Cómo quedaron los precios de los tiquetes para viajar en Avianca, Latam y JetSmart, tras normalización de los A320

La operación aérea en Colombia y la región recuperó su ritmo habitual tras la actualización obligatoria del software en la flota de aviones Airbus A320, una medida que permitió restablecer la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales y estabilizar, aunque no abaratar, las tarifas de los tiquetes. El proceso, que afectó a miles de pasajeros y decenas de aeronaves, concluyó entre el 2 y el 4 de diciembre de 2025, según confirmaron el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

El incidente se originó a finales de noviembre de 2025, cuando Airbus detectó un fallo en el software de control de vuelo de los aviones de la familia A320, provocado por la exposición a niveles inusuales de radiación solar. El error comprometía datos críticos del sistema ELAC, encargado de la gestión de vuelo, y llevó al fabricante europeo a emitir una alerta técnica urgente a nivel global. La orden de Airbus obligó a actualizar el software en cerca de 6.000 aeronaves en todo el mundo, incluyendo los modelos A319, A320 y A321.

La alerta técnica desencadenó una crisis operativa sin precedentes en Colombia, justo en el inicio de la temporada alta de viajes. Avianca, la aerolínea más afectada por su alta dependencia de la familia A320, suspendió de manera temporal la venta de tiquetes y dejó en tierra más del 70% de su flota de estos aviones. La medida impactó a decenas de miles de pasajeros y provocó cientos de cancelaciones. Latam y JetSmart, aunque con menor exposición, también experimentaron afectaciones en sus itinerarios.

Durante los días críticos, la oferta de asientos se redujo drásticamente y la incertidumbre marcó la experiencia de los viajeros.

El proceso de actualización avanzó con rapidez. El Ministerio de Transporte confirmó el 2 de diciembre que los 130 aviones A320 operativos en Colombia ya contaban con el software corregido: 124 pertenecientes a Avianca, cinco a Latam y uno a JetSmart. Avianca completó la actualización en el 90% de su flota a inicios de diciembre y restableció de manera progresiva la operación. Latam finalizó el proceso en sus cinco aeronaves afectadas, mientras que JetSmart actualizó su único A320 en el país.

Según el comunicado oficial, más del 95% de los pasajeros afectados por la contingencia ya fue reubicado en nuevos vuelos.

La Aeronáutica Civil reportó la recuperación de cerca del 98% de los vuelos domésticos y, desde el 3 de diciembre, la operación comercial volvió a la normalidad. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil confirmaron que, a partir del 4 de diciembre, los vuelos solo estarían sujetos a las eventualidades habituales del sector, como condiciones climáticas o tráfico aéreo, dejando atrás la crisis generada por la actualización de software de Airbus.

Evolución de las tarifas: precios antes, durante y después de la contingencia

La normalización de la flota permitió restablecer la oferta de sillas, pero los precios de los tiquetes reflejan la alta demanda de la temporada y el esfuerzo de las aerolíneas por recuperar la estabilidad financiera. Antes de la contingencia, las promociones por Black Friday ofrecían vuelos nacionales desde $49.300 en rutas seleccionadas.

Tras la suspensión de operaciones, las tarifas aumentaron de manera considerable:

Ruta Bogotá–Medellín:

Avianca: ofrece tiquetes desde $176.100 en horarios menos solicitados, pero los precios pueden superar los $600.000 en horas de alta demanda.

Latam: presenta tarifas desde $284.000.

JetSmart: tras retomar su programación, maneja precios desde $383.000, aunque durante los días de mayor afectación llegaron a $816.000.

Para el regreso, los valores en Avianca oscilan entre $176.100 y $322.000, y en JetSmart desde $213.000.

Bogotá–Cartagena o Medellín–Cartagena:

Avianca: viajar a Cartagena en horarios de alta demanda puede costar $427.130, mientras que en otros horarios los valores fluctúan entre $335.000 y $377.000.

JetSmart: ofrece tarifas desde $580.000 hasta $1.400.000, con caídas a $270.000 en fechas posteriores a la crisis.

Latam: maneja precios entre $684.000 y $743.000 en estas rutas.

En el ámbito internacional, la normalización también se refleja en la disponibilidad de vuelos, aunque las tarifas siguen siendo elevadas:

Bogotá–Madrid: un tiquete en Avianca se encuentra desde $1.500.000 mientras que Latam ofrece precios desde $2.700.000 hasta más de $4.100.000, según la modalidad y la antelación de la compra.

Río de Janeiro y Punta Cana: JetSmart retomó vuelos directos desde más de $1.900.000 y $1.200.000, respectivamente, o con escalas desde $600.000.