Partido Conservador definió su lista al Senado para 2026: David Barguil será cabeza de lista

David Barguil será la cabeza de lista del Partido Conservador para las elecciones al Senado en 2026

El Directorio Nacional aprobó este miércoles 3 de diciembre de 2025 por unanimidad la lista del Partido Conservador al Senado de la República.

La colectividad confirmó que la lista estará encabezada por el expresidente del Directorio y excandidato presidencial David Barguil Assis.

Según el Directorio Nacional del Partido Conservador, la lista de aspirantes “cuenta con una amplia representación de líderes regionales, jóvenes y mujeres”.

Asimismo, precisaron que Barguil “es una de las figuras jóvenes del conservatismo con amplio reconocimiento nacional”.

Según el Partido Conservador, David Barguil "es una de las figuras jóvenes del conservatismo con amplio reconocimiento nacional"

Lista “parcial” del Partido Conservador

El Directorio Nacional también compartió el listado “parcial” de la lista que presentará para las elecciones al Senado para 2026; sin embargo, precisaron que no están en orden.

David Alejandro Barguil

Nadia Blel Scaff (Presidenta del Partido Conservador)

Nadia Blel, senadora y presidenta del Partido Conservador

Santiago Barreto

Diela Liliana Benavides

Luis Alejandro Tovar

Juan Camilo Vélez

Armando Antonio Zabaraín

Miguel Ángel Barreto

Wadith Alberto Manzur

Marcos Daniel Pineda

Hernán Francisco Andrade

Juan Carlos García

Luis Eduardo Díaz Mateus

Juan Diego Gómez

Juan Carlos Wills

Soledad Tamayo

Óscar Mauricio Giraldo

Daniel Restrepo

Germán Alcides Blanco

Andrea Carolina Moreno Morales

Héctor Javier Delgadillo Arenas

Héctor Marino Angulo Caicedo

Richard Mancera Mancera

Alberto Devia Escobar

Rafael Navarro Valbuena

José Orlando Carrillo

Jairo Roberto Rodrique Delgado

Elías Aponte Bustamante

Luis Alcibíades Hernández Castellanos

Edwar Jalabe Díaz

Alberto Cano Dempsey

Abelardo Rafael Meza Herazo

Nehemías Córdoba González

Mauricio Fernández Franco

Johan Rafael Macías Macías

Pedro Torres Méndez

Luis Enrique Díaz García

Nelson Remigio Vega Vega

Andrés Felipe Caro Carvajal

José Abel Paz Jul

Juan David Escobar Cubides

Enrique Forero Russy

Harold Milton Valencia Ruge

Brayan Stiven Realpe Uribe

Jesús Antonio Gallego León

Carlos Armando Sussman Peña

Harold Alberto Acosta Ortega

Alexander Barrueto Rodríguez

Flor Elizabeth Calle Ortiz

Johnnatan Alexis Tamayo Usuga

Carlos Yovanni Gordillo Vargas

Alix del Carmen Ricardo Pérez

Juan Manuel Quiroga Díaz

Rubén Darío Giraldo Carvajal

Andrés Alberto Buitrago Alzate

Luis Roberto Córdoba Jordán

Ángel Silvino Lemus Ibargüen

Rodrigo Grajales Valencia

Viviana Patricia Blell Cervantes

Ricardo Andrés Roa Castellanos

Ricardo Mosquera Caicedo

Gladys Helena Ortiz Flórez

Rafael Andrés Navarro Crane

Germán Armando García Roa

Mauricio Díaz

Ciro Alfonso Galvis Muñoz

José Hilario Campos Oviedo

Lina Beatriz Álvarez Jiménez

Tema candidato presidencial

El Partido Conservador determinó extender el plazo para la inscripción de precandidatos a la Presidencia de la República, estableciendo como nueva fecha límite el 10 de diciembre de 2025.

Esta decisión, tomada en Bogotá por el Directorio Nacional Conservador en una sesión extraordinaria el 28 de noviembre, responde a la intención de brindar un periodo adicional a militantes y líderes que estén interesados en participar en las elecciones presidenciales de 2026.

La extensión del plazo se estableció después de recibir múltiples solicitudes de dirigentes de distintas regiones, organizaciones de base, movimientos internos, aspirantes y miembros de la dirección nacional conservadora.

Todos coincidieron en la necesidad de contar con un lapso más amplio para formalizar sus aspiraciones. De acuerdo con la comunicación oficial, el objetivo de este pedido colectivo apunta a facilitar el proceso de socialización dentro del partido y ofrecer más tiempo a quienes deseen manifestar oficialmente su interés en ser candidatos.

El Partido Conservador determinó extender el plazo para la inscripción de precandidatos a la Presidencia de la República, estableciendo como nueva fecha límite el 10 de diciembre de 2025

La Resolución 052 de 2025 formaliza este cambio, otorgando a los interesados hasta el miércoles 10 de diciembre para registrar su postulación. Anteriormente, el proceso de inscripción vencía el 1º de diciembre, según lo establecido en la Resolución 039 del mismo año.

El documento aprobado especifica que los requisitos, la documentación y los trámites para la inscripción de candidaturas permanecen sin alteraciones. Todo el procedimiento continuará bajo las reglas definidas en las resoluciones previas 037 y 039, que describen el protocolo para oficializar una candidatura ante las instancias del partido.

Por otra parte, la Secretaría General del Partido será la responsable de comunicar y difundir esta modificación a través de los canales oficiales. El Directorio Nacional justificó la medida como una garantía de representatividad interna y de fortalecimiento de la transparencia y la participación democrática en el proceso preelectoral del partido.