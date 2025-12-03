La ‘banda de la moto naranja’ ya se conocía en el norte de Bogotá: estas fueron las denuncias contra quienes asesinaron a Jean-Claude Bossard

La banda sería compuesta por mínimo tres integrantes, de los cuales uno fue dado de baja y otro fue aprehendido (el menor de 16 años) - crédito @ardila_edil/X

Varios hechos de inseguridad en Bogotá que se presentaron en el inicio de diciembre de 2025 dejaron como víctima, entre otrois, al administrador de empresas barranquillero Jean-Claude Bossard, que en medio del intento de hurto de su celular fue asesinado por uno de los dos ladrones hacen parte de la denominada ‘banda de la moto naranja’ el martes 2 de diciembre de 2025.

Y es que esta empresa criminal de la que hacían parte el adulto (que manejaba la motocicleta de alto cilindraje modelo Duke) y un menor de 16 años (que fue el que le disparó a Bossard) ya era reconocida por su accionar en la misma zona.

De hecho, en declaraciones a Noticias Caracol por parte de uno los líderes comunales del sector, se precisó la tarde del mismo día de los hechos que a estos sujetos —el motero fue neutralizado por un agente de la Policía que se enfrentó a tiros con ellos y adolescente fue aprehendido— ya les venían siguiendo la ficha, porque habrían sido como mínimos tres los casos de hurto que se le registran a esta red que ha incrementado la percepción de inseguridad en habitantes de los barrios Navarra y San Patricio (en Usaquén) y Chicó (en Chapinero).

El edil de Usaquén advirtió de la misma motocicleta poco más de dos semanas antes del crimen de Bossard - crédito @ardila_edil/X

“La llamamos la banda de la moto naranja. Y había cometido varios hechos, entre ellos, un atraco a un restaurante de la zona. Muy recientemente, algo que todos vimos en la televisión, cuando los atracadores apuñalaron a un muchacho muy joven por robarle sus pertenencias”, explicó al mismo noticiero Hernán Castro, coordinador de Zona Segura Usaquén.

Asimismo, y solo un par de semanas atrás, en una publicación que hizo el edil de Usaquén Andrés Ardila Vega quedó en evidencia lo que aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán, que confirmó que la comunidad se mantenía en contacto constante con la Policía Metropolitana sobre la presencia de los presuntos agresores.

Las autoridades buscaban su captura desde que se conoció la publicación de Ardila, en la que se observa la motocicleta motocicleta KTM Duke 390, placa ZS0 96A. Aunque se adelantaron varios procedimientos para dar con ellos, las autoridades no atraparon a los responsables del crimen de Bossard (29 años), que se resistió al robo de su teléfono celular.

El coordinador de zona segura en Usaquén advirtió de esta red delincuencial - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

La víctima, originaria de Barranquilla, se desempeñaba en los sectores financiero y comercial en Bogotá desde 2023. Su perfil profesional incluía el cargo de coordinador de logística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla en 2018.

El ataque ocurrió mientras regresaba a casa, cuando uno de los dos delincuentes que llegó a bordo de una motocicleta, mientras lo esperaba su secuaz, le disparó, en ese momento la reacción policial provocó el cruce de disparos.

Sobre el caso previo que expuso Castro, las mismas redes sociales se encargaron de volver a compartir parte del video en el que se observa que serían al menos tres los integrantes de la organización delincuencial denominada ‘La banda de la moto naranja’.

En dicha ocasión se vio que uno de los malhechores descendió de un vehículo particular color negro y cuando la víctima iba caminando por la calle se le abalanzó con un puñal para que le entregara el teléfono. Acto seguido lo tiró al suelo y forcejearon.

Este era uno de los volantes que la misma comunidad difundió a través de grupos enr redes sociales y plataformas de mensajería instantánea - crédito captura de pantalla Blu Radio / YouTube

Cuando logró su cometido, el tercer integrante de la empresa criminal llegó a bordo de la famosa motocicleta color naranja y luego de que su compinche se subió, emprendieron la huida con el botín.

En tanto que en un comunicado emitido la mañana del miércoles 3 de diciembre de 2025, la Alcaldía de Usaquén brindó el reporte oficial de los hechos.

“La Alcaldía Local de Usaquén lamenta profundamente los graves hechos ocurridos en la calle 110 con carrera 19, donde dos sujetos abrieron fuego en una motocicleta KTM Duke 390, placa ZS0 96A, intentando huir tras el atentado. Gracias al reporte oportuno en la Línea 123 y a la rápida reacción de una unidad de Bicirretén, los responsables fueron capturados, incautando un arma de fuego, proyectiles y munición, en la calle 114 con carrera 19, coincidiendo con la Zona de Atención 21”, inicia el documento oficial.

La Alcaldía de Usaquén se pronunció el miércoles 3 de diciembre de 2025 - crédito @alcaldiausaquen/X

En la misiva se confirmó que a Bossard lo alcanzaron a trasladar en una ambulancia, pero cuando llegó al hospital no tenía signos vitales.

“Rechazamos estos hechos que atentan contra la vida y seguridad de los habitantes de Usaquén y reiteramos nuestro compromiso con la protección y defensa de los derechos de todas las personas que habitan este territorio”, destacó la alcaldesa local Ana Teresa Bernal.

Este fue el segundo caso que quedó en video:

El caso del robo al joven se presentó el 10 de noviembre de 2025, cuatro días después de la publicación que hizo el edil de Usaquén - crédito Léalo Hoy periódico / Facebook

Las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad de Bogotá refuerzan esta percepción de inseguridad que, a través de redes sociales y publicaciones con videos de hechos delictivos que comparte la misma ciudadanía, retratan la cara de la inseguridad en la ciudad.

Hasta octubre de 2025, se presentaron 133.148 hurtos, con un incremento notorio desde el tercer trimestre.

Mientras en septiembre se reportaron aproximadamente 11.000 casos, para octubre la cifra ascendió a 13.000, convirtiéndose en el mes más crítico del año.

Del total registrado en 2025, 19.957 hurtos fueron cometidos con armas de fuego, lo que evidencia el riesgo cotidiano al que se expone la población.