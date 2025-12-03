Colombia

Yina Calderón confesó por qué no quiso pelear con Andrea Valdiri: se burló de la situación

La DJ y creadora de contenido sorprendió al relatar cómo, según ella, logró desestabilizar a la bailarina barranquillera sin lanzar un solo golpe, desatando una nueva ola de comentarios

Yina Calderón enciende las redes
crédito stream_fighters/Instagran

La controversia entre Yina Calderón y Andrea Valdiri por la pelea fallida en el evento de Stream Fighters 4 organizado por Westcol, volvió a encender las redes sociales luego de que se viralizara un video en el que la DJ y creadora de contenido relató, con lujo de detalles, lo que —según ella— ocurrió durante su polémico enfrentamiento.

Aunque el programa ya finalizó, las revelaciones de Calderón surgieron durante una conversación informal en una celebración en La Mansión de Luinny, donde compartía con otros creadores y celebridades, pues de manera inesperada la abordaron sobre el tema y ella confesó lo que pensó para retirarse del combate.

El encuentro de boxeo entre ambas, que duró apenas 10 segundos antes de que Yina abandonara el ring, fue uno de los momentos más cuestionados del evento. Sin embargo, para Calderón, ese aparente retiro no significa derrota, al contrario, asegura que logró su objetivo: sacar de control emocional a su contrincante.

En el video viral, Yina Calderón no solo se refirió a su salida prematura, sino que lanzó fuertes afirmaciones sobre la reacción de Valdiri previa y posterior al encuentro.

crédito @enterate.lcdf3/tiktok

La rabia de mi contrincante fue que ella se preparó, adelgazó, hizo un poco de mierdas, yo no sé esa malparida por qué se metió tanto en el cuento. Una cosa loca. Pa’ que yo la dejara con las ganas. O sea, es como cuando tú calientas un man y no te lo mete”, dijo Calderón entre risas, mientras los asistentes la escuchaban atentos.

Según ella, Valdiri tenía expectativas muy altas porque “Westcol quería ver que me volviera mierda”, lo que habría intensificado la presión sobre la barranquillera y también porque considera que estaba consumida por la competencia, algo que Yina en su momento no se tomó tan apecho, según evidenció.

En medio de la charla, uno de los compañeros presentes le preguntó si realmente se había preparado para la pelea. Ella respondió con firmeza: “Obvio, obvio, yo entrené”, asegurando que no se trató de una cuestión de falta de preparación.

Cuando le cuestionaron si sabía pelear, insistió en que sí y recordó uno de los encuentros conflictivos que sostuvo con una de las participantes del reality.

El video viral de Yina
crédito @lamansiondeluinny/IG

Obvio. Yo sé, yo soy una parada, yo sé, no viste cómo me metí con Chanel”, recordó, haciendo referencia a otra pelea anterior. Luego explicó que su plan con Valdiri no era dar golpes, sino generar frustración: Yo dije: ‘Tengo una opción de ganarle, dejarla con la rabia’. Ya”, confesó Calderón sobre su estrategia el día de la pelea.

Según Calderón, lo que ella estaba teniendo en cuenta para desestabilizar a su contrincante y coronarse ganadora funcionó.

Se tuvo que tragar la rabia y lloraba. Y lloraba y me decía: ‘Por favor, pelea. Yo te tiro más pacito’. Así me decía llorando”, aseguró. Incluso relató que, después de ese momento, la tensión en el lugar se desbordó.

“No, usted viera lo que me vino después de eso, tirándome botellas, todo mundo así, yo así tapándome, todo el mundo tirando botellas”, contó Yina.

Durante la conversación, uno de los compañeros quiso poner claridad en la versión de los hechos y le preguntó directamente: “¿Quién ganó?”

Yina Calderón desata polémica tras
crédito @stream_fighters/ Instagram

Yina no dudó: “Yo gané”, pero su compañero le pidió que le explicara por qué consideraba que se había coronado como la ganadora, si el cinturón y la plata del premio mayor se lo llevó Andrea Valdiri, después de que Calderón se retirara.

“Explícame el principio. ¿Tú perdi… tú perdiste y ganaste?“, cuestionó, a lo que ella repitió: “Yo gané”, mientras argumentó su afirmación.

Sin un solo golpe, escucha bien eso, sin un solo golpe la hice llorar. Sin hacerle así (palmada). Lloraba de la desesperación. Porque el entrenador la entrenó pa’ dar puños, pero no le entrenó la mente”, explicó la empresaria de fajas.

Aunque Stream Fighters 4 se realizó hace varias semanas y La mansión de Luinny ya terminó, el fragmento donde Calderón hace estas revelaciones continúa circulando masivamente en TikTok e Instagram, alimentando el debate sobre lo ocurrido en la pelea y reactivando las discusiones entre seguidores de ambas creadoras.

Mientras algunos internautas cuestionan la actitud de Yina y su salida prematura, otros interpretan su discurso como una provocación calculada para mantener viva la controversia.

