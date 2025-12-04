Colombia

Impulsan ley para proteger a quienes denuncien actos de corrupción en Colombia: esto dice la iniciativa

La propuesta presentada en el Congreso busca establecer un sistema unificado que proteja a quienes reportan actos ilícitos y para sus allegados

Guardar
El proyecto de ley impulsa
El proyecto de ley impulsa la protección a denunciantes de corrupción en Colombia - crédito @delmarpizarro/X

En el Congreso de la República fue radicado el proyecto de ley denominado Ley Jorge Pizano, que busca establecer un sistema unificado y robusto de protección a denunciantes de corrupción.

La iniciativa, que fue presentada por el Ministerio de Justicia y cuenta con el respaldo de varios congresistas de distintas bancadas políticas, representa un avance legislativo considerado histórico en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos fundamentales de quienes reportan irregularidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la cartera, la propuesta responde a una demanda social de larga data en el país, recordando que el país enfrenta un panorama complejo en materia de corrupción, caracterizado por altos niveles de impunidad y la ausencia de un sistema eficaz que resguarde a quienes deciden reportar actos ilícitos.

“Esperamos que este proyecto de ley tenga de nuevo acogida en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, y así podamos lograr, no solamente la protección de los trabajadores que denuncien a sus jefes por presuntos actos de corrupción, sino también tener una serie de sistemas de protección para ellos”, indicó Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia.

Declaraciones de Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia sobre el proyecto que busca proteger a los denunciantes de corrupción en Colombia - crédito Ministerio de Justicia

Según cifras citadas por El Tiempo, hasta 2021, el 61% de las denuncias por corrupción contra la administración pública se encontraban archivadas, mientras que solo el 0,2% de los casos había alcanzado una sentencia sancionatoria y el 0,5% resultó en aceptación de cargos. En total, 157.399 procesos permanecían archivados y apenas 488 contaban con sentencia.

Tanto el Ministerio de Justicia como las congresistas impulsoras del proyecto han subrayado la urgencia de crear mecanismos que garanticen la seguridad, la estabilidad laboral y la integridad de los denunciantes, así como la de sus familias, para combatir el temor a represalias y fomentar la denuncia de actos de corrupción.

Esta iniciativa es una herramienta fundamental en la lucha contra el miedo que promueven los corruptos en los territorios”, agregó el alto funcionario.

La iniciativa busca garantizar la
La iniciativa busca garantizar la seguridad física, laboral, económica y psicosocial de quienes denuncian irregularidades y sus familias - crédito Suministrado

Aspectos del proyecto de ley

El proyecto de ley establece un marco normativo y procedimental para proteger a personas naturales, tanto particulares como servidores públicos, que enfrenten riesgos derivados de la denuncia de hechos de corrupción.

Según el Ministerio de Justicia, la protección se extiende también a terceros vinculados al denunciante, como cónyuges, compañeros permanentes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, que puedan ser objeto de represalias.

Entre las medidas contempladas se encuentran la reubicación temporal, el apoyo económico y el acompañamiento especializado para casos de alto riesgo.

El proyecto toma como referencia
El proyecto toma como referencia modelos internacionales exitosos que han reducido la impunidad mediante sistemas de protección a denunciantes - crédito @delmarpizarro/X

Adicional a ello, el proyecto prevé la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (Suprac), una instancia interinstitucional independiente encargada de coordinar, adoptar decisiones y orientar la implementación y el seguimiento de las medidas de protección.

El SUPRAC también tendrá la función de recomendar mejoras en los sistemas y canales de denuncia existentes en el país”, señala la iniciativa.

La iniciativa cuenta con el apoyo de figuras como la senadora Clara López (Pacto Histórico) y las representantes a la Cámara María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) y Catherine Juvinao (Alianza Verde), quienes han convocado a congresistas de todas las bancadas a sumarse como coautores.

“Damos de nuevo la batalla para blindar a quienes enfrentan la corrupción. Urge que el Congreso construya consenso alrededor de esta causa moral y garantice redes reales de apoyo y seguridad”, aseguró María del Mar Pizarro.

- crédito @delmarpizarro/X
- crédito @delmarpizarro/X

Así mismo, el Ministerio de Justicia resaltó que el proyecto recibió concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal y análisis fiscal del Ministerio de Hacienda, además de haber sido socializado en foros ciudadanos.

Esta será la segunda vez que la iniciativa será discutida en el legislativo, ya que en el periodo anterior (2024-2025), la propuesta fue aprobada en primer y segundo debate, lo que evidencia un respaldo multipartidista y un proceso legislativo avanzado, pero que no alcanzó a ser sancionada por falta de trámite.

La normativa está inspirada en el fallecido ingeniero colombiano Jorge Enrique Pizano, conocido por su papel como auditor en el proyecto Ruta del Sol II y por ser uno de los testigos clave en el escándalo de corrupción que involucró a Odebrecht en Colombia.

Jorge Enrique Pizano - crédito
Jorge Enrique Pizano - crédito Colprensa

Durante su gestión como auditor del proyecto, Pizano detectó irregularidades y posibles sobornos, información que entregó a Néstor Humberto Martínez, quien en ese momento era asesor legal del Grupo Aval, socio de Odebrecht en el proyecto.

Sin embargo, Jorge Pizano falleció el 8 de noviembre de 2018, en circunstancias que generaron sospechas debido a la muerte de su hijo tres días después que, según las investigaciones, el joven ingirió cianuro al beber de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre.

La aprobación de este proyecto de ley representa un paso decisivo para transformar el entorno de denuncia en Colombia, al ofrecer garantías concretas y respaldo institucional a quienes deciden enfrentar la corrupción.

Temas Relacionados

Ley Jorge PizanoProtección a denunciantes de corrupciónCorrupción en ColombiaSUPRACCongresoMinisterio de JusticiaClara LópezMaría del Mar PizarroColombia-Noticias

Más Noticias

El Ministerio del Deporte habló sobre si entregará dinero a la Federación Colombiana de Fútbol por la participación en el Mundial 2026

La selección Colombia conocerá el viernes 5 de diciembre sus rivales en la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio del 2026

El Ministerio del Deporte habló

Se revive la masacre de Pozzetto con nueva serie “Estado de Fuga 1986″: esta es la historia de la tragedia en Bogotá

El estreno pone en primer plano el impacto de una tragedia que marcó a toda una generación y que protagonizó un excombatiende de la guerra de Vietnam en un reconocido restaurante de la capital

Se revive la masacre de

Ferrari 488 se estrelló contra motociclista en La Calera: así quedó el carro deportivo

El costoso automóvil, que participó del ‘Track Day’, de Ferrari, en el autódromo de Tocancipá en marzo pasado, quedó fuertemente afectado por el impacto

Ferrari 488 se estrelló contra

Chontico Día, resultados del último sorteo hoy 4 de diciembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día, resultados del último

Juliana Calderón aclaró si Yina Calderón hará parte del reality que está organizando Westcol

La hermana de la empresaria de fajas compartió un mensaje en el que se refirió al nuevo proyecto del ‘streamer’ y la presencial de la exparticipante en ‘La mansión de Luinny’

Juliana Calderón aclaró si Yina
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón aclaró si Yina

Juliana Calderón aclaró si Yina Calderón hará parte del reality que está organizando Westcol

Westcol boleteó a Juan David Tejada por su labor como papá y reveló qué piensa que pasará con Aida Victoria Merlano tras colaborar con su expareja

Ibai Llanos, de visita en Colombia, le dejó varios consejos de vida a Westcol: “Sin salud no hay nada”

La Solar 2026: nueva sede, más música y una experiencia que promete encender Medellín como nunca antes

Martin Garrix vuelve a Colombia y la preventa de entradas ya tiene fecha: así será el esperado reencuentro con sus fans

Deportes

El Ministerio del Deporte habló

El Ministerio del Deporte habló sobre si entregará dinero a la Federación Colombiana de Fútbol por la participación en el Mundial 2026

Jhon Jáder Durán sigue de polémica con el Fenerbahçe de Turquía: se conoció nuevo video de provocación a los hinchas del Galatasaray

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Luis Díaz fue incluido en prestigioso top: se encuentra entre los 100 mejores jugadores del Mundial 2026