Crisis en la casa Gamma del ‘Desafío Siglo XXI’: fuerte pelea desató la tensión en el equipo

La tensión entre los habitantes de la casa Gamma continúa creciendo tras la polémica decisión de Zambrano de asignar el Chaleco de Sentencia a Tina y Julio, lo que desató una serie de reclamos y dejó en evidencia los problemas internos del equipo.

Sin embargo, el enfrentamiento llegó más allá del programa, pues desató todo tipo de reacciones en las redes sociales, en las que la exparticipante Dani expresó su respaldo incondicional a su hermana melliza y criticó duramente la estrategia del grupo.

La polémica ocurrió en el episodio 105 del Desafío Siglo XXI, cuando Alpha ganó la prueba y, como consecuencia, el equipo naranja debía repartir los chalecos. Aunque los que compitieron ese día fueron Gero y Rosa, que no lograron ganar, Zambrano, en su rol de capitán, optó por sentenciar a Tina y Julio.

Esta decisión generó un inmediato rechazo por parte de Tina, que alzó la voz para cuestionar el criterio utilizado: “¿Por qué nos vas a poner el chaleco? Cada quien debe asumir las consecuencias de su pista. Le toca a Rosa y a Gero. Ni Julio ni yo somos los comodines de ninguno de ustedes. Nuestra pista fue Tierra, no la de hoy”, reclamó la competidora.

La respuesta de Zambrano fue tajante al defender su autoridad y el método de selección: “Aquí es por rendimiento. Yo soy el capitán, te lo pongo. ¿Quién dijo acaso que era por pista?”. La discusión escaló cuando Tina insistió en que no debía recibir el chaleco por una prueba en la que no participó, mientras que Rosa intervino para defender su propio desempeño: “Yo le he dado toda. Por un mínimo error, ¿me vas a enchalecar? Yo he dado más que tú. Hablemos de realidades… El capitán ya habló, ponte el chaleco. Si tú me tiras, yo te tiro”.

Tina aceptó el chaleco y su hermana la defendió

La joven le pidió a Lucho que le colocara la prenda de sentencia, pero antes de que él abandonara la casa le dijo: “Si van a seguir mandando chalecos, que sean todos para esta casa”, lo que demuestra el malestar de Tina, que prometió que daría su máximo esfuerzo en la competencia para regresar a la casa.

La controversia también sigue fuera del programa pues Dani, a través de sus historias en Instagram, mostró su inconformidad con la situación y defendió a su melliza: “Por lo menos no se quedó callada. Espero que de ahora en adelante ganen todo para ver qué tanto hablan. Si no es así, que pierdan TODO y que les toque un chaleco a cada uno, a ver si de esta se salvan. Cada día me queda más claro que este es el peor equipo”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la joven habla de su hermana, pues también se refirió al momento en el que Tina sufrió una descompensación en el Box Amarillo, comparando ese episodio con el de Isa, que atravesó una situación similar durante una penitencia impuesta al equipo naranja en el Rincón de los Castigos.

En esa ocasión, Dani acusó a los compañeros de Tina de traicionarla al presionarla para terminar la pista y así asegurar alimentos para el grupo, lo que, según ella, representó una “puñalada por la espalda”.

La decisión de Zambrano de enviar a Tina y Julio a Muerte desató rechazo entre los colombianos, pues pese a que la joven se desmayó en el Desafío de Sentencia y Hambre, hay quienes están a favor de la joven, asegurando que la responsabilidad de la derrota más reciente recaía en Rosa y Gero.

La situación dejó al descubierto las tensiones y estrategias dentro de Gamma, mientras que los seguidores del concurso siguen esperando las consecuencias para la dinámica del equipo.