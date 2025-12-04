Colombia

Asofondos alerta de un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que afectaría a 20 millones de trabajadores que buscan la pensión

La preocupación de los gremios radica en el impacto que la medida tendría sobre la cobertura del seguro previsional, un instrumento que protege a quienes enfrentan riesgos de invalidez o fallecimiento

Guardar
Asofondos y Fasecolda advirtieron que
Asofondos y Fasecolda advirtieron que la iniciativa podría tener consecuencias directas sobre la sostenibilidad de las pensiones y la protección de los trabajadores más vulnerables - crédito redes sociales/X

El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre un proyecto de decreto ha generado una fuerte reacción entre los principales gremios del sector pensional en Colombia.

Asofondos y Fasecolda advirtieron que la iniciativa podría tener consecuencias directas sobre la sostenibilidad de las pensiones y la protección de los trabajadores más vulnerables.

Según el comunicado conjunto, la propuesta oficial “desfinanciaría las pensiones de los colombianos”, lo que se traduciría en “menor número de pensionados, pensiones más bajas, y desprotección para las pensiones de invalidez y sobrevivencia”, afirmaron los gremios en su declaración pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El análisis realizado por Asofondos y Fasecolda sostiene que el proyecto modificaría las reglas del “deslizamiento del salario mínimo”, un mecanismo que, hasta ahora, ha permitido que las pensiones de la población más vulnerable crezcan al ritmo del salario mínimo cada año.

“Las pensiones de invalidez y sobrevivencia también estarían comprometidas, porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable, afectando el acceso a las pensiones de cerca de veinte millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (Rais)”, advirtieron los representantes gremiales.

La preocupación central de los gremios radica en el impacto que la medida tendría sobre la cobertura del seguro previsional, un instrumento clave para proteger a quienes enfrentan riesgos de invalidez o fallecimiento.

“Afectará la capacidad de pensionarse. Además, comprometerá la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, dejando sin protección a millones de trabajadores y pensionados”, señalaron los voceros de Asofondos y Fasecolda.

Ante este escenario, los gremios hicieron un llamado directo al Gobierno Nacional para que se abran espacios de diálogo técnico.

“Solicitamos al Gobierno Nacional que existan espacios técnicos para discutir las implicaciones del proyecto de decreto y mitigar sus efectos negativos sobre las pensiones de los trabajadores y su aseguramiento”, expresaron los representantes de las dos agremiaciones.

Temas Relacionados

AsofondosMinsiterio de HaciendaTrabajadores colombianosPensiónColombia-Noticias

Más Noticias

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Las preguntas que no le pueden hacer en una entrevista de trabajo en Colombia

Empresas y candidatos enfrentan cambios en los procedimientos de selección laboral por las recientes disposiciones legales en el país

Las preguntas que no le

Abelardo de la Espriella oficializó su inscripción como candidato presidencial ante la Registraduría: “Demuestran un mandato popular”

En medio de comparsas y con bandas musicales, el aspirante presidencial llegó a la entidad para entregar 4.8 millones de firmas que avalarían su participación en las elecciones del 2026

Abelardo de la Espriella oficializó

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

El influenciador reconoció en una transmisión en vivo que la madurez de su pareja lo ha hecho cuestionar su propio crecimiento personal y sentimental

Yeferson Cossio confesó que su

Padre de Jean Claude Bossard lanzó fuerte mensaje durante homenaje a su hijo asesinado en Bogotá: “No es un niño, es un asesino”

Durante una velatón en la capital colombiana, el padre de la víctima pidió endurecer las sanciones para reincidentes y criticó la respuesta estatal ante delitos cometidos por menores armados

Padre de Jean Claude Bossard
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel a

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

La defensa de Ibrahim Salema

La defensa de Ibrahim Salema la controversia con “Doña Toche”: “Nunca he realizado comentarios ofensivos contra su hija”

Yeferson Cossio confesó que su novia Carolina Gómez lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes

Colombia rompe tendencia global y desplaza a Bad Bunny como el artista más escuchado en el Spotify Wrapped 2025: este fue el cantante favorito en el país

‘La mansión de los streamers’: hora y dónde ver la transmisión del nuevo proyecto de Westcol

Wanda Nara sorprende en ‘MasterChef’ al contar que Sebastián Yatra la invitó a salir mientras estaba con Mauro Icardi

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA

Bayern Múnich, molesto con UEFA por el caso Luis Díaz: el jugador podría perderse el partido contra Sporting Lisboa en la Champions

Egan Bernal habló sobre su futuro en el ciclismo para el 2026: “Se están hablando diferentes cosas”