Laura Barjum relata el contratiempo que retrasó su regreso a Colombia después de asistir a la premier de una película en Estados Unidos: “Me río para no llorar”

La exreina perdió su vuelo de conexión desde Dallas a Bogotá por problemas con las aerolíneas - crédito @laurabarjum/IG

Laura Barjum, actriz y exreina colombiana reconocida por su participación en producciones como Klass 95, Nuevo rico, nuevo pobre y La Cacica, relató a través de sus Instastories la experiencia que vivió al perder su vuelo de conexión en Dallas, Texas, tras asistir a la premier mundial de Avatar: fuego y cenizas, en Hollywood.

Este contratiempo complicó su regreso a Colombia y puso en riesgo sus compromisos laborales con marcas en el país, según lo indicó la exreina en su publicación.

Laura Barjum estuvo presente en la premier de 'Avatar: fuego y cenizas' - crédito @laurabarjum/IG

Laura González Ospina, conocida como Laura Barjum, viajó recientemente a Estados Unidos para asistir como invitada a la premier de Avatar: fuego y cenizas, donde compartió con celebridades internacionales como Miley Cyrus.

González debía regresar a Colombia con urgencia para cumplir compromisos profesionales, pero su itinerario se vio afectado por un imprevisto en el aeropuerto de Dallas.

En una serie de videos publicados en sus InstaStories, Barjum narró con detalle la situación que enfrentó al perder su vuelo de conexión hacia Bogotá.

“Bueno, ponle cuidado. Ayer mucho plan, mucho Hollywood, tú sabes. Me sentía... Y hoy... Estoy en un aeropuerto en Dallas, Texas. A ver, te echo el cuento. Perdí mi vuelo de conexión, no por culpa mía. El vuelo que salía de Los Ángeles salió retrasado. Perdí mi vuelo de conexión”, relató la actriz en sus redes sociales.

La exreina perdió el vuelo de conexión que la traía hasta Bogotá - crédito @laurabarjum/IG

La imposibilidad de encontrar un vuelo disponible hasta la noche siguiente generó preocupación en Barjum, quien debía presentarse a trabajar en Colombia al día siguiente.

“No hay vuelos a Bogotá hasta mañana por la noche. Y mañana tengo trabajo. O sea, tengo que llegar a camellar. Tengo un boleo, me río para no llorar. Yo no llego allá y que, mañana a, a descansar y que a reponerme. No, ¿cuál reponerse? Hay que darle”, expresó la exreina en sus InstaStories, evidenciando la presión por cumplir con sus obligaciones profesionales.

Y es que de acuerdo con lo narrado por Laura, el retraso en los vuelos podría estar relacionado con el cierre de gobierno en Estados Unidos, lo que habría reducido en un 40% la itinerancia de vuelos nacionales e internacionales.

Aunque Barjum no mencionó esta causa de manera explícita, la situación ha afectado a numerosos viajeros en el país norteamericano.

Resolución temporal y estado emocional de Barjum

Laura Barjum recordó su doloroso paso por Miss Universo - crédito @laurabarjum/Instagram

A pesar de la incertidumbre, Barjum compartió con sus seguidores la solución provisional que le ofrecieron en el aeropuerto.

“Entonces, la resolución que me dan, mmm, no es mucha, pero es un poco menos grave. Voy pa’ otro lado ahorita y mañana en la mañana tengo el vuelo para Bogotá, si Dios lo permite. ¿Qué hacemos?”, concluyó la actriz en sus InstaStories, mostrando una actitud resiliente ante la adversidad y la esperanza de poder regresar a Bogotá al día siguiente para retomar sus actividades laborales.

El vainazo que le lanzó al presidente colombiano

La actriz es recordada por haber mandado a Gustavo Petro a tomar terapia para tener el control de sus emociones en medio de la crisis que afronta el país en material de seguridad.

“Me surgió una duda, cuando tú eres presidente, ¿está dentro de tus deberes ir a terapia? Digo, porque a mí me parecería buena idea si esto no se está haciendo”, expresó Barjum en el video, dejando claro que su comentario no apuntaba a un ataque directo, sino a una necesidad que, según ella, debería formar parte de los deberes institucionales.

La exreina de Belleza sorprendió a sus seguidores al hablar de salud mental desde la Presidencia - crédito @laurabarjum/TikTok

Desde ahí, abrió un espacio para pensar en cómo los conflictos personales, las heridas de la infancia o las frustraciones no resueltas podrían influir en las decisiones de un líder con poder sobre millones de ciudadanos.

“Imagínate, estás tú, llegas a tu terapia, bravo: ‘Tengo y siento una rabia, siento una cosa terrible, yo quiero acabar con todo, no, yo me quiero meter en todo, así no sea mi problema, yo me quiero meter, yo quiero que me respeten...’”, relató la también actriz.