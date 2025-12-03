Tensiones, reacomodos y estrategia electoral: estas habrían sido las razones de la salida de Angie Rodríguez del Dapre

La salida de Angie Rodríguez se habría dado en medio de un fuerte pulso por ganarse la confianza de Gustavo Petro - crédito @DapreCol/X

La salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) dejó un nuevo episodio de tensiones internas en la Casa de Nariño, en un momento clave para el gobierno de Gustavo Petro.

La decisión, concretada este martes 2 de diciembre, respondió a disputas por el control del círculo más cercano al presidente y anticipó una serie de reacomodos en el gabinete, según reveló El Espectador a partir de fuentes del Ejecutivo y la Presidencia.

Angie Rodríguez asumió la dirección del Dapre tras el remezón ministerial de enero y febrero, respaldada por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, uno de los colaboradores más cercanos a Petro.

Durante casi diez meses, Rodríguez se consolidó como figura clave en la gestión de la agenda presidencial y el acceso al mandatario. Su llegada, según integrantes del Pacto Histórico citados por El Espectador, facilitó la comunicación entre el Ejecutivo y la bancada oficialista. Además, estableció una relación fluida con la mayoría de los ministros, en especial con Armando Benedetti, jefe de la cartera política, y otro de los asesores de confianza del presidente.

Conflictos internos y el pulso con Moreno y Mahecha

El equilibrio de poder en la Casa de Nariño se alteró a mediados de agosto con la llegada de José Raúl Moreno como jefe de despacho. Aunque Moreno era considerado cercano a Rodríguez, ambos tuvieron choques por el control de la agenda presidencial.

Fuentes de la entidad relataron a El Espectador que la rivalidad se hizo evidente en la representación del presidente en viajes y eventos, donde ambos actuaban por separado.

El conflicto se habría agudizado a principios de noviembre, durante la gira de Petro por Medio Oriente. Un enfrentamiento entre Rodríguez y Moreno llevó a que este último quedara relegado de la agenda oficial en Arabia Saudita, Egipto y Catar. Aunque se especuló sobre la salida de Moreno, fuentes del Ejecutivo indicaron que Petro le dio su respaldo, dejando en suspenso la disputa con Rodríguez.

A este escenario se sumó el regreso de José Alexis Mahecha al Gobierno, quien había salido previamente por diferencias con Rodríguez. El presidente avaló su reincorporación como secretario de la Unidad Administrativa de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, pese a la oposición de la directora del Dapre.

Según versiones recogidas por El Espectador, Rodríguez expresó a Petro su desconfianza hacia Mahecha y retrasó su nombramiento, lo que generó molestia en el mandatario y terminó por destrabar la situación.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, también tuvo un papel relevante en este episodio, al ser el superior directo de Mahecha en su nuevo cargo. En la Casa de Nariño, Ávila es visto como un hombre clave para Petro, con presencia constante en el despacho presidencial y encargado de asumir funciones en ausencia del jefe de Estado.

Reacciones y movimientos en el gabinete

La salida de Rodríguez no pasó desapercibida en el gabinete. Integrantes del equipo ministerial confirmaron a El Espectador la existencia de un fuerte choque en el núcleo de la Presidencia y señalaron que algunos ministros intentaron mediar para definir las funciones en torno a la agenda presidencial.

Paralelamente, fuentes del Gobierno interpretaron la asignación de otros dos cargos a Rodríguez —gerente encargada del Fondo de Adaptación y superintendenta de Salud ad hoc para la Nueva EPS— como una estrategia para apartarla gradualmente de la Casa de Nariño.

En los últimos días, funcionarios del Fondo de Adaptación observaron la llegada de colaboradores cercanos a Rodríguez a esa entidad, lo que llevó a algunos a afirmar que “se estaba trasteando”, según recogió El Espectador. La exdirectora trasladó a varios abogados de la Presidencia al Fondo para analizar denuncias sobre posibles irregularidades en nombramientos y contrataciones.

Reemplazo temporal y reacomodo de aliados

Tras la salida de Rodríguez, Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, asumió temporalmente la dirección, de acuerdo con fuentes de la Presidencia citadas por El Espectador. En el primer círculo de poder del presidente permanecen figuras como Benedetti, Moreno y Ávila. Mientras tanto, los aliados de Rodríguez se reubicaron en el Fondo de Adaptación, consolidando un nuevo mapa de influencias dentro del Ejecutivo.

Implicaciones políticas y estrategia electoral

El reacomodo en la Casa de Nariño ocurre en el contexto de la estrategia electoral de Petro, quien busca consolidar alianzas de cara a las presidenciales de 2026. El propio mandatario ha insistido en la necesidad de acelerar la gestión gubernamental para fortalecer la campaña del progresismo.

Puestos clave como el Dapre, la jefatura de despacho y los ministerios forman parte de las negociaciones políticas para conformar un frente amplio con fuerzas liberales, la Alianza Verde y lo que Petro denomina “la nueva U”.

Según El Espectador, el presidente ha sostenido reuniones privadas con figuras como Roy Barreras y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para analizar la conformación de alianzas. En el entorno oficialista se percibe como una ventaja la fragmentación de la derecha y las divisiones internas en partidos opositores.

Por ahora, Rodríguez permanece al frente del Fondo de Adaptación, aunque persisten las incógnitas sobre el impacto de estos cambios en la gobernabilidad y en la campaña electoral del oficialismo. Las recientes movidas en la Casa de Nariño dejan abiertas preguntas sobre la estabilidad del gabinete y la capacidad del gobierno para consolidar su proyecto político en el tramo final del mandato de Petro.