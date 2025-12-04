Enviaron a la cárcel al detenido durante el operativo de rescate de Miguel Ayala: vigilaba al cantante y su mánager Nicolás Pantoja

El 2 de diciembre se confirmó la liberación de Miguel Ayala Galeano y Nicolás Pantoja García - crédito Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación

Luego del exitoso operativo de rescate que permitió la liberación del cantante Miguel Ayala (uno de los siete hijos del artista de música popular Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, luego de 14 días secuestro en una zona rural del departamento del Cauca, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Neider Gómez Castrillón por su presunta participación en los hechos.

Así lo informó en un comunicado emitido la mañana del jueves 4 de diciembre de 2025 por parte de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con lo mencionado en el documento oficial, el procesado habría ejercido custodia armada sobre las víctimas en una construcción artesanal ubicada en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, la misma desde donde se tomaron las primeras fotos en las que se vio al hijo de Giovanny Ayala sonreír de nuevo.

También desde ese lugar, se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el músico y su representante aparecían descalzos, encadenados y cubiertos con una cobija.

Además, en ese punto se realizaron llamadas en las que los secuestradores exigieron cinco mil millones de pesos para liberar al cantante y su mánager.

Gómez Castrillón fue capturado en situación de flagrancia durante la operación de rescate.

En el procedimiento, las autoridades incautaron dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.

La Fiscalía General de la Nación señaló en su comunicado que le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, a pesar del acervo probatorio recopilado en la investigación.

Por último, se precisó que esta captura se ejecutó por una red delictiva que estaría al servicio de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

Noticia en desarrollo...