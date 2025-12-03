Colombia

Reacciones políticas a la decisión de confirmar la personería jurídica del Pacto Histórico: " Nos proponemos lograr la bancada más grande en el Congreso"

La decisión de oficializar la integración de tres partidos en la coalición de Gobierno habilitó su participación en las elecciones de 2026 y, al tiempo, genera reacciones encontradas entre políticos

El Tribunal Superior de Bogotá
El Tribunal Superior de Bogotá aceptó estudiar la tutela presentada por Carolina Corcho, Iván Cepeda y Carlos Benavides y pidió a todas las entidades involucradas entregar sus posiciones de forma urgente. - crédito Colprensa

El Pacto Histórico cuenta con personería jurídica, lo que le permite postular candidatos en los comicios de 2026.

La Dirección Nacional de Vigilancia del Consejo Nacional Electoral oficializó mediante una resolución la integración de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Comunista en la colectividad unificada del Pacto Histórico.

La decisión generó reacciones entre distintas figuras del ámbito político nacional, quienes expresaron opiniones diversas sobre el reconocimiento del Pacto Histórico y la integración de los partidos en esta colectividad.

Entre quienes se pronunciaron sobre la decisión se encuentra la exministra de Salud Carolina Corcho, integrante del Pacto Histórico. Corcho escribió los siguiente en un mensaje en su cuenta de la red social X.

“El CNE ha reconocido la Personería Jurídica del Pacto Histórico, con la fusión de tres partidos. La Colombia Humana continúa en firme con la decisión de fusionarse también, para construir el partido movimiento de masas, más poderoso de la historia reciente de Colombia”.

