Esta es la historia del llamado ‘chef del Bronx’, que relató haber cocinado cuerpos humanos: “Me tocó probar”

Los podcasters relataron los horrores que presenció el hombre conocido como el "chef del bronx" - crédito @imaginesequepodcast / Instagram

El relato de Óscar Rosas, conocido como el ‘chef del Bronx’, ha estremecido a quienes siguen en Instagram el pódcast Imagínese que, después de que sus creadores compartieran una narración que expone los horrores vividos en uno de los sectores más temidos de Bogotá.

La historia, acompañada de imágenes del Bronx, revela una realidad marcada por la violencia, la adicción y rituales extremos.

Según el testimonio difundido en el video, Óscar fue llevado al Bronx, un entramado de túneles y espacios dominados por el consumo de drogas con la presencia de los llamados sayayines, quienes ejercían control mediante la fuerza y el miedo.

En ese entorno, la supervivencia dependía de someterse a las reglas impuestas por estos grupos. Uno de los creadores relató: “Estando en ese lugar, como no tenía dinero, me tocó convertirme en el chef de los sayayines. Esa era la manera de yo poder ganarme la droga diaria”, según se escucha en la grabación

El relato adquiere un tono aún más sombrío cuando Óscar describe el momento en que fue obligado a participar en un ritual de canibalismo.

“Una vez abajo me mostraron el cuerpo que debía cocinar y probar”, se relata en el video. La amenaza era clara: si se negaba, su vida y la de su familia corrían peligro. “Yo me quería vomitar y me dijeron: Si no lo hace, lo matamos”, agregó, evidenciando el nivel de coerción al que fue sometido.