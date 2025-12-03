Esta es la ruta navideña de Funza: el municipio ofrecerá uno de los alumbrados más impactante de Cundinamarca

El recorrido temático navideño de Funza rinde homenaje a las raíces y la historia local, fortaleciendo la identidad de la comunidad - crédito Instagram

Funza inauguró oficialmente su temporada navideña con un evento que congregó a más de 2.000 personas en la entrada del municipio, marcando el inicio de una celebración caracterizada por la luz, la música y el color.

Las familias funzanas participaron en un recorrido temático que, a lo largo de diversas paradas, rindió homenaje a las raíces y la historia local, reforzando los valores y tradiciones que definen la identidad de esta comunidad de Cundinamarca. El acto de apertura estuvo encabezado por Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza, quien resaltó la importancia de compartir espacios que promuevan la unión familiar, el respeto por el entorno y la responsabilidad ciudadana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Parque Principal Capitán Ernesto Esguerra Cubides se convierte en el epicentro de las actividades navideñas y culturales de Funza - crédito Alcaldía Funza

Villamil invitó a la ciudadanía a cuidar cada rincón del municipio y vivir la Navidad como una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia. La Administración municipal hizo énfasis en el compromiso de celebrar una Navidad segura y responsable, reiterando que Funza mantiene la tradición de festejar sin el uso de pólvora.

“Como siempre en Funza, ha sido tradicional que podamos hacer un evento para celebrar como familia funzana el encendido de nuestra Navidad. Yo estoy convencida que va a ser el mejor del país y además que tiene identidad funzana. Quiero invitarlos a todos a que hagan la ruta navideña... en Funza se viva la Navidad, se sienta la alegría y la unión… Entonces, invitarlos a todos también a que nos acompañen, por supuesto, a las tradicionales novenas desde el 16 hasta el 24, acá en el parque principal, para unirnos en esa tradición, para heredarles a nuestros hijos esa bonita tradición de la novena, de la unión, del compartir que nos permite esta época. ¿Que viva Funza, mis amores?”, afirmó Villamil.

La alcaldesa Jeimmy Villamil destacó la importancia de la unión familiar y el respeto por el entorno durante las celebraciones navideñas en Funza - crédito Alcaldía de Funza/Facebook

El Parque Principal Capitán Ernesto Esguerra Cubides se erige este año como el epicentro de la celebración navideña en Funza. Desde el 16 hasta el 23 de diciembre, desde las 6:00 p. m., se desarrollarán eventos como el ciclo de Novenas y el Concierto de Inicio de Novenas, interpretado por la Banda Sinfónica de Funza, que dará vida a clásicos navideños y piezas emblemáticas de la región. Las actividades promueven el encuentro de las familias y refuerzan la herencia cultural del municipio.

El circuito navideño se compone de ocho paradas temáticas, iniciando desde el tradicional letrero de Funza en la Calle 80 y extendiéndose hasta el Parque Principal. Recorridos guiados, fotografía familiar y actividades culturales caracterizan la experiencia, mientras que cada estación destaca elementos históricos y culturales propios de la localidad.

Ocho paradas temáticas conforman el circuito navideño de Funza, con recorridos guiados, fotografía familiar y actividades culturales - crédito Alcaldía Funza

Además, espacios emblemáticos como la plazoleta Marqués de San Jorge, el complejo cultural, la Calle 13, el parque La Fraternidad y la entrada del municipio fueron iluminados, generando puntos de encuentro y esparcimiento para habitantes y visitantes.

La programación incluirá también una actividad especial el 5 de diciembre en el Centro Día, liderada por la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal y la propia alcaldesa Villamil, en la que los adultos mayores del municipio ofrecieron un espectáculo de faroles como parte del proyecto Porceda-Futuro Verde.

La programación navideña incluye un espectáculo de faroles liderado por adultos mayores y la campaña Porceda-Futuro Verde en Funza - crédito Alcaldía de Funza/Instagram

A lo largo del mes, la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal seguirá promoviendo una campaña orientada a la protección de las mascotas durante la temporada decembrina. Integrantes de la administración municipal insistieron que la celebración popular también incluye a sus mascotas.

Funza vive esta Navidad con especial énfasis en la seguridad, el disfrute colectivo y la consolidación de una identidad basada en la tradición y la unidad. La Administración local invita a continuar participando en las novenas y recorridos navideños, con la premisa de encender la magia de la época desde el corazón de cada hogar, preservando simultáneamente la integridad del entorno y promoviendo el respeto por la vida en todas sus formas.

Familias y visitantes disfrutarán de una ruta navideña con paradas emblemáticas, espectáculos musicales y actividades que fortalecen la unión, la herencia cultural y el sentido de pertenencia en la comunidad - crédito Alcaldía Funza