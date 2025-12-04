A qué hora ver la Luna fría en Colombia y qué días puede disfrutar de este espectáculo astronómico

El satélite natural mostrará un brillo y tamaño excepcionales y Colombia podrá disfrutar del espectáculo - crédito Ariel Schalit/AP Foto

Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un avistamiento emocionante durante la primera semana de diciembre de 2025. Se trata de la Luna Fría, la última Superluna del año y la segunda de mayor tamaño, pues promete verse claramente en diferentes lugares.

Los colombianos podrán disfrutar del cielo nocturno adornado por este satélite, debido a un espectáculo poco frecuente y que será visible en todo el país. Este fenómeno, que no volverá a repetirse hasta 2042, permitirá observar la Luna con un brillo y una magnitud que impactarán a aquellos que aman contemplar el cielo.

De acuerdo con la información disponible sobre el fenómeno, la Superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de la Tierra.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), este acercamiento provoca que la Luna se perciba aproximadamente un 10% más grande y mucho más luminosa de lo habitual. Aunque el término popular es Superluna, los astrónomos prefieren llamarla “Luna llena en perigeo”, teniendo en cuenta que describe con precisión la posición orbital del satélite.

La Superluna se disfrutará en diferentes zonas del territorio nacional - crédito John Hart/Wisconsin State Journal via AP

Cuándo ver la Superluna en Colombia

La Luna fría alcanzará su fase completa el jueves 4 de diciembre a las 6:14 p. m. en Colombia. El fenómeno podrá apreciarse durante varias horas, desde la noche del 4 de diciembre y hasta el viernes 5 de diciembre, aunque el momento óptimo para su observación será al anochecer del jueves, cuando la Luna se eleve sobre el horizonte.

El nombre Luna fría tiene su origen en las tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica, que la identificaban como el inicio del invierno en el hemisferio norte. Esta denominación fue difundida por el Old Farmer’s Almanac, una publicación estadounidense dedicada a la astronomía y la meteorología, que comenzó a editarse en la década de 1930.

Para aquellos que deseen disfrutar de este evento astronómico, no será necesario contar con telescopios ni equipos profesionales. Se recomienda buscar lugares elevados, despejados y alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, lo que permitirá apreciar con mayor nitidez el tamaño y el brillo de la Superluna.

Aquellos que opten por utilizar instrumentos ópticos, como telescopios, deben considerar el uso de filtros de reducción de brillo, especialmente si presentan sensibilidad ocular, siguiendo las recomendaciones médicas pertinentes. Además, la Nasa aclaró que la visibilidad de la Luna fría dependerá de las condiciones meteorológicas y del nivel de nubosidad durante la noche del jueves.

El fenómeno podrá observarse sin equipos especiales, aunque se recomienda estar en zonas apartadas de la contaminación lumínica para verlo con claridad - crédito Ariel Schalit/AP Foto

Cabe mencionar que la próxima vez que la Luna fría podrá observarse en condiciones similares será dentro de 17 años. Por ello, la oportunidad de contemplar la última superluna de 2025 es indispensable para que la aprovechen los aficionados a la astronomía.

Rituales de la Superluna

Durante la llegada de una Superluna, aquellos que confían en la influencia de las energías encuentran en este fenómeno una oportunidad para realizar prácticas orientadas a la transformación personal y la renovación espiritual, debido a la creencia en la capacidad de la Luna para impactar el plano emocional. Entre las prácticas más famosas se encuentran:

La meditación : se sugiere buscar un ambiente oscuro, seleccionar música adecuada para la introspección y centrar la atención en la respiración. Una vez alcanzado un estado de calma, se recomienda imaginar la luz lunar penetrando el espacio y llenando el propio ser, lo que facilita la reflexión sobre las acciones pasadas y promueve la serenidad interior.

Limpieza de cuarzos a los que se les atribuyen propiedades energéticas: colocarlos en un lugar de la vivienda donde reciban la luz directa de la Luna, con el objetivo de recargarlos. Existe también la alternativa de sumergir los cuarzos en un vaso de agua con sal, método que algunos consideran igualmente efectivo para su purificación.

El uso del agua de Luna constituye otro de los rituales preferidos. Consiste en dejar agua en un recipiente expuesto durante la noche de la Superluna, para emplearla posteriormente en baños personales, con la intención de lograr una sensación de purificación.

Las velas y la concentración son indispensables para estos rituales - crédito Shutterstock

Para potenciar el ambiente durante cualquiera de estos rituales, se recomienda encender velas blancas o doradas, que se asocian con la tranquilidad y paz. Además, el uso de inciensos puede ayudar a armonizar el espacio, completando así el conjunto de acciones que permiten aprovechar al máximo la energía de la Superluna.