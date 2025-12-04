Daniel Briceño reaccionó a la designación de Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil: “Una de las corbatas más vergonzosas”

Daniel Briceño se despachó en contra de Alfredo Saade, por sus recientes denuncias frente al tema de su seguridad - crédito @danielbricen/X -@alfredosaadev/X

La llegada de Alfredo Saade a la sede diplomática de Colombia en Brasil se concreta tras la confirmación del visto bueno por parte del Ejecutivo brasileño la semana anterior. El perfil profesional de Saade apareció este 4 de diciembre en la plataforma oficial de la Presidencia, consolidando así su elección para asumir la representación del país sudamericano. Este puesto había permanecido sin titular desde la salida de Guillermo Rivera en junio de 2025.

Dicho nombramiento motivó reacciones entre diversas figuras del ámbito político nacional. La confirmación de su designación, divulgada tras la publicación de su hoja de vida en la página de la Presidencia, generó respuestas

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las primeras voces que se manifestaron sobre el nombramiento de Alfredo Saade destacó la del concejal saliente Daniel Briceño, quien emitió críticas directas a la designación del nuevo embajador en Brasil.

Briceño no solo expresó su desaprobación en torno al perfil de Saade, sino que además trajo a colación señalamientos previos realizados en su contra en el año 2024. Según Briceño, ya entonces expuso presuntas irregularidades, apuntando que Saade habría incurrido en malas prácticas profesionales al apropiarse del trabajo de colegas y beneficiarse económicamente de ello en el contexto de la Ungrd, cuando era dirigida por Olmedo López.

“Alfredo Saade el nuevo embajador de Colombia en Brasil ha sido una de las corbatas más vergonzosas durante el gobierno Petro. Aquí probamos como usaba el trabajo de sus compañeros para plagiarlo y cobrarle honorarios a la Ungrd del corrupto Olmedo López”, escribió Briceño en su cuenta de X.

Daniel Briceño se fue en contra del nombramiento de Alfredo Saade como embajador - crédito @Danielbricen

En dicha denuncia de 2024 Briceño comentó en un hilo de X que "En el informe del mes de SEPTIEMBRE de 2023 encontramos que los anexos con los que Saade cobró esa factura pertenecían a otro contratista llamado Andrés Santiago Esquivel y fueron cargados para cobrar el contrato 9677-PPAL001-530-2023 distinto al de Saade“.

Y agregó: "Nos pusimos a revisar y encontramos que el informe presentado por Saade es idéntico al presentado con anterioridad por el señor Andrés Santiago Esquivel. Esto muestra casi un copie y pegue en el informe del Pastor respecto del otro contratista“.

No solo figuras políticas como Daniel Briceño hicieron pública su posición frente a la llegada de Alfredo Saade a la embajada en Brasil. La consultora de riesgo político Colombia Risk Analysis se sumó al debate y también se refirió al impacto del nombramiento.

La consultora de riesgo político también dio su opinión al respecto - crédito @ColombiaRisk

“Presidencia publicó la hoja de vida de Alfredo Saade como nuevo embajador en Brasil. La priorización de la lealtad política por encima de la idoneidad técnica limitará la maquinaria diplomática de Colombia para la cooperación estratégica”, escribió la consultora en un hilo en la red social X

En los días previos a la confirmación oficial, ya circulaban versiones sobre la posible designación de Alfredo Saade como embajador en Brasil. En ese contexto, la congresista Angélica Lozano hizo referencia a Saade al pronunciarse acerca de la defensa que realizó Gustavo Petro del decreto que modifica los requisitos para ocupar cargos diplomáticos.

“Presidente ningún requisito es ‘ser blanquito ni hijo de gente de familias de bien ’Cientos de miles de colombianos se han esforzado para prepararse y cumplen requisitos Si ud deja de nombrar como diplomáticos amigotes políticos sin perfil para el cargo como @alfredosaadev y nombra gente preparada SIN rosca y SIN bajar requisitos”, dijo.

Angélica Lozano contestó al mensaje de Gustavo Petro - crédito @AngelicaLozanoC

En el pasado, cuando se rumoró la posible llegada de Alfredo Saade a la embajada en Brasil mientras enfrentaba investigaciones, el exministro de Justicia Wilson Ruiz expresó su inconformidad ante la maniobra del Ejecutivo. Ruiz reprochó públicamente que se intentara designar a Saade pese a los procesos disciplinarios en curso, señalando que este tipo de acciones respondían a una estrategia para proteger a allegados del Gobierno.

“Este desgobierno convirtió las embajadas en escondites para sus aliados. Primero mandó a Alfredo Saade a Brasil mientras enfrenta procesos disciplinarios, y antes escondió a Carlos Ramón González en Nicaragua hasta que la presión lo hizo insostenible. Eso no es diplomacia, es encubrimiento”, comentó Ruiz.

Wilson Ruiz en su momento también cuestionó la intención del Gobierno de nombrar a Saade - crédito @WilsonRuizO