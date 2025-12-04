Así sería el aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia con la cifra del IPC de noviembre de 2025 que publicaría el Dane

Para 2025, el aumento del salario mínimo fue de 9,54%, pero la inflación se ubicó en 5,2% anual en noviembre de 2024- crédito Freepik

La negociación para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 se concentra en un escenario donde la inflación anual, reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), constituye la referencia principal de ajuste para los cerca de dos millones de trabajadores que reciben esta remuneración. El proceso se desarrolla en un ambiente tenso y marcado por presiones inflacionarias, aumento de costos empresariales y márgenes de utilidad en descenso.

El salario mínimo vigente en 2024 quedó en $1.423.500, luego de un incremento de 9,54% decretado por el presidente Gustavo Petro. Para 2026, la cifra de inflación anual con corte a noviembre de 2025, que publicará el Dane el 5 de diciembre de 2025 a las 6:00 p. m., será clave para la mesa de concertación salarial. Además, el crecimiento de la productividad laboral, que en el tercer trimestre de 2025 fue de 0,91% en la Productividad Total de los Factores, pesa como segundo insumo técnico para el cálculo.

Por un lado, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) proyectó que la inflación anual en noviembre de 2025 llegará a 5,45%, una disminución leve respecto al 5,51% anotado en octubre, aunque el nivel se mantiene elevado. Según explicó la entidad, “una gran parte del aumento de los precios en este mes estaría explicado por las presiones provenientes de los alimentos, principalmente la carne de res y las frutas y verduras, y de algunos regulados, especialmente el gas natural”.

La inflación anual volvió a subir en Colombia. Cerró en 5,51% en octubre, según el Dane - crédito Dane

Así las cosas, este sería el primer descenso en cuatro meses, anticipando una nueva caída en diciembre, con la inflación cerrando en 5,41%.

Qué está jalonando la inflación

En la misma línea, Bancolombia calculó para noviembre una variación mensual del IPC de 0,26%, lo que llevaría a una inflación anual de 5,50%. Para los alimentos, las previsiones señalaron un aumento de apenas 0,13% mensual, mientras que para los servicios se estima un ligero retroceso por la moderación en los precios de arriendo y comidas en restaurantes. En bienes, la inflación mensual sería de 0,17%, con una desaceleración anual por primera vez en diez meses. Respecto a los “regulados”, el incremento mensual se ubicaría en 0,26% debido al alza en las tarifas públicas, electricidad, agua y combustibles.

La entidad precisó que “la inflación básica (sin alimentos) se ubicaría en 0,27% mensual, lo que permitiría que la variación anual se desacelere levemente hasta 5,23%, luego de dos meses de aceleración”. Los datos muestran que la inflación anual continúa en niveles altos, en un entorno caracterizado por riesgos persistentes asociados a la volatilidad del dólar y a factores externos.

Bancolombia proyecta que la inflación anual cerrará en 5,50% en noviembre de 2025 - crédito Bancolombia

Mientras que Corficolombiana proyecta una variación mensual del IPC de 0,16% en noviembre, con los aportes positivos más fuertes provenientes de servicios, bienes y regulados, aunque los alimentos compensarían parcialmente ese aumento. Bajo este escenario, la proyección es que la inflación anual baje a 5,4% tras cuatro meses en alza, con servicios y alimentos ayudando a contener la variación mientras bienes y regulados permanecen estables.

En los regulados, se proyecta un alza de 0,13% mensual, por los combustibles y el aumento en tarifas de acueducto y alcantarillado, parcialmente mitigado por la caída en los precios de la electricidad y el gas.

Para servicios, el aumento sería de 0,30% mensual, en contraste con 0,41% en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a ajustes en arriendos y a la dinámica de las comidas fuera del hogar. Los precios de los alimentos presentarían una disminución mensual de -0,23%, por mayores ofertas agrícolas y reducción de costos de producción agrícola, mientras los alimentos procesados tendrían un leve incremento, debido a menores costos industriales y la apreciación del peso colombiano.

Analistas consultados por Fedesarrollo y la bvc esperan que la inflación anual en noviembre de 2025 siga por encima del 5% - crédito Fedesarrollo y bvc

Mientras que la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) presentaron en la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) que, en octubre, la inflación anual fue de 5,51%, por encima de su estimación de 5,47%. Para noviembre, el consenso de los analistas la sitúa en 5,45%, con expectativas para diciembre en 5,37%, todavía lejos del rango meta fijado por el Banco de la República (2%–4%).

Presiones inflacionarias para 2026

Además, la encuesta indicó que las previsiones a 12 meses, es decir, para noviembre de 2026, llegan a 4,52%. El panorama evidencia la persistencia de presiones inflacionarias que afectan el poder adquisitivo de los trabajadores y complican la recuperación de la economía formal.

Entonces, tomando como base las proyecciones de inflación anual para el cierre de 2025 —que se sitúan entre 5,4% y 5,5% según Asobancaria, Bancolombia, Corficolombiana, Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)—, y considerando el dato oficial de productividad laboral del Dane para el tercer trimestre de 2025, que es 0,91%, el ajuste técnico del salario mínimo para 2026 seguiría la fórmula tradicional utilizada en Colombia: inflación anual observada más productividad laboral.

El aumento del salario mínimo mejorará el poder adquisitivo de los trabajadores, pero a la vez generará presiones inflacionarias - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

Cómo quedaría el aumento del salario mínimo para 2026

Si el salario mínimo en 2025 es de $1.423.500, el cálculo se hace así:

Inflación proyectada: 5,4% a 5,5%.

Productividad laboral: 0,91%.

Incremento total estimado: entre 6,31% y 6,41%.

Cálculo con inflación del 5,4%:

$1.423.500 x 6,31% = $89.877.

$1.423.500 + $89.877 = $1.513.377.

Cálculo con inflación del 5,5%:

$1.423.500 x 6,41% = $91.279.

$1.423.500 + $91.279 = $1.514.779.

Con estos rangos, el salario mínimo en Colombia para 2026 estaría entre $1.513.400 y $1.514.800 aproximadamente, según las cifras proyectadas suministradas por las entidades. La cifra exacta dependerá del dato oficial de inflación que publique el Dane junto a la negociación y redondeos de la mesa de concertación. No obstante, el Gobierno Petro y los trabajadores insisten en un aumento del 11%, lo que llevaría el aumento a más de $1.580.000, lo que hizo que el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, haya decidido no sentarse en la mesa de concertación.

Costos del salario mínimo para las compañías

En el frente del empleo y el impacto sobre las empresas, el fundador de Raddar, Camilo Herrera, expuso en Portafolio un análisis sobre el efecto del salario mínimo en la estructura de costos de las compañías. Sostuvo que “el aumento del salario mínimo es más un aumento de costos para las empresas que un aumento de ingreso para los empleados. Esa es la verdad”.

Argumentó el experto que una mayor remuneración mínima presiona al alza los precios, erosiona las utilidades empresariales y reduce el recaudo de impuestos, por la dificultad de trasladar totalmente los costos al consumidor final.

Según él, el incremento en el gasto de los hogares no se genera principalmente por subidas del salario mínimo, sino por el aumento en la venta de vehículos, financiados por crédito y no por ahorro real de quienes perciben salarios bajos. A esto se suman desafíos en sectores intensivos en mano de obra, como salud y educación, donde los incrementos salariales suelen superar el ritmo de los ingresos, generando dificultades para cumplir con la nómina y comprometiendo la estabilidad financiera de esas actividades.