Colombia

El Tribunal ordenó a Petro rectificarse, retractarse y pedir disculpas por afirmaciones falsas sobre Coosalud

En esa decisión, el tribunal concedió el amparo de los derechos fundamentales de Jaime Miguel González Montaño: la honra, el buen nombre, el debido proceso y la presunción de inocencia

Guardar
El presidente de Colombia,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, deberá acoger orden de Tribunal de Bogotá - crédito Luisa González/Reuters

El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ha dado curso a un incidente de desacato presentado contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.

La acción fue interpuesta el 1 de diciembre de 2025 por Jaime Miguel González Montaño, que, a través de su apoderado, denunció el presunto incumplimiento de una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-Subsección “F”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El origen de este proceso se remonta al fallo del 11 de noviembre del presente año, en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó una sentencia previa dictada el 2 de octubre de ese mismo año por el propio Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

En esa decisión, el tribunal concedió el amparo de los derechos fundamentales de Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud: la honra, el buen nombre, el debido proceso y la presunción de inocencia, según consta en la providencia.

Como parte de las medidas ordenadas, el tribunal dispuso que el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego debía, en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia, retractarse y presentar excusas públicas al accionante por declaraciones realizadas en una fecha de noviembre de 2025, difundidas a través de una red social.

El Juzgado Veinticuatro Administrativo del
El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ha dado curso a un incidente de desacato presentado contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego - crédito redes sociales

El incidente de desacato radicado por Jaime Miguel González Montaño busca que se haga efectivo el cumplimiento de la orden judicial, ante la presunta omisión del presidente en retractarse y ofrecer las disculpas públicas exigidas por el tribunal.

La orden judicial especifica que el presidente debe abstenerse de emitir mensajes o manifestaciones públicas contra Jaime Miquel González Montaño a través de cualquier medio bajo su titularidad o el de la Presidencia de la República, así como evitar la publicación de contenidos que vulneren los derechos fundamentales del accionante.

El tribunal subraya que el pronunciamiento de retractación y excusas debe realizarse en el mismo formato en que se difundieron las afirmaciones originales, es decir, mediante la red social X y una alocución presidencial, según corresponda.

El incidente de desacato radicado
El incidente de desacato radicado por Jaime Miguel González Montaño busca que se haga efectivo el cumplimiento de la orden judicial - crédito redes sociales/X

El expediente revisado por el tribunal, junto con el escrito presentado por el apoderado de Jaime Miquel González Montaño, permitió concluir que el presidente no ha dado cumplimiento al mandato judicial. Por ello, antes de iniciar un incidente de desacato, la autoridad judicial ha requerido formalmente a Gustavo Francisco Petro Urrego para que detalle las actuaciones realizadas en cumplimiento de la sentencia.

La declaración objeto de controversia, difundida el 6 de noviembre de 2024 a través de la red social X, hacía referencia a presuntas irregularidades en la EPS Cooraind, señalando: “Se ha descubierto que en EPS Cooraind, para exmuer dimeres de la Nachés, y enviarles a peranan fhealer en el exterior. El método se detecta desde el año 2020. Las asesores de asta EPS privada y na interventia, fecim zus survicios a atras EPS IPS para hacer lo ntima”.

El expediente revisado por el
El expediente revisado por el tribunal, junto con el escrito presentado por el apoderado de Jaime Miquel González Montaño, permitió concluir que el presidente no ha dado cumplimiento al mandato judicial - crédito reddes sociales/X

El tribunal ha reiterado que el presidente debe informar sobre las acciones adoptadas para cumplir con la orden de retractación y excusas públicas, así como abstenerse de cualquier manifestación que pueda afectar los derechos de Jaime Miquel González Montaño.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCoosaludJaime Miguel González MontañoPresidentePedir disculpasColombia-Noticias

Más Noticias

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”

El exdefensor Jamie Carragher habló sobre el paso del “Guajiro” en el seis veces campeón de Europa en Inglaterra

Leyenda del Liverpool se fue

Primeros casos de fauna silvestre afectada por pólvora en el Valle de Aburrá tras inicio de la temporada decembrina

El uso de pólvora ha provocado traumas y muertes en aves y mamíferos, según reportes de centros de atención y autoridades ambientales del Valle de Aburrá

Infobae

Gerente de explosivos de Indumil confirmó que la avería del camión que se partió en dos se debió a una falla estructural en la carrocería

Un camión con 32 toneladas de explosivos quedó inmovilizado por una fractura en su carrocería, lo que llevó a la intervención de bomberos, Policía y Ejército para garantizar el manejo seguro del material

Gerente de explosivos de Indumil

En medio de su pelea con Armando Benedetti, exsecretario de Transparencia de Juan Manuel Santos anunció que será candidato a la Cámara

Camilo Enciso señaló que su candidatura fue avalada por el partido Dignidad y Compromiso, liderado por el exsenador Jorge Enrique Robledo

En medio de su pelea

Gustavo Bolívar le contestó a Lina María Garrido por proyección en segunda vuelta presidencial de encuesta de Invamer: “Significa que a su candidato De la Espriella le tienen tanto rechazo”

El exsenador señaló que, de mantenerse las tendencias proyectadas, muchos votantes ajenos al petrismo optarían por respaldar a Iván Cepeda en segunda vuelta

Gustavo Bolívar le contestó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Liliana González, la recordada “pajarita”,

Liliana González, la recordada “pajarita”, contó su amarga experiencia con los altos costos de la capital antioqueña: “¿Qué le pasa a Medellín?”

Westcol desató nueva polémica por comentarios sobre las parejas de Karina García: “Empiezan a buscar un marranito al que sacarle las monedas”

Dani Duke recordó su época como maquilladora de Karol G: “Me querían quitar el trabajo”

Dani Duke expresó su apoyo a Álvaro Uribe y armó polémica en redes: “Soy uribista”

Empresario español explicó su apoyo a Karina García para ganar ‘La mansión de Luinny’: “No me debe nada”

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas que necesita el cuadro de Río para conseguirlo

Esto debe hacer Deportivo Pereira para evitar la desaparición: Dimayor tendría que tomar cruda decisión