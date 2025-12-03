Ministro de Justicia (e) exigió apertura de investigación por presuntas interceptaciones a Armando Benedetti: “Quién dio la orden”

El ministro Armando Benedetti recibió el apoyo de Andrés Idárraga tras denuncias de presunto espionaje a su celular - crédito @MinjusticiaCo/X

La preocupación por la seguridad de las comunicaciones oficiales volvió a escena en Colombia por la revelación que el teléfono del ministro del Interior, Armando Benedetti, habría sido objeto de espionaje mediante el software Pegasus, un sistema sofisticado conocido por su capacidad de infiltración en dispositivos móviles.

La información salió a la luz por una investigación privada encargada por el propio Benedetti, que sospechaba ser blanco de interceptaciones.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, se sumó rápidamente a los reclamos para esclarecer las circunstancias, cuestionando públicamente la autoría detrás del uso del sistema espía.

“Presumimos que es una interceptación ilegal y en esa situación queremos saber quién dio la orden”, señaló el ministro.

Además, hizo énfasis en la gravedad del caso señalando que corresponde al país “rechazar este tipo de actuaciones y [exigir] que quienes de la inteligencia son los responsables de esta situación” respondan por sus actos.

El descubrimiento se produjo luego de que un investigador privado, consultado por Benedetti, confirmara la presencia de ‘Pegasus’ en el dispositivo del ministro.

La herramienta ha ganado notoriedad internacionalmente por ser utilizada para espiar a altos cargos y figuras públicas, lo que en esta ocasión encendió todas las alarmas en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Como reacción inmediata, desde la cartera de justicia se activaron mecanismos de alerta y se exigió un avance expedito en las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Idárraga remarcó la postura institucional frente al caso, afirmando: “Rechazamos categóricamente que este tipo de acciones sucedan contra altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro y esperamos que se esclarezcan los hechos lo antes posible”.