre.

La creadora añade: “¿Qué pasa? ¿Qué son juiciosos todo el año y que llega diciembre y pailas? Botan todo... Ya les vale puta mierda todo... Se desjuician, todo a la loca porque es diciembre... No entiendo". Esto debido a la fama internacional que tienen los colombianos por su dedicación al trabajo.

Así que con respecto esto añadió: “Yo creo que es como que en diciembre cambian el chip y pasan de ser juiciosos todo el año a decir: Bueno... Ya... Diciembre está para comer natilla, buñuelos y beber guaro todos los días. O no sé, no sé. Díganme cómo hacen. Cómo hacen para compaginar su vida juiciosa con la farra todos los días en diciembre”.

La creadora concluye su reflexión con una expresión de entusiasmo por la temporada: “Por cierto, que viva diciembre, hijueputa. Empezó la Navidad, se vino el desmadre”, sintetizando el espíritu de desinhibición y alegría que, según su experiencia, define la Navidad en Colombia.

Y es que la llegada de diciembre en Colombia transforma el país en un escenario de celebraciones que combinan tradiciones religiosas, festividades culturales y una atmósfera de reencuentro familiar.

Este mes, marcado por la entrega de primas y el inicio de las vacaciones, se convierte en un periodo donde la música, las luces y la gastronomía típica se entrelazan, generando un ambiente festivo que impulsa tanto la economía como el turismo interno.

Colombia destaca por la cantidad de fiestas patronales y ferias que se celebran en distintas ciudades. Este fenómeno responde al regreso de numerosas familias desde otras regiones y países, lo que motiva la organización de festivales locales, desde ferias ganaderas hasta fiestas de retorno, consolidando a diciembre como el mes con mayor concentración de eventos comunitarios.

En muchas regiones, la Navidad comienza oficialmente a finales de noviembre, cuando las ciudades encienden sus alumbrados y las familias decoran sus hogares. Algunas incluso arman el árbol desde el 1 de noviembre, lo que convierte a Colombia en uno de los países donde la celebración navideña empieza más temprano.

Por otra parte, la música de diciembre constituye un elemento distintivo de la identidad festiva colombiana. Cumbias, porros y villancicos adaptados al estilo tropical conforman el llamado “sonido decembrino”.

Esta música ameniza las fiestas que pueden durar varios días como lo anuncia la creadora de contenido, y es que diciembre siempre es la excusa perfecta para descansar y hacer desorden.