Colombia

John Bolton, exasesor de seguridad de EE. UU., se refirió a advertencia de Trump de atacar por tierra en Colombia: “Es ignorante sobre lo que pasa”

Esta falta de claridad, según el exfuncionario, contribuye a la percepción de inconsistencia en la política exterior estadounidense bajo el liderazgo de Trump

Guardar
El exasesor de la Casa
El exasesor de la Casa Blanca, John Bolton, se refirió al deseo de Trump de seguir con acciones militares que involucren a Colombia - crédito Europa Press

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de atacar a cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos, incluyendo Colombia y Venezuela, han generado una fuerte reacción por parte de John Bolton, exasesor de seguridad nacional estadounidense.

En una entrevista concedida a La W Radio, Bolton cuestionó la claridad y el fundamento de las afirmaciones del expresidente, sugiriendo que Trump carece de una comprensión profunda de la situación en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la conversación con el medio de comunicación, Bolton afirmó que Trump “está confundido sobre sus objetivos”, aludiendo a la falta de una estrategia coherente en la política exterior del exmandatario respecto a América Latina.

Según Bolton, Trump no tiene claro si su prioridad es combatir el narcotráfico o derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sabe si lo que quiere es acabar el narcotráfico en la región o sacar a Nicolás Maduro y a su régimen del poder”, expresó Bolton.

El exasesor profundizó en la naturaleza de las comunicaciones de Trump, señalando que la confusión en sus objetivos se refleja en la forma en que transmite sus mensajes.

Las recientes declaraciones de Donald
Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de atacar a cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos, incluyendo Colombia y Venezuela - crédito Presidencia de la República/Jonathan Ernst/Reuters

“Él está tan confundido que sus comunicaciones, por eso, son imprecisas y se cruzan unas con otras”, explicó el exfuncionario.

Esta falta de claridad, según el exfuncionario, contribuye a la percepción de inconsistencia en la política exterior estadounidense bajo el liderazgo de Trump.

Bolton también abordó la percepción que tiene Trump sobre Colombia y Venezuela, sugiriendo que el expresidente estadounidense “probablemente es ignorante sobre lo que pasa en Colombia, sobre lo que pasa en Venezuela”.

Para el exasesor de la Casa Blanca, muchas de las acciones y declaraciones de Trump buscan proyectar una imagen de dureza ante el público estadounidense en temas como el tráfico de narcóticos, la inmigración y el terrorismo, con el objetivo de fortalecer su posición política interna.

Para el exasesor de la
Para el exasesor de la Casa Blanca, muchas de las acciones y declaraciones de Trump buscan proyectar una imagen de dureza ante el público estadounidense en temas como el tráfico de narcóticos - crédito Brian Snyder/Reuters

“Mucho de lo que ha hecho es parecer bastante duro en Estados Unidos en contra del tráfico de narcóticos, de la inmigración y del terrorismo, porque cree que eso lo posiciona bien políticamente en los Estados Unidos”, sostuvo Bolton en la entrevista.

En su análisis, Bolton describió el pensamiento de Trump como “confuso”, carente de una visión estratégica y caracterizado por decisiones tomadas de manera transaccional y episódica.

“El pensamiento de Trump es confuso, no piensa estratégicamente, es muy transaccional, ad hoc, episódico, y eso lleva a la confusión en su Gobierno y en los pasos que está tomando, creo que eso es todo muy visible para nosotros ahora mismo”, puntualizó John a La W Radio.

El exasesor también se refirió a las acusaciones que Trump lanzó en octubre contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como “líder del narcotráfico”.

Bolton también abordó la percepción
Bolton también abordó la percepción que tiene Trump sobre Colombia y Venezuela, sugiriendo que el expresidente estadounidense “probablemente es ignorante sobre lo que pasa en Colombia, sobre lo que pasa en Venezuela” - crédito Europa Press

Bolton manifestó desconocer si Trump dispone de pruebas para sustentar esa afirmación, pero subrayó que el expresidente suele expresar lo que desea que sea cierto, sin preocuparse por la existencia de evidencia.

“Simplemente el presidente Donald Trump dice lo que él quiere que sea verdad, no le importa si hay evidencia o no”, declaró.

Finalmente, Bolton abordó el reciente indulto otorgado por el Gobierno de Estados Unidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

A juicio de Bolton, esta decisión refuerza su crítica sobre la falta de coherencia y estrategia en las acciones de Trump. “Lo que el presidente Donald Trump ha hecho perdonando a este expresidente hondureño, simplemente reitera lo que ya he venido diciendo en toda la entrevista, y es que (Trump) es una persona hipócrita, que no sabe lo que hace, y es otro ejemplo de que él no tiene ningún tipo de estrategia, que todo lo que hace es transaccional, que toma una decisión, luego toma otra decisión, y no ve la conexión entre las decisiones”, concluyó su intervención en el espacio del medio de comunicación.

Temas Relacionados

John BoltonExasesor de seguridadEstados UnidosCasa BlancaDonald TrumpAcciones militares en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Hija de Piedad Córdoba pidió a la senadora Paloma Valencia respeto por su mamá tras nombrarla en debate de control político: “Déjela descansar en paz”

Natalia Castro Córdoba solicitó públicamente a la senadora del Centro Democrático que no mencione el nombre de su madre fallecida durante discusiones políticas

Hija de Piedad Córdoba pidió

Las denuncias que ya se habían hecho sobre la banda de ‘la moto naranja’ en la localidad de Usaquén: “Estaba en el radar de la Policía”

La banda que le arrebató la vida a Jean Claude Bossard, en la calle 108 con carrera 19, ya había operado en varios sectores de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá

Las denuncias que ya se

Miguel Ayala contó luego de su liberación qué era lo que averiguaban sus captores: son del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco

Por el hijo del artista de música popular Giovanny Ayala y su mánager Nicolás Pantoja el grupo armado ilegal pedían siete mil millones de pesos por su liberación

Miguel Ayala contó luego de

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini, de Bucaramanga, es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales, que enfrenta a los dos equipos con chances en ese cuadrangular

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima:

Corte Constitucional permite heredar pensión a cuidadores que acrediten ciertos requisitos

Un reciente fallo judicial aborda cambios en el acceso a la pensión de sobrevivientes en Colombia, un proceso que reconoce el cuidado que dan ciertas personas a quienes lo necesitan

Corte Constitucional permite heredar pensión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yeferson Cossio y Carolina Gómez rechazan el uso de pólvora y revelan por qué el creador de contenido detesta la Navidad

Yina Calderón le respondió a Westcol el comentario que le envió a Asaf Torres: “Como nunca se va a poder acostar conmigo”

Anuel AA despertó rumores por supuesto diagnóstico de VIH: esto se sabe de la salud del cantante

Sebastián Vega reveló que su peor entrevista fue la que le hizo una persona que lo robó: esta es la historia

Sara Corrales reveló el género de su primer bebé con un emotivo evento: “Compartimos uno de los momentos más mágicos”

Deportes

Néiser Villarreal fue presentado en

Néiser Villarreal fue presentado en Cruzeiro, evitó hablar de su lío con Millonarios y reveló el consejo que recibió de un ídolo de Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Así fue la última participación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: desde la redención de Falcao ante Polonia y la ausencia de James Rodríguez frente a Inglaterra

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”