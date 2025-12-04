Colombia

Contralor rechazó el carácter “reservado” de la información sobre la compra de aviones Gripen: “No existe ese tema”

El organismo de control convocó reunión urgente, el jueves 4 de diciembre, para esclarecer detalles sobre la adquisición más costosa del sector defensa en la historia del país

El proceso de adquisición de
El proceso de adquisición de los aviones Gripen sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa del país - crédito @PedroSanchezCol/X

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, informó que la Contraloría no ha recibido ninguna información oficial sobre el proceso de adquisición de los aviones Gripen, a pesar de que esta sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa colombiano.

La ausencia de datos oficiales llevó al ente de control a convocar una mesa técnica urgente para el jueves 4 de noviembre, a las 2:00 p. m. en la sede de la entidad. El objetivo es aclarar detalles del proceso y exigir transparencia sobre el uso de recursos públicos.

Según declaraciones de Rodríguez a medios de comunicación, la situación surgió después de que el contralor enviara una comunicación formal al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitando la información y garantizando su completa reserva y seguridad.

La Contraloría General de la
La Contraloría General de la República no ha recibido información oficial sobre la compra de los aviones Gripen para el sector defensa colombiano - crédito @CGR_Colombia/X

La respuesta, firmada por un funcionario y no por el ministro, propuso una reunión bajo “carácter de reserva”, algo que la entidad de control pública no comparte.

“(...) Le hice llegar un comunicado con todos los funcionarios que de parte de la Contraloría van a tener acceso a dicha información con número de cédula. Y lo que sí quiero dejar expresa constancia es que para la Contraloría General de la República no existe ese tema de reserva frente a los recursos de carácter reservado”, advirtió Rodríguez, al enfatizar la obligación de revelar detalles de las compras públicas.

En ese sentido, la Contraloría preparó un cuestionario que se presentará durante la reunión, y cuyas principales preocupaciones incluyen el estado de las vigencias futuras asociadas al contrato, el alcance de los compromisos financieros asumidos y el posible impacto sobre el Estado en los próximos años.

Rodríguez señaló que decisiones clave sin claridad fiscal pueden dejar problemas de iliquidez a las administraciones venideras.

Asimismo, el contralor extendió también un mensaje directo a los candidatos presidenciales de cara a las próximas elecciones.

La Contraloría rechazó la reserva
La Contraloría rechazó la reserva de información propuesta por el Ministerio de Defensa y exige acceso total a los datos públicos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Instó a los aspirantes a consultar los insumos y datos oficiales de la entidad para conocer con exactitud la situación financiera del país antes de asumir la administración y evitar así que los compromisos heredados se conviertan en excusas o sorpresas presupuestales.

“Llamarle la atención a las personas que están ahora en campaña presidencial y frente a los cuales vamos a tener un nuevo presidente en el próximo año, que utilicen los insumos de la Contraloría. Ahí están los insumos y que sepan que van a recibir un país que tiene dificultades frente al tema”, sostuvo Rodríguez a medios de comunicación.

La Contraloría General de la República espera recibir en los próximos días toda la documentación sobre la negociación para la compra de los aviones Gripen, con el fin de analizarla y definir su postura ante lo que podría convertirse en el contrato militar billonario de la historia del sector defensa en el país.

“(...) Hemos preparado una serie de inquietudes, de preguntas que vamos a presentar en esa mesa de trabajo. Esperamos que en el día de mañana nos entreguen todos los soportes. La Contraloría realizará su análisis frente a ello y expresará, lógicamente, su posición frente a lo que significa esta contratación, en la cual hemos tenido toda la prudencia, toda la sensatez, dado no solamente el carácter y el rigor técnico que ella tiene, sino el monto de los recursos”, sentenció Rodríguez.

La Contraloría espera recibir la
La Contraloría espera recibir la documentación completa sobre la negociación de los aviones Gripen - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia

La fabricación de los aviones de combate Gripen para Colombia, cuya adquisición está bajo escrutinio de la Contraloría, también ha dejado interrogantes sobre el origen y el proceso de producción de las aeronaves.

La empresa Saab confirmó que parte del ensamblaje y las pruebas finales se llevarán a cabo en la planta de Embraer en Brasil, y no exclusivamente en Suecia como se preveía inicialmente.

La participación de Brasil y de Embraer en la fabricación agrega complejidad política y técnica al proceso, en un contexto ya marcado por la exigencia de claridad y acceso a la información por parte de los organismos de control y la opinión pública.

