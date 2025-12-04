Dueña de Lucy, la perrita que se volvió viral por supuestamente tomar un salchichón en tienda D1 de Rionegro, contó la verdadera historia: “No es ladrona”

El caso se hizo viral en redes sociales entre el 2 y 3 de diciembre de 2025 - crédito @mioriente/IG | Colombia Oscura / X

Luego de que se viralizara un video de una perra criolla deambulando con un salchichón colgando del hocico, se señaló en redes sociales que se trataba de un robo a una tienda D1 por parte del animal. Sin embargo, esto resultó ser un malentendido.

La dueña de Lucy explicó al medio regional MiOriente, desde Rionegro (Antioquia), que la perra no es una ladrona, como se ha afirmado en varias publicaciones desde principios de diciembre de 2025.

“La noticia de Lucy que se robó un salchichón... nosotros nos quedamos tristes, y aclaramos en los mensajes: no se lo robó”, expresó doña Mercedes, quien se identificó como la dueña de Lucy.

“Voy y se lo compro, y ella lo carga. Fue un error que dijeran que lo había robado, pero no. Siempre le compramos el salchichón; vamos a D1”, aclaró la ciudadana.

Doña Mercedes argumentó que a la tienda de abarrotes “no dejan entrar mascotas”. Por esta razón es que “ella (Lucy) se queda en el tapete esperando que yo vaya y compre el artículo”.

El momento de confusión se dio justo en este momento, luego de que la antioqueña explicó cómo es el regreso junto a Lucy.

“A lo que salgo, le entrego el artículo que ella va a cargar y lo lleva pa’ la casa o para acá para el negocio (ubicado en la plaza La Libertad). No solo carga pues, el salchichón (...) también hay veces le doy croissants, chocolatinas (esto no es recomendable para los perros) cualquier paquetico que ella lo pueda lo carga”, le contó la empleada informal al medio regional.

Incluyendo a Lucy, la familia de doña Mercedes está compuesta por “cuatro perritos y tres gaticos”, dijo la antioqueña para aclarar que el salchichón no es solo para la perra de color negro con blanco.

“Entonces, se les da aquí un pedazo y después nos lo llevamos para la casa y compartimos con todos, con los gaticos también”.

Al final, la mujer aprovechó el espacio para hacer una petición: “Se reciben donaciones. Aquí se recibe donaciones de concentrado, dinero y las tapas plásticas también las recibimos”.

“Tenemos las cocas para sacar el alimento cuando llegan los animales y el agua disponible para cuando pasan los perritos tomarse el agua. Se lava diario el, el bebedorcito y se le pone agua fresca todos los días”, contó doña Mercedes.

Sobre la historia de cómo llegó Lucy a su vida, la empleada informal narró: “Lucy fue que la botaron pequeña. Desde los dos mesesitos es adoptada y ella ya tiene diez años. Y ella es algo muy diferente. Es muy inteligente”.

En la parte final de su relato la señora Mercedes pidió que se respeten la vidas de los animales en medio de varios casos de maltrato animal que se han conocido a lo largo del país y por medio de redes sociales y por cuenta de la alborada que se vivió en Medellín la madrugada del primero de diciembre de 2025.

“Ante todo mucho respeto a los animales. Ellos merecen mucho, son seres vivos, ante todo, todos”, agregó la mujer.

Para concluir, doña Mercedes dijo: “Se cuidan los perros, las palomas, toda clase de animales. Son seres vivientes, que si queda les apoyamos. Y más ahora hay que hacer una campaña, no a la pólvora, porque ellos sufren mucho”.

“Yo tengo unos perritos que me sufren mucho con la pólvora. Tengo a una que no come ni nada cuando hay pólvora. Entonces, un mensaje es ese, no a la pólvora, porque ellos sufren mucho, no solo los perros, los gaticos, sino también los pajaritos sufren mucho”, cerró la ciudadana antioqueña con la esperanza de que los usuarios pongan en práctica sus palabras y busquen otras opciones para celebrar la Navidad y el final de año no solo Antioquia, sino en todo el país.