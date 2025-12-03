Gerente de explosivos de Indumil confirmó que la avería del camión que se partió en dos se debió a una falla estructural en la carrocería

La emergencia en el norte de Bogotá por un camión con explosivos moviliza a entidades de seguridad y genera operativo especial - crédito @SectorMovilidad/X

La emergencia registrada en el norte de Bogotá por la avería de un tractocamión que transportaba explosivos movilizó a diversas entidades y generado un amplio despliegue de seguridad.

Jesús David Cruz, gerente de la fábrica de explosivos Indumil, explicó a Blu Radio que la situación se originó por una falla estructural en la carrocería del vehículo, lo que provocó la inhabilitación de la plataforma y detuvo el movimiento del camión.

Cruz detalló que la causa exacta de la fractura será objeto de una investigación, aunque aclaró que el camión, si bien no es nuevo, cumplía con los estándares y requisitos contractuales exigidos antes de ser habilitado para el transporte de explosivos.

“No es un camión nuevo, pero de acuerdo a las condiciones definidas de estándares de contrato cumple los requisitos previo a habilitarse para cargue de explosivos”, dijo Jesús David Cruz a Blu Radio.

Un tractocamión con material explosivo Anfo se parte en dos en la autopista Norte de Bogotá, generando alarma en la zona - crédito @lavillanoticias/X

El gerente precisó que el vehículo transportaba 32 toneladas, una carga que se encuentra por debajo de la capacidad máxima de la carrocería, establecida en treinta y cinco toneladas.

Esta información fue confirmada por el propio Cruz, quien subrayó que el camión operaba dentro de los límites de diseño permitidos.

“El vehículo viene con una carga de 32 toneladas, está cubriendo la capacidad, está por debajo de la capacidad de diseño de la carrocería”, expresó, y añadió “La capacidad de la carrocería son 35 toneladas”, aclarando que la falla se hubiera presentado por sobrepeso.

En el lugar del incidente, se organizó un operativo para superar la emergencia. Se espera la llegada de tres camiones con capacidad para 8 toneladas que permita continuar con el traslado seguro de la carga.

Según Cruz, la estrategia consiste en realizar el transbordo del material explosivo desde la tractomula averiada a tres vehículos de menor capacidad, lo que facilitará la maniobra y permitirá evacuar el material de manera secuencial. Esta medida busca también mitigar el impacto en la movilidad sobre la autopista norte, una de las principales vías de la ciudad.

El proceso de trasbordo de la mercancía desde el tractocamión que se partió en dos en la autopista norte de Bogotá se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y la coordinación de un Puesto de Mando Unificado - crédito @RutaBogotaNorte/X

“Son tres vehículos, se va a hacer el transbordo de la tractomula a tres vehículos de menor capacidad para facilitar la maniobra aquí en el área e ir evacuando el material secuencialmente y mitigar también el efecto que genera en la movilidad por la vía de la autopista norte”, expresó Cruz.

A las diez de la mañana, uno de los vehículos destinados al transbordo ya se encontraba en el sitio, ubicado junto a la tractomula. Cruz informó que este primer vehículo es un equipo sencillo con capacidad para ocho toneladas.

El proceso de transbordo se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad, con la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y el apoyo de entidades como Bomberos, Policía de Tránsito, Agentes de Movilidad, la concesión vial y el Ejército, que han mantenido la custodia del material en todo momento.

“Ya está ubicado justo al lado de la tractomula. Este es un equipo sencillo que tiene capacidad para ocho toneladas”, dijo.

El gerente de explosivos de Indumil aseguró que el material transportado no representa riesgo para la comunidad ni para la zona, ya que permanece en su empaque original, compuesto por bolsas antiestáticas.

“El material no está generando ningún riesgo a la comunidad ni a la zona mantiene su empaque original, son bolsas antiestáticas y lo que se requiere es hacer un movimiento de tranbordo al otro vehículo para que tengan nuevamente ruta hacia el destino”, dijo Cruz.

El producto en cuestión es Anfo, un agente de voladura de baja sensibilidad utilizado principalmente en operaciones de minería a cielo abierto y en la extracción de caliza en canteras. Cruz enfatizó que el objetivo principal es realizar el movimiento de traslado de manera segura para que la carga pueda retomar su ruta hacia el destino previsto.

La presencia del Cuerpo de Bomberos en el lugar responde a la necesidad de mitigar cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la operación. Cruz explicó que, aunque el explosivo no representa un peligro inmediato, las normas del libro naranja exigen la implementación de un protocolo de seguridad que incluye el soporte de bomberos ante cualquier novedad en vías o áreas comunes.

El explosivo transportado, en el tractocamión que se partió en dos, es Anfo, un agente de voladura de baja sensibilidad utilizado en minería y extracción de caliza - crédito @RutaBogotaNorte/X

“La idea es mitigar cualquier situación que se pudiera presentar, no se puede advertir previo a la apertura del vehículo, es un compromiso de seguridad el identificar los riesgos, las normas del libro naranja establecen que cuando ocurra alguna novedad en vías o áreas comunes se debe establecer un protocolo que incluye el soporte de bomberos en caso de alguna emergencia”, dijo.

El proceso de traslado está a cargo de personal especializado en la manipulación de mercancías peligrosas, específicamente explosivos.

El tiempo estimado para completar el transbordo se definirá en el Puesto de Mando Unificado, priorizando la seguridad en cada etapa de la operación. Cruz anticipó que la llegada de los otros dos vehículos requeridos para el traslado podría demorar hasta dos horas, y estimó que ambos estarían en el punto en un periodo no superior a ese lapso.

Las autoridades prevén que la normalización del tráfico en la zona afectada se logre alrededor de las dieciséis horas, una vez finalizado el operativo de transbordo y evacuación del material explosivo.