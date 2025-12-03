Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Sara Corrales detalla su alimentación en el embarazo y da consejos a sus seguidores - crédito @saracorrales/ Instagram

La actriz colombiana Sara Corrales compartió con sus seguidores los alimentos que considera indispensables durante su embarazo, un proceso que ha documentado en sus redes sociales y que ha despertado el interés sobre sus rutinas y hábitos.

A través de un video, la intérprete habló sobre los productos que prefiere para mantener su bienestar y el del bebé que espera junto a su esposo, el argentino Damian Pasquini.

“Como ustedes saben, el tema de la alimentación siempre ha sido muy importante para mí en un estado normal de mi vida, pero ahora, con el tema del embarazo, pues muchísimo más. Cada vez soy más consciente de la alimentación, de todo lo que le ingreso a mi cuerpo, para que, obviamente, todos esos nutrientes le lleguen a bebé”, dijo la actriz.

“Les voy a compartir en este momento... Por ejemplo, vine a un lugar, me pedí un salmón, que es buenísimo para el embarazo, aguacate, que es buenísimo, con pepinillos, uvas, eh, queso parmesano, nuez y, como no traía carbohidratos...”, detalló.

La actriz recomienda el camote por su aporte de energía y considera clave optar por carbohidratos de calidad durante el embarazo - crédito @saracorrales/ TikTok

“Ey, los carbohidratos son sumamente importantes en todos los momentos de nuestra vida, son la energía directa. Lo que hay es que elegir carbohi-carbohidratos de muy buena calidad. En este caso, yo elegí camote. Entonces, esto es una comida completamente balanceada y muy, muy nutritiva para esta etapa de la vida y cualquier etapa”, expresó la actriz sobre la selección de alimentos que la acompañan en la gestación.

En la grabación, Corrales destacó tres alimentos que se han vuelto esenciales en su dieta durante la gestación: aguacate, salmón y camote. La actriz refirió que estos ingredientes la acompañan diariamente y explicó las razones por las que los incluyó de forma permanente en su menú.

Según detalló, el aguacate aporta ácido fólico, fundamental en la etapa de formación del bebé, grasas saludables para el desarrollo cerebral, potasio para prevenir calambres, fibra para favorecer la digestión y vitaminas como la E y la C. Sobre el salmón, mencionó que es fuente de ácidos grasos omega-3 (DHA/EPA), proteína de alta calidad, vitamina D y selenio. Remarcó, además, que se trata de un pescado bajo en mercurio, punto importante para su ingesta en el embarazo.

En cuanto al camote, Corrales subrayó sus niveles de beta-caroteno, una forma natural de vitamina A, su capacidad de aportar energía constante, su contenido en fibra y vitaminas como la C, además de minerales como potasio y magnesio. La actriz sostuvo que incluir estos alimentos en su rutina le permite cuidar su salud y la del bebé de la forma más integral posible.

Frente al antojo de algo dulce, Corrales recomendó combinaciones saludables para evitar el consumo de productos ultraprocesados: “Keffir o yogur griego sin azúcar, dátiles, quinoa inflada, mantequilla natural de almendra sin azúcar”, fue una de las opciones que sugirió para quienes buscan alternativas nutritivas y satisfactorias.

La artista recomienda un plato balanceado con proteínas, grasas saludables y carbohidratos de calidad, destacando la importancia del camote en su dieta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

La artista explicó que acompaña su alimentación con ejercicio regular y otros hábitos saludables, y expresó que comparte estos consejos para motivar a otras personas a llevar un estilo de vida activo y consciente durante la maternidad. Tras dar a conocer sus recomendaciones, muchos de sus seguidores agradecieron la información y destacaron la inspiración que genera su ejemplo lejos del sedentarismo.

Actualmente, Sara Corrales continúa activa en las plataformas digitales, mostrando aspectos de su día a día, proyectos profesionales y las experiencias personales que vive en esta nueva etapa, que calificó como una de las más esperadas de su vida.

Sara Corrales adapta su rutina de ejercicio al embarazo

La actriz colombiana Sara Corrales ha compartido con sus seguidores la rutina de entrenamiento que diseñó especialmente para su embarazo, apelando al autocuidado y al bienestar durante esta etapa de cambios.

A través de distintas publicaciones en su cuenta de Instagram, la intérprete ha enfatizado la importancia de mantenerse física y mentalmente activa, adaptando cada ejercicio a sus nuevas necesidades para cuidar tanto su salud como la del bebé que espera junto a su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini.

Reconocida en el mundo del entretenimiento por su disciplina y compromiso con el fitness, Corrales decidió no interrumpir su actividad física tras confirmar su embarazo en agosto de 2025, sino ajustarla bajo asesoría especializada. En la más reciente actualización, la actriz subrayó: “Moverme siempre ha sido parte de mi vida… y en el embarazo, más que nunca, me conecta conmigo, me da energía, me fortalece y me hace sentir presente en cada cambio”. El video mostró ejercicios de piernas con pesas ligeras, enfocados en mantener el tono muscular y la vitalidad.

La actriz asegura que el ejercicio bien acompañado y adaptado la ayuda a prepararse física y mentalmente para los cambios de la etapa - crédito @saracorrales/ Instagram

Corrales explicó que escucha constantemente las señales de su cuerpo y que prioriza rutinas seguras, sin perder de vista el objetivo de llegar fuerte y en equilibrio a cada etapa de la gestación. “El ejercicio, bien guiado y ajustado, se convierte en un aliado hermoso: ayuda a mantener vitalidad, mejorar el ánimo, dormir mejor y prepararme con más fuerza para todo lo que viene. Cada día escucho más a mi cuerpo… y mi bebé siempre agradece cuando me muevo con amor”, señaló la intérprete.