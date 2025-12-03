Los sentidos mensajes de agradecimiento que ha recibido la Policía Nacional luego del rescate de Miguel Ayala: “Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión”

La rueda de prensa fue el martes 2 de diciembre de 2025 - crédito Ponal

Luego del rescate de su hijo Miguel, el cantante de música popular Giovanny Ayala dejó un mensaje con sentido agradecimiento a la Policía, que lo liberó la tarde del martes 2 de diciembre de 2025.

En medio de la alegría por volver a ver a uno de sus siete hijos, y además de exaltar la labor de los uniformados, los comentarios de los usuarios en redes sociales se unieron al mensaje del padre nacido en Granada (Meta).

Estas palabras las dijo su padre, el artista de música popular Giovanny Ayala - crédito Ponal

Esto se pudo evidenciar por medio de la publicación que realizó la cuenta en Instagram de la Policía Nacional de Colombia (Ponal).

En la cuenta se leen los comentarios de cientos de colombianos que se unieron para agradecer por el resultado exitoso de la operación que, además de Ayala, también permitió la liberación de su mánager, Nicolás Pantoja, luego de permanecer 14 días secuestrados.

Pero el mensaje más sentido es el del padre del también cantante Miguel Ayala.

“Hoy descubrí que no lo hacen por un sueldo, lo hacen por pasión, quien va a poner el pecho por alguien que no es de la familia… gracias señores por existir”, escribió Giovanny Ayala, tras el exitoso rescate con vida de su hijo Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados el pasado 18 de noviembre.

¡Somos la policía de los colombianos!" fue el mensaje que compartió el perfil de la Policía en la red social.

Sin embargo, y en medio del acto oficial donde se brindaron los detalles del operativo de rescate, el general Rincón le dijo a Giovanny Ayala: “Hay que comprender el amor de los padres y de la familia. Hay que sentirse orgulloso, pero además de eso hay que darle gracias a Dios de que nos dio la oportunidad de un día más de vida”.

Estas palabras provocaron decenas de reacciones en redes, debido a que muchos recordaron la tragedia personal del alto oficial luego de que el 24 noviembre de 2024 fue asesinado su hijo Juan Felipe Rincón (en hechos presentados en Bogotá).

“Pero hoy tuvimos una oportunidad más y me alegra que estén bien con nosotros. Me alegra que estén con vida, me alegra que hayan salido de ese cautiverio. Me alegra que no estén pasando una situación difícil, que hayan salido rescatados y no se preocupen, vivan ahora en adelante con toda la plena felicidad que debe tener cualquier ser humano. Mil y mil gracias”, cerró el general Rincón.