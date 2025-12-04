Asofondos alerta de un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que afectaría a 20 millones de trabajadores que buscan la pensión

Asofondos y Fasecolda advirtieron que la iniciativa podría tener consecuencias directas sobre la sostenibilidad de las pensiones y la protección de los trabajadores más vulnerables - crédito redes sociales/X

El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre un proyecto de decreto ha generado una fuerte reacción entre los principales gremios del sector pensional en Colombia.

Asofondos y Fasecolda advirtieron que la iniciativa podría tener consecuencias directas sobre la sostenibilidad de las pensiones y la protección de los trabajadores más vulnerables.

Según el comunicado conjunto, la propuesta oficial “desfinanciaría las pensiones de los colombianos”, lo que se traduciría en “menor número de pensionados, pensiones más bajas, y desprotección para las pensiones de invalidez y sobrevivencia”, afirmaron los gremios en su declaración pública.

El análisis realizado por Asofondos y Fasecolda sostiene que el proyecto modificaría las reglas del “deslizamiento del salario mínimo”, un mecanismo que, hasta ahora, ha permitido que las pensiones de la población más vulnerable crezcan al ritmo del salario mínimo cada año.

“Las pensiones de invalidez y sobrevivencia también estarían comprometidas, porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable, afectando el acceso a las pensiones de cerca de veinte millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (Rais)”, advirtieron los representantes gremiales.

La preocupación central de los gremios radica en el impacto que la medida tendría sobre la cobertura del seguro previsional, un instrumento clave para proteger a quienes enfrentan riesgos de invalidez o fallecimiento.

“Afectará la capacidad de pensionarse. Además, comprometerá la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, dejando sin protección a millones de trabajadores y pensionados”, señalaron los voceros de Asofondos y Fasecolda.

Ante este escenario, los gremios hicieron un llamado directo al Gobierno Nacional para que se abran espacios de diálogo técnico.

“Solicitamos al Gobierno Nacional que existan espacios técnicos para discutir las implicaciones del proyecto de decreto y mitigar sus efectos negativos sobre las pensiones de los trabajadores y su aseguramiento”, expresaron los representantes de las dos agremiaciones.