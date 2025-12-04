Colombia

Cocinar y bañarse con agua caliente saldrá “más caro” por alza en tarifas de gas, advirtió Lina Garrido: “Petro no tiene vergüenza”

La congresista indicó que la subida de hasta 55% en el gas vehicular y 28% en el industrial afectará a hogares y empresas

Guardar
La congresista criticó la falta de autosuficiencia de Colombia para garantizar el suministro de gas - crédito @linamariagarri1/X

La congresista Lina María Garrido criticó al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno por el incremento en las tarifas del gas natural en Colombia y lo responsabilizó por el impacto económico que enfrentarán tanto los hogares como las empresas del país.

Según explicó, el precio de este recurso aumentará en dos dígitos y afectará directamente a las familias colombianas, que ya enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos como la alimentación y la vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Petro no tiene vergüenza. Mientras los hogares de Colombia hacen milagros para completar la plata del mercado y del arriendo, por culpa de Petro, la factura del gas subirá un 14%, lo que quiere decir que cocinar y bañarse con agua caliente ahora será más caro”, aseguró la representante a la Cámara de Cambio Radical.

La congresista Lina María Garrido
La congresista Lina María Garrido culpó al Gobierno del presidente Gustavo Petro por problemas en el sector energético y lo acusó de desincentivar la inversión - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Cesar Carrion/Flickr/Presidencia

De acuerdo con el profesor e investigador Sergio Cabrales –que expuso la situación en Blu Radio–, el país enfrenta problemas para garantizar el suministro de gas natural manteniendo las tarifas estables, debido a que más del 75% de los contratos suscritos para cubrir la demanda se vencieron el 30 de noviembre de 2025, lo que tuvo que ser resuelto con la firma de nuevos contratos mucho más costosos.

Citando al experto, Garrido indicó que el ajuste tarifario no se limita al consumo residencial; el gas industrial experimentará un aumento del 28%, lo que, según explicó, generará un sobrecosto para las empresas dedicadas a la producción de alimentos y bebidas. En ese sentido, advirtió que esta alza en los costos de producción inevitablemente se trasladará al precio final de los productos que los colombianos adquieren en las tiendas, profundizando así el impacto sobre la canasta básica.

En el caso del gas vehicular, la congresista indicó que el incremento será aún más pronunciado, alcanzando un 55%, lo que la congresista consideró como contradictorio con la política ambientalista que promueve el presidente Gustavo Petro, que ha abogado por hacer una transición energética que deje atrás los combustibles fósiles. Garrido indicó que los vehículos que utilizan este tipo de combustible son los que menos contaminan y los que más contribuyen a la protección ambiental.

Lina María Garrido advirtió que
Lina María Garrido advirtió que la factura del gas subirá un 14% - crédito Colprensa

El ambientalista Petro le mete un sobrecosto del 55% al gas vehicular, que son justamente los vehículos que menos contaminan y que más ayudan al ambiente”, dijo Lina María Garrido.

La legisladora atribuyó estos aumentos tarifarios a lo que describió como una pérdida de confianza en el sector energético, presuntamente provocada por las políticas del actual Gobierno y de sus ministros. Según precisó, la administración de Petro habría desincentivado la inversión y el desarrollo de proyectos destinados a mantener la autosuficiencia de gas en Colombia. Como resultado, las empresas responsables de estos proyectos habrían detenido sus inversiones, lo que llevó al país a depender de la importación de gas a precios elevados.

Garrido advirtió que esta situación deja a Colombia en una posición de vulnerabilidad, dependiendo de proveedores externos y enfrentando costos crecientes que afectan a la ciudadanía. “Este Gobierno y su heredero (Iván) Cepeda, nos van a dejar sin gas y sin luz y sin rumbo. Y hoy el costo de todo eso lo pagan los hogares más humildes de Colombia”, señaló la congresista de la oposición.

Lina María Garrido auguró una
Lina María Garrido auguró una escasez de gas en Colombia y culpó al Gobierno Petro - crédito Colprensa

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, advirtió en entrevista con El Heraldo que Colombia entró en déficit energético que lo tiene en el límite y que impide que se tenga un margen de error. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, indicó que el Gobierno debe vigilar y, si es necesario, intervenir el mercado, para controlar la oferta y la demanda.

Temas Relacionados

Lina María GarridoAumento tarifas gas Gustavo PetroGas importadoFactura del gasColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Cómo quedaron los precios de los tiquetes para viajar en Avianca, Latam y JetSmart, tras normalización de los A320

Las aerolíneas restablecieron la mayoría de los vuelos tras la actualización de software, pero la alta demanda y la reciente crisis mantienen las tarifas en niveles elevados para los pasajeros

Cómo quedaron los precios de

Gran Encendido de la Navidad en el Parque Tunal marca el comienzo de las celebraciones en Bogotá: esta es la programación cultural

La capital vivirá una jornada especial con conciertos, espectáculos y actividades en distintos puntos, consolidando a Bogotá como referente regional en eventos culturales abiertos y participativos

Gran Encendido de la Navidad

Primo de Jean Claude Bossard le dedicó conmovedor mensaje tras su asesinato en Bogotá: “Me duele respirar”

El caso reavivó la conversación sobre la creciente inseguridad que afecta a la capital colombiana

Primo de Jean Claude Bossard

Fiscalía abrió investigación por robo en la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez

La exfuncionaria del Gobierno Petro señaló que el hecho podría estar vinculado al intento coordinado para sacarla del gabinete, por lo que había solicitado la intervención de las autoridades

Fiscalía abrió investigación por robo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles

Atlético Nacional buscaría un fichaje de peso en México: un recordado atacante se acerca al verde