Colombia

Cómo quedaron los precios de los tiquetes para viajar en Avianca, Latam y JetSmart, tras normalización de los A320

Las aerolíneas restablecieron la mayoría de los vuelos tras la actualización de software, pero la alta demanda y la reciente crisis mantienen las tarifas en niveles elevados para los pasajeros

Guardar
Avianca fue la aerolínea más
Avianca fue la aerolínea más afectada por los problemas en el software de los A320 - crédito @MinTransporteCo / X

La operación aérea en Colombia y la región recuperó su ritmo habitual tras la actualización obligatoria del software en la flota de aviones Airbus A320, una medida que permitió restablecer la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales y estabilizar, aunque no abaratar, las tarifas de los tiquetes. El proceso, que afectó a miles de pasajeros y decenas de aeronaves, concluyó entre el 2 y el 4 de diciembre de 2025, según confirmaron el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

El incidente se originó a finales de noviembre de 2025, cuando Airbus detectó un fallo en el software de control de vuelo de los aviones de la familia A320, provocado por la exposición a niveles inusuales de radiación solar. El error comprometía datos críticos del sistema ELAC, encargado de la gestión de vuelo, y llevó al fabricante europeo a emitir una alerta técnica urgente a nivel global. La orden de Airbus obligó a actualizar el software en cerca de 6.000 aeronaves en todo el mundo, incluyendo los modelos A319, A320 y A321.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La alerta técnica desencadenó una crisis operativa sin precedentes en Colombia, justo en el inicio de la temporada alta de viajes. Avianca, la aerolínea más afectada por su alta dependencia de la familia A320, suspendió de manera temporal la venta de tiquetes y dejó en tierra más del 70% de su flota de estos aviones. La medida impactó a decenas de miles de pasajeros y provocó cientos de cancelaciones. Latam y JetSmart, aunque con menor exposición, también experimentaron afectaciones en sus itinerarios.

Muchos vuelos en Colombia fueron
Muchos vuelos en Colombia fueron cancelados debido a una actualización en el software de las aeronaves A320, lo que terminó por afectar a más de 42.000 pasajeros - crédito Iván Alvarado/Reuters

Durante los días críticos, la oferta de asientos se redujo drásticamente y la incertidumbre marcó la experiencia de los viajeros.

El proceso de actualización avanzó con rapidez. El Ministerio de Transporte confirmó el 2 de diciembre que los 130 aviones A320 operativos en Colombia ya contaban con el software corregido: 124 pertenecientes a Avianca, cinco a Latam y uno a JetSmart. Avianca completó la actualización en el 90% de su flota a inicios de diciembre y restableció de manera progresiva la operación. Latam finalizó el proceso en sus cinco aeronaves afectadas, mientras que JetSmart actualizó su único A320 en el país.

Según el comunicado oficial, más del 95% de los pasajeros afectados por la contingencia ya fue reubicado en nuevos vuelos.

La alerta global de Airbus
La alerta global de Airbus que afectó a las aeronaves A320 fue atendida rápidamente - crédito - crédito Mario Ruiz/EFE

La Aeronáutica Civil reportó la recuperación de cerca del 98% de los vuelos domésticos y, desde el 3 de diciembre, la operación comercial volvió a la normalidad. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil confirmaron que, a partir del 4 de diciembre, los vuelos solo estarían sujetos a las eventualidades habituales del sector, como condiciones climáticas o tráfico aéreo, dejando atrás la crisis generada por la actualización de software de Airbus.

Evolución de las tarifas: precios antes, durante y después de la contingencia

La normalización de la flota permitió restablecer la oferta de sillas, pero los precios de los tiquetes reflejan la alta demanda de la temporada y el esfuerzo de las aerolíneas por recuperar la estabilidad financiera. Antes de la contingencia, las promociones por Black Friday ofrecían vuelos nacionales desde $49.300 en rutas seleccionadas.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que se habían reubicado al 95% de los pasajeros afectados, superando las expectativas iniciales - crédito @maferojas/X

Tras la suspensión de operaciones, las tarifas aumentaron de manera considerable:

Ruta Bogotá–Medellín:

  • Avianca: ofrece tiquetes desde $176.100 en horarios menos solicitados, pero los precios pueden superar los $600.000 en horas de alta demanda.
  • Latam: presenta tarifas desde $284.000.
  • JetSmart: tras retomar su programación, maneja precios desde $383.000, aunque durante los días de mayor afectación llegaron a $816.000.

Para el regreso, los valores en Avianca oscilan entre $176.100 y $322.000, y en JetSmart desde $213.000.

Bogotá–Cartagena o Medellín–Cartagena:

  • Avianca: viajar a Cartagena en horarios de alta demanda puede costar $427.130, mientras que en otros horarios los valores fluctúan entre $335.000 y $377.000.
  • JetSmart: ofrece tarifas desde $580.000 hasta $1.400.000, con caídas a $270.000 en fechas posteriores a la crisis.
  • Latam: maneja precios entre $684.000 y $743.000 en estas rutas.

En el ámbito internacional, la normalización también se refleja en la disponibilidad de vuelos, aunque las tarifas siguen siendo elevadas:

  • Bogotá–Madrid: un tiquete en Avianca se encuentra desde $1.500.000 mientras que Latam ofrece precios desde $2.700.000 hasta más de $4.100.000, según la modalidad y la antelación de la compra.
  • Río de Janeiro y Punta Cana: JetSmart retomó vuelos directos desde más de $1.900.000 y $1.200.000, respectivamente, o con escalas desde $600.000.

Temas Relacionados

Actualización software Airbus A320AviancaVuelos en ColombiaLatam AirlinesJetSmartColombia-EconomìaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Gran Encendido de la Navidad en el Parque Tunal marca el comienzo de las celebraciones en Bogotá: esta es la programación cultural

La capital vivirá una jornada especial con conciertos, espectáculos y actividades en distintos puntos, consolidando a Bogotá como referente regional en eventos culturales abiertos y participativos

Gran Encendido de la Navidad

Cocinar y bañarse con agua caliente saldrá “más caro” por alza en tarifas de gas, advirtió Lina Garrido: “Petro no tiene vergüenza”

La congresista indicó que la subida de hasta 55% en el gas vehicular y 28% en el industrial afectará a hogares y empresas

Cocinar y bañarse con agua

Primo de Jean Claude Bossard le dedicó conmovedor mensaje tras su asesinato en Bogotá: “Me duele respirar”

El caso reavivó la conversación sobre la creciente inseguridad que afecta a la capital colombiana

Primo de Jean Claude Bossard

Fiscalía abrió investigación por robo en la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez

La exfuncionaria del Gobierno Petro señaló que el hecho podría estar vinculado al intento coordinado para sacarla del gabinete, por lo que había solicitado la intervención de las autoridades

Fiscalía abrió investigación por robo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Polémico encuentro entre los ex

Polémico encuentro entre los ex de Aida Victoria: “El Agropecuario” se unió a Westcol en un ‘reality’ prometedor

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles