Precios en el hotel del Sena: ofrece alojamiento con diferentes servicios y comodidades

Una de las habitaciones del hotel escuela, equipada con zonas de trabajo y comodidades para quienes se hospedan en la capital - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ofrece en Bogotá un hotel abierto al público, con alternativas de alojamiento y diversos servicios.

Este es un establecimiento que no pertenece a la categoría de cinco estrellas, pero que cumple con una oferta atractiva.

Cualquier persona puede hospedarse y acceder a facilidades gestionadas por aprendices y supervisadas por instructores.

El establecimiento funciona como un espacio formativo en el que quienes estudian la carrera de Tecnología en Coordinación de Servicios Hoteleros adquieren experiencia en la atención de huéspedes, gestión de eventos y coordinación de servicios.

El Hotel Escuela Sena en Bogotá ofrece alojamiento con tarifas diferenciadas para aprendices, funcionarios y particulares, en un ambiente diseñado para la formación profesional - crédito Paola Chapdelaine/AFP

El Hotel Escuela Sena cuenta con diecisiete habitaciones distribuidas en tres categorías:

Diez habitaciones tipo twin : cada una tiene dos camas sencillas, televisor, escritorio, caja de seguridad, baño con ducha caliente y zona wi-fi.

Cuatro habitaciones dobles: cama doble, televisor, escritorio, caja de seguridad, baño con ducha caliente y zona wi fi.

Tres habitaciones triples: tres camas sencillas, sofá, televisor, escritorio, caja de seguridad, baño con ducha caliente y zona wi fi.

Tarifas en el hotel del Sena

La tarifa de una noche en el hotel del Sena para 2025, está sujeto al tipo de habitación y a la persona que reserva.

En todas las tarifas se incluye el desayuno y productos de higiene como jabón, acondicionador y costurero.

Los precios por noche para habitación sencilla son:

$65.000 para aprendices.

$95.000 para funcionarios.

$137.000 para particulares.

La habitación doble tienen tarifas así:

$65.000 para aprendices.

$148.000 para funcionarios.

190.000 para particulares.

En la categoría twin, el costo es de:

$130.000 para aprendices.

$148.000 para funcionarios.

$190.000 para particulares.

La habitación triple tiene valores como:

$195.000 para aprendices.

$200.000 para funcionarios.

$242.000 para particulares.

Las habitaciones del hotel son atendidas por estudiantes de la carrera de Servicios Hoteleros, quienes reciben supervisión de instructores durante la estadía de los huéspedes - Crédito (AP Foto/Paulo Santos)

El Sena informó que el servicio de lavandería se presta con cobro adicional, lo que da flexibilidad a los huéspedes que requieren una estadía prolongada.

La ubicación del hotel se sitúa en la carrera 30 # 15 - 43, Bogotá, y su funcionamiento se limita a días hábiles, de lunes a viernes.

El diseño de las habitaciones y la amplitud del portafolio buscan atraer a una amplia variedad de clientes, desde viajeros por negocios hasta grupos familiares que deseen una opción cómoda y funcional dentro de la ciudad.

Las personas interesadas en hospedarse durante la semana deben formalizar su solicitud a través de los medios oficiales de contacto como:

WhatsApp al número 3227066687.

Vía email a los correos electrónicos senahotelescuela30@gmail.com o cacardenassm@sena.edu.co.

Beneficios del hotel del Sena

Los huéspedes encuentran en este espacio una experiencia gestionada en su totalidad por aprendices, quienes aplican los conocimientos adquiridos en la formación técnica y reciben orientación y acompañamiento por parte de instructores especializados, como un laboratorio que se enriquece con las visitas.

El trabajo de los practicantes abarca desde la recepción y registro hasta la atención en los servicios de alimentos y bebidas, bajo la premisa de consolidar competencias profesionales y elevar la calidad del servicio.

Según explicó el Sena, el modelo permite evaluar en tiempo real la aplicación de conceptos teóricos y ajustar procedimientos para responder eficazmente a las necesidades de los usuarios. “En un ambiente real les enseñamos a los aprendices y les damos una formación para el trabajo, aplicando diferentes conceptos en toda la cadena de servicios de un huésped”, señaló la entidad.

La oferta del hotel se complementa con dos restaurantes, un lobby café, un bar y un salón de eventos, abiertos al público en el mismo edificio.

Estos servicios complementarios no solo están dirigidos a los huéspedes, sino que se presentan como oportunidades para que los aprendices desarrollen habilidades en la operación de servicios gastronómicos y de entretenimiento.

El establecimiento integra servicios de hospedaje, restaurantes y espacio de eventos, permitiendo que los aprendices desarrollen habilidades en atención, alimentos y organización de actividades - crédito Sena

Este enfoque beneficia tanto a los estudiantes como a los huéspedes, quienes pueden acceder a servicios de alojamiento a precios competitivos y con los estándares de atención que la institución exige en cada una de sus áreas de formación.

El Sena reiteró la invitación a la ciudadanía a conocer y utilizar los servicios ofrecidos en el Hotel Escuela, resaltando el doble propósito de la propuesta: facilitar el acceso a alojamiento y promover, a la vez, el aprendizaje en contextos reales.