Colombia

Precios en el hotel del Sena: ofrece alojamiento con diferentes servicios y comodidades

La entidad adscrita al Ministerio de Trabajo dispone de una propuesta poco conocida en Bogotá que integra formación y atención al público en un mismo lugar

Guardar
Una de las habitaciones del
Una de las habitaciones del hotel escuela, equipada con zonas de trabajo y comodidades para quienes se hospedan en la capital - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ofrece en Bogotá un hotel abierto al público, con alternativas de alojamiento y diversos servicios.

Este es un establecimiento que no pertenece a la categoría de cinco estrellas, pero que cumple con una oferta atractiva.

Cualquier persona puede hospedarse y acceder a facilidades gestionadas por aprendices y supervisadas por instructores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El establecimiento funciona como un espacio formativo en el que quienes estudian la carrera de Tecnología en Coordinación de Servicios Hoteleros adquieren experiencia en la atención de huéspedes, gestión de eventos y coordinación de servicios.

El Hotel Escuela Sena en
El Hotel Escuela Sena en Bogotá ofrece alojamiento con tarifas diferenciadas para aprendices, funcionarios y particulares, en un ambiente diseñado para la formación profesional - crédito Paola Chapdelaine/AFP

El Hotel Escuela Sena cuenta con diecisiete habitaciones distribuidas en tres categorías:

  • Diez habitaciones tipo twin: cada una tiene dos camas sencillas, televisor, escritorio, caja de seguridad, baño con ducha caliente y zona wi-fi.
  • Cuatro habitaciones dobles: cama doble, televisor, escritorio, caja de seguridad, baño con ducha caliente y zona wi fi.
  • Tres habitaciones triples: tres camas sencillas, sofá, televisor, escritorio, caja de seguridad, baño con ducha caliente y zona wi fi.

Tarifas en el hotel del Sena

La tarifa de una noche en el hotel del Sena para 2025, está sujeto al tipo de habitación y a la persona que reserva.

En todas las tarifas se incluye el desayuno y productos de higiene como jabón, acondicionador y costurero.

Los precios por noche para habitación sencilla son:

  • $65.000 para aprendices.
  • $95.000 para funcionarios.
  • $137.000 para particulares.

La habitación doble tienen tarifas así:

  • $65.000 para aprendices.
  • $148.000 para funcionarios.
  • 190.000 para particulares.

En la categoría twin, el costo es de:

  • $130.000 para aprendices.
  • $148.000 para funcionarios.
  • $190.000 para particulares.

La habitación triple tiene valores como:

  • $195.000 para aprendices.
  • $200.000 para funcionarios.
  • $242.000 para particulares.
Las habitaciones del hotel son
Las habitaciones del hotel son atendidas por estudiantes de la carrera de Servicios Hoteleros, quienes reciben supervisión de instructores durante la estadía de los huéspedes - Crédito (AP Foto/Paulo Santos)

El Sena informó que el servicio de lavandería se presta con cobro adicional, lo que da flexibilidad a los huéspedes que requieren una estadía prolongada.

La ubicación del hotel se sitúa en la carrera 30 # 15 - 43, Bogotá, y su funcionamiento se limita a días hábiles, de lunes a viernes.

El diseño de las habitaciones y la amplitud del portafolio buscan atraer a una amplia variedad de clientes, desde viajeros por negocios hasta grupos familiares que deseen una opción cómoda y funcional dentro de la ciudad.

Las personas interesadas en hospedarse durante la semana deben formalizar su solicitud a través de los medios oficiales de contacto como:

  • WhatsApp al número 3227066687.
  • Vía email a los correos electrónicos senahotelescuela30@gmail.com o cacardenassm@sena.edu.co.

Beneficios del hotel del Sena

Los huéspedes encuentran en este espacio una experiencia gestionada en su totalidad por aprendices, quienes aplican los conocimientos adquiridos en la formación técnica y reciben orientación y acompañamiento por parte de instructores especializados, como un laboratorio que se enriquece con las visitas.

El trabajo de los practicantes abarca desde la recepción y registro hasta la atención en los servicios de alimentos y bebidas, bajo la premisa de consolidar competencias profesionales y elevar la calidad del servicio.

Según explicó el Sena, el modelo permite evaluar en tiempo real la aplicación de conceptos teóricos y ajustar procedimientos para responder eficazmente a las necesidades de los usuarios. “En un ambiente real les enseñamos a los aprendices y les damos una formación para el trabajo, aplicando diferentes conceptos en toda la cadena de servicios de un huésped”, señaló la entidad.

La oferta del hotel se complementa con dos restaurantes, un lobby café, un bar y un salón de eventos, abiertos al público en el mismo edificio.

Estos servicios complementarios no solo están dirigidos a los huéspedes, sino que se presentan como oportunidades para que los aprendices desarrollen habilidades en la operación de servicios gastronómicos y de entretenimiento.

El establecimiento integra servicios de
El establecimiento integra servicios de hospedaje, restaurantes y espacio de eventos, permitiendo que los aprendices desarrollen habilidades en atención, alimentos y organización de actividades - crédito Sena

Este enfoque beneficia tanto a los estudiantes como a los huéspedes, quienes pueden acceder a servicios de alojamiento a precios competitivos y con los estándares de atención que la institución exige en cada una de sus áreas de formación.

El Sena reiteró la invitación a la ciudadanía a conocer y utilizar los servicios ofrecidos en el Hotel Escuela, resaltando el doble propósito de la propuesta: facilitar el acceso a alojamiento y promover, a la vez, el aprendizaje en contextos reales.

Temas Relacionados

Hotel del SenaSenaTecnología en Coordinación de Servicios HotelerosHotel Escuela SenaAprendices del SenaColombia-Noticias

Más Noticias

Hija de Piedad Córdoba pidió a la senadora Paloma Valencia respeto por su mamá tras nombrarla en debate de control político: “Déjela descansar en paz”

Natalia Castro Córdoba solicitó públicamente a la senadora del Centro Democrático que no mencione el nombre de su madre fallecida durante discusiones políticas

Hija de Piedad Córdoba pidió

Las denuncias que ya se habían hecho sobre la banda de ‘la moto naranja’ en la localidad de Usaquén: “Estaba en el radar de la Policía”

La banda que le arrebató la vida a Jean Claude Bossard, en la calle 108 con carrera 19, ya había operado en varios sectores de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá

Las denuncias que ya se

Miguel Ayala contó luego de su liberación qué era lo que averiguaban sus captores: son del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco

Por el hijo del artista de música popular Giovanny Ayala y su mánager Nicolás Pantoja el grupo armado ilegal pedían siete mil millones de pesos por su liberación

Miguel Ayala contó luego de

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini, de Bucaramanga, es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales, que enfrenta a los dos equipos con chances en ese cuadrangular

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima:

Corte Constitucional permite heredar pensión a cuidadores que acrediten ciertos requisitos

Un reciente fallo judicial aborda cambios en el acceso a la pensión de sobrevivientes en Colombia, un proceso que reconoce el cuidado que dan ciertas personas a quienes lo necesitan

Corte Constitucional permite heredar pensión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yeferson Cossio y Carolina Gómez rechazan el uso de pólvora y revelan por qué el creador de contenido detesta la Navidad

Yina Calderón le respondió a Westcol el comentario que le envió a Asaf Torres: “Como nunca se va a poder acostar conmigo”

Anuel AA despertó rumores por supuesto diagnóstico de VIH: esto se sabe de la salud del cantante

Sebastián Vega reveló que su peor entrevista fue la que le hizo una persona que lo robó: esta es la historia

Sara Corrales reveló el género de su primer bebé con un emotivo evento: “Compartimos uno de los momentos más mágicos”

Deportes

Néiser Villarreal fue presentado en

Néiser Villarreal fue presentado en Cruzeiro, evitó hablar de su lío con Millonarios y reveló el consejo que recibió de un ídolo de Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Así fue la última participación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: desde la redención de Falcao ante Polonia y la ausencia de James Rodríguez frente a Inglaterra

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”