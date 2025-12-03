Colombia

Partido Conservador definió su lista al Senado para 2026: David Barguil será cabeza de lista

La colectividad confirmó este miércoles 3 de diciembre de 2025 la lista, que contará con la presencia de Nadia Blel, presidenta del partido

Guardar
David Barguil será la cabeza
David Barguil será la cabeza de lista del Partido Conservador para las elecciones al Senado en 2026 - crédito Sergio Acero/Colprensa

El Directorio Nacional aprobó este miércoles 3 de diciembre de 2025 por unanimidad la lista del Partido Conservador al Senado de la República.

La colectividad confirmó que la lista estará encabezada por el expresidente del Directorio y excandidato presidencial David Barguil Assis.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el Directorio Nacional del Partido Conservador, la lista de aspirantes “cuenta con una amplia representación de líderes regionales, jóvenes y mujeres”.

Asimismo, precisaron que Barguil “es una de las figuras jóvenes del conservatismo con amplio reconocimiento nacional”.

Según el Partido Conservador, David
Según el Partido Conservador, David Barguil “es una de las figuras jóvenes del conservatismo con amplio reconocimiento nacional”- crédito Partido Conservador

Lista “parcial” del Partido Conservador

El Directorio Nacional también compartió el listado “parcial” de la lista que presentará para las elecciones al Senado para 2026; sin embargo, precisaron que no están en orden.

  • David Alejandro Barguil
  • Nadia Blel Scaff (Presidenta del Partido Conservador)
Nadia Blel, senadora y presidenta
Nadia Blel, senadora y presidenta del Partido Conservador -crédito Prensa Nadie Blel
  • Santiago Barreto
  • Diela Liliana Benavides
  • Luis Alejandro Tovar
  • Juan Camilo Vélez
  • Armando Antonio Zabaraín
  • Miguel Ángel Barreto
  • Wadith Alberto Manzur
  • Marcos Daniel Pineda
  • Hernán Francisco Andrade
  • Juan Carlos García
  • Luis Eduardo Díaz Mateus
  • Juan Diego Gómez
  • Juan Carlos Wills
  • Soledad Tamayo
  • Óscar Mauricio Giraldo
  • Daniel Restrepo
  • Germán Alcides Blanco
  • Andrea Carolina Moreno Morales
  • Héctor Javier Delgadillo Arenas
  • Héctor Marino Angulo Caicedo
  • Richard Mancera Mancera
  • Alberto Devia Escobar
  • Rafael Navarro Valbuena
  • José Orlando Carrillo
  • Jairo Roberto Rodrique Delgado
  • Elías Aponte Bustamante
  • Luis Alcibíades Hernández Castellanos
  • Edwar Jalabe Díaz
  • Alberto Cano Dempsey
  • Abelardo Rafael Meza Herazo
  • Nehemías Córdoba González
  • Mauricio Fernández Franco
  • Johan Rafael Macías Macías
  • Pedro Torres Méndez
  • Luis Enrique Díaz García
  • Nelson Remigio Vega Vega
  • Andrés Felipe Caro Carvajal
  • José Abel Paz Jul
  • Juan David Escobar Cubides
  • Enrique Forero Russy
  • Harold Milton Valencia Ruge
  • Brayan Stiven Realpe Uribe
  • Jesús Antonio Gallego León
  • Carlos Armando Sussman Peña
  • Harold Alberto Acosta Ortega
  • Alexander Barrueto Rodríguez
  • Flor Elizabeth Calle Ortiz
  • Johnnatan Alexis Tamayo Usuga
  • Carlos Yovanni Gordillo Vargas
  • Alix del Carmen Ricardo Pérez
  • Juan Manuel Quiroga Díaz
  • Rubén Darío Giraldo Carvajal
  • Andrés Alberto Buitrago Alzate
  • Luis Roberto Córdoba Jordán
  • Ángel Silvino Lemus Ibargüen
  • Rodrigo Grajales Valencia
  • Viviana Patricia Blell Cervantes
  • Ricardo Andrés Roa Castellanos
  • Ricardo Mosquera Caicedo
  • Gladys Helena Ortiz Flórez
  • Rafael Andrés Navarro Crane
  • Germán Armando García Roa
  • Mauricio Díaz
  • Ciro Alfonso Galvis Muñoz
  • José Hilario Campos Oviedo
  • Lina Beatriz Álvarez Jiménez

Tema candidato presidencial

El Partido Conservador determinó extender el plazo para la inscripción de precandidatos a la Presidencia de la República, estableciendo como nueva fecha límite el 10 de diciembre de 2025.

Esta decisión, tomada en Bogotá por el Directorio Nacional Conservador en una sesión extraordinaria el 28 de noviembre, responde a la intención de brindar un periodo adicional a militantes y líderes que estén interesados en participar en las elecciones presidenciales de 2026.

La extensión del plazo se estableció después de recibir múltiples solicitudes de dirigentes de distintas regiones, organizaciones de base, movimientos internos, aspirantes y miembros de la dirección nacional conservadora.

Todos coincidieron en la necesidad de contar con un lapso más amplio para formalizar sus aspiraciones. De acuerdo con la comunicación oficial, el objetivo de este pedido colectivo apunta a facilitar el proceso de socialización dentro del partido y ofrecer más tiempo a quienes deseen manifestar oficialmente su interés en ser candidatos.

El Partido Conservador determinó extender
El Partido Conservador determinó extender el plazo para la inscripción de precandidatos a la Presidencia de la República, estableciendo como nueva fecha límite el 10 de diciembre de 2025 - crédito Partido Conservador Colombia

La Resolución 052 de 2025 formaliza este cambio, otorgando a los interesados hasta el miércoles 10 de diciembre para registrar su postulación. Anteriormente, el proceso de inscripción vencía el 1º de diciembre, según lo establecido en la Resolución 039 del mismo año.

El documento aprobado especifica que los requisitos, la documentación y los trámites para la inscripción de candidaturas permanecen sin alteraciones. Todo el procedimiento continuará bajo las reglas definidas en las resoluciones previas 037 y 039, que describen el protocolo para oficializar una candidatura ante las instancias del partido.

Por otra parte, la Secretaría General del Partido será la responsable de comunicar y difundir esta modificación a través de los canales oficiales. El Directorio Nacional justificó la medida como una garantía de representatividad interna y de fortalecimiento de la transparencia y la participación democrática en el proceso preelectoral del partido.

Temas Relacionados

David BarguilPartido ConservadorLista al SenadoElecciones al CongresoListas al SenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Senador Fabián Díaz se despachó contra Iván Duque por su reunión con Benjamín Netanyahu: “¿Actualizando a Pegasus?“

El congresista mencionó hechos que rodearon el escándalo del software Pegasus, que fue adquirido durante la administración del expresidente, en 2021

Senador Fabián Díaz se despachó

Profesiones y requisitos que permiten acceder a la pensión especial anticipada, según Colpensiones

Ciertas profesiones y oficios permiten acceder a una pensión anticipada en Colombia bajo condiciones específicas reconocidas por Colpensiones

Profesiones y requisitos que permiten

El perro del intendente de la Policía Fredy Leal que murió al enfrentarse a una banda de ladrones de joyerías en centro comercial de Bucaramanga; no se separó del féretro durante sus exequias

El oficial murió cuando intentó impedir el atraco, y su inseparable compañero de cuatro patas no se apartó de su lado durante la ceremonia oficial que encabezó la Policía Nacional en su memoria

El perro del intendente de

Colombia tiene ahora su propio canal en WhatsApp para prevenir el ciberacoso: cómo usarlo

Carina Murcia, ministra de las TIC, destacó la urgencia de enfrentar el aumento de la violencia digital en entornos escolares

Colombia tiene ahora su propio

Paloma Valencia habló de las dificultades dentro del Centro Democrático para la elección de un candidato presidencial: “Ante las vicisitudes, resolver”

La senadora admitió que el proceso para definir candidato en 2026 se ha visto afectado por disputas internas, pero aseguró que el partido explora nuevas alternativas para superar los obstáculos y continuar con la selección

Paloma Valencia habló de las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló la estricta

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es Johan Andrés López Betancur, conocido en redes sociales como ‘el Billetudo’: estos son los lujos y excentricidades que presume

Rating Colombia: Caracol Televisión recuperó todo el top 3 tras la salida de ‘MasterChef Celebrity’; estas son ahora las producciones más vistas

Deportes

Campeón del mundo con Alemania

Campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita