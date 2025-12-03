John Bolton, exasesor de seguridad de EE. UU., se refirió a advertencia de Trump de atacar por tierra en Colombia: “Es ignorante sobre lo que pasa”

El exasesor de la Casa Blanca, John Bolton, se refirió al deseo de Trump de seguir con acciones militares que involucren a Colombia - crédito Europa Press

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de atacar a cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos, incluyendo Colombia y Venezuela, han generado una fuerte reacción por parte de John Bolton, exasesor de seguridad nacional estadounidense.

En una entrevista concedida a La W Radio, Bolton cuestionó la claridad y el fundamento de las afirmaciones del expresidente, sugiriendo que Trump carece de una comprensión profunda de la situación en la región.

Durante la conversación con el medio de comunicación, Bolton afirmó que Trump “está confundido sobre sus objetivos”, aludiendo a la falta de una estrategia coherente en la política exterior del exmandatario respecto a América Latina.

Según Bolton, Trump no tiene claro si su prioridad es combatir el narcotráfico o derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sabe si lo que quiere es acabar el narcotráfico en la región o sacar a Nicolás Maduro y a su régimen del poder”, expresó Bolton.

El exasesor profundizó en la naturaleza de las comunicaciones de Trump, señalando que la confusión en sus objetivos se refleja en la forma en que transmite sus mensajes.

“Él está tan confundido que sus comunicaciones, por eso, son imprecisas y se cruzan unas con otras”, explicó el exfuncionario.

Esta falta de claridad, según el exfuncionario, contribuye a la percepción de inconsistencia en la política exterior estadounidense bajo el liderazgo de Trump.

Bolton también abordó la percepción que tiene Trump sobre Colombia y Venezuela, sugiriendo que el expresidente estadounidense “probablemente es ignorante sobre lo que pasa en Colombia, sobre lo que pasa en Venezuela”.

Para el exasesor de la Casa Blanca, muchas de las acciones y declaraciones de Trump buscan proyectar una imagen de dureza ante el público estadounidense en temas como el tráfico de narcóticos, la inmigración y el terrorismo, con el objetivo de fortalecer su posición política interna.

“Mucho de lo que ha hecho es parecer bastante duro en Estados Unidos en contra del tráfico de narcóticos, de la inmigración y del terrorismo, porque cree que eso lo posiciona bien políticamente en los Estados Unidos”, sostuvo Bolton en la entrevista.

En su análisis, Bolton describió el pensamiento de Trump como “confuso”, carente de una visión estratégica y caracterizado por decisiones tomadas de manera transaccional y episódica.

“El pensamiento de Trump es confuso, no piensa estratégicamente, es muy transaccional, ad hoc, episódico, y eso lleva a la confusión en su Gobierno y en los pasos que está tomando, creo que eso es todo muy visible para nosotros ahora mismo”, puntualizó John a La W Radio.

El exasesor también se refirió a las acusaciones que Trump lanzó en octubre contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como “líder del narcotráfico”.

Bolton manifestó desconocer si Trump dispone de pruebas para sustentar esa afirmación, pero subrayó que el expresidente suele expresar lo que desea que sea cierto, sin preocuparse por la existencia de evidencia.

“Simplemente el presidente Donald Trump dice lo que él quiere que sea verdad, no le importa si hay evidencia o no”, declaró.

Finalmente, Bolton abordó el reciente indulto otorgado por el Gobierno de Estados Unidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

A juicio de Bolton, esta decisión refuerza su crítica sobre la falta de coherencia y estrategia en las acciones de Trump. “Lo que el presidente Donald Trump ha hecho perdonando a este expresidente hondureño, simplemente reitera lo que ya he venido diciendo en toda la entrevista, y es que (Trump) es una persona hipócrita, que no sabe lo que hace, y es otro ejemplo de que él no tiene ningún tipo de estrategia, que todo lo que hace es transaccional, que toma una decisión, luego toma otra decisión, y no ve la conexión entre las decisiones”, concluyó su intervención en el espacio del medio de comunicación.