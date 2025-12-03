Partido Conservador definió su lista al Senado para 2026: David Barguil será cabeza de lista

El Directorio Nacional aprobó este miércoles 3 de diciembre de 2025 por unanimidad la lista del Partido Conservador al Senado de la República.
La colectividad confirmó que la lista estará encabezada por el expresidente del Directorio y excandidato presidencial David Barguil Assis.
Según el Directorio Nacional del Partido Conservador, la lista de aspirantes “cuenta con una amplia representación de líderes regionales, jóvenes y mujeres”.
Asimismo, precisaron que Barguil “es una de las figuras jóvenes del conservatismo con amplio reconocimiento nacional”.
Lista “parcial” del Partido Conservador
El Directorio Nacional también compartió el listado “parcial” de la lista que presentará para las elecciones al Senado para 2026; sin embargo, precisaron que no están en orden.
- David Alejandro Barguil
- Nadia Blel Scaff (Presidenta del Partido Conservador)
- Santiago Barreto
- Diela Liliana Benavides
- Luis Alejandro Tovar
- Juan Camilo Vélez
- Armando Antonio Zabaraín
- Miguel Ángel Barreto
- Wadith Alberto Manzur
- Marcos Daniel Pineda
- Hernán Francisco Andrade
- Juan Carlos García
- Luis Eduardo Díaz Mateus
- Juan Diego Gómez
- Juan Carlos Wills
- Soledad Tamayo
- Óscar Mauricio Giraldo
- Daniel Restrepo
- Germán Alcides Blanco
- Andrea Carolina Moreno Morales
- Héctor Javier Delgadillo Arenas
- Héctor Marino Angulo Caicedo
- Richard Mancera Mancera
- Alberto Devia Escobar
- Rafael Navarro Valbuena
- José Orlando Carrillo
- Jairo Roberto Rodrique Delgado
- Elías Aponte Bustamante
- Luis Alcibíades Hernández Castellanos
- Edwar Jalabe Díaz
- Alberto Cano Dempsey
- Abelardo Rafael Meza Herazo
- Nehemías Córdoba González
- Mauricio Fernández Franco
- Johan Rafael Macías Macías
- Pedro Torres Méndez
- Luis Enrique Díaz García
- Nelson Remigio Vega Vega
- Andrés Felipe Caro Carvajal
- José Abel Paz Jul
- Juan David Escobar Cubides
- Enrique Forero Russy
- Harold Milton Valencia Ruge
- Brayan Stiven Realpe Uribe
- Jesús Antonio Gallego León
- Carlos Armando Sussman Peña
- Harold Alberto Acosta Ortega
- Alexander Barrueto Rodríguez
- Flor Elizabeth Calle Ortiz
- Johnnatan Alexis Tamayo Usuga
- Carlos Yovanni Gordillo Vargas
- Alix del Carmen Ricardo Pérez
- Juan Manuel Quiroga Díaz
- Rubén Darío Giraldo Carvajal
- Andrés Alberto Buitrago Alzate
- Luis Roberto Córdoba Jordán
- Ángel Silvino Lemus Ibargüen
- Rodrigo Grajales Valencia
- Viviana Patricia Blell Cervantes
- Ricardo Andrés Roa Castellanos
- Ricardo Mosquera Caicedo
- Gladys Helena Ortiz Flórez
- Rafael Andrés Navarro Crane
- Germán Armando García Roa
- Mauricio Díaz
- Ciro Alfonso Galvis Muñoz
- José Hilario Campos Oviedo
- Lina Beatriz Álvarez Jiménez
Tema candidato presidencial
El Partido Conservador determinó extender el plazo para la inscripción de precandidatos a la Presidencia de la República, estableciendo como nueva fecha límite el 10 de diciembre de 2025.
Esta decisión, tomada en Bogotá por el Directorio Nacional Conservador en una sesión extraordinaria el 28 de noviembre, responde a la intención de brindar un periodo adicional a militantes y líderes que estén interesados en participar en las elecciones presidenciales de 2026.
La extensión del plazo se estableció después de recibir múltiples solicitudes de dirigentes de distintas regiones, organizaciones de base, movimientos internos, aspirantes y miembros de la dirección nacional conservadora.
Todos coincidieron en la necesidad de contar con un lapso más amplio para formalizar sus aspiraciones. De acuerdo con la comunicación oficial, el objetivo de este pedido colectivo apunta a facilitar el proceso de socialización dentro del partido y ofrecer más tiempo a quienes deseen manifestar oficialmente su interés en ser candidatos.
La Resolución 052 de 2025 formaliza este cambio, otorgando a los interesados hasta el miércoles 10 de diciembre para registrar su postulación. Anteriormente, el proceso de inscripción vencía el 1º de diciembre, según lo establecido en la Resolución 039 del mismo año.
El documento aprobado especifica que los requisitos, la documentación y los trámites para la inscripción de candidaturas permanecen sin alteraciones. Todo el procedimiento continuará bajo las reglas definidas en las resoluciones previas 037 y 039, que describen el protocolo para oficializar una candidatura ante las instancias del partido.
Por otra parte, la Secretaría General del Partido será la responsable de comunicar y difundir esta modificación a través de los canales oficiales. El Directorio Nacional justificó la medida como una garantía de representatividad interna y de fortalecimiento de la transparencia y la participación democrática en el proceso preelectoral del partido.