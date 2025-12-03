El desgarrador testimonio del papá de Jean Claude Bossard, el joven asesinado en un atraco, en el norte de Bogotá: “Eso no tiene por qué pasar”

Jean Claude Bossard, de 29 años, falleció tras ser asaltado por dos criminales, en el norte de Bogotá - crédito jeanclit/TikTok

Jean Claude Bossard, el padre del joven de 29 que lleva su mismo nombre, habló sobre el homicidio de su hijo, asesinado a tiros por delincuentes mientras caminaba por la transitada carrera 19 con calle 108, en el norte de Bogotá.

Bossard refirió todos los detalles de la vida personal de su hijo, habló sobre sus ocupaciones, sus habilidades, y las circunstancias que rodearon su muerte, a unas pocas cuadras de su casa, cuando volvía del trabajo.

El padre de la víctima compartió en una entrevista su indignación y dolor ante la pérdida de su hijo, no sin antes enfatizar que la inseguridad en las calles no puede seguir siendo tolerada y rechazó la idea de que las personas deban resignarse a ser robadas.

“No nos deben de robar en ninguna parte de la calle. Eso no puede ser. Nosotros no podemos seguir tolerando todas estas sinvergüenzadas”, afirmó Bossard en diálogo con Blu Radio.

El bogotano comentó que la familia —los padres— del joven administrador de empresas, piloto y emprendedor, reside en Barranquilla desde hace veinticinco años, aunque son originarios de Bogotá.

El joven, nacido en la capital, se crio en la costa y desarrolló un fuerte sentido de pertenencia hacia la ciudad y su cultura.

“Él era puro costeño. Su Junior de Barranquilla era su equipo. Aquí en la casa de él se reunían a ver los partidos del Junior y a mí me llegaban las quejas de los gritos que pegaban cada vez que el Junior ganaba”, relató su padre.

Su amor por la tierra fue tal que, según el testimonio, a pesar de contar con pasaporte francés, Jean Claude Bossard nunca consideró dejar Colombia.

“Esta es mi tierra, esta es Colombia. Yo soy colombiano”, le expresó a su familia.

Hablaron padre e hijo sobre cómo actuar en caso de un atraco

El padre de la víctima explicó que, aunque en el pasado habían conversado sobre cómo actuar ante un robo, la reacción de su hijo fue instintiva. Hace tres años, el joven ya había sido víctima de un robo cuando le arrebataron el teléfono en la calle.

“Según el video que yo vi, fue su maleta que le arrancaron y él se agarró a su maleta. El hombre se cayó y ahí ya vino el despelote y el otro sacó el arma y tenga”, narró Bossard al medio sobre el atraco en el que perdió la vida.

El contenido de la maleta era su computador, ya que venía de trabajar. La familia había viajado a Bogotá para celebrar el cumpleaños número treinta de Jean Claude Bossard.

Las últimas palabras de Jean Claude Bossard con su padre

El progenitor de la víctima narró que logró ver a su hijo el día previo a su homicidio, ya que padre y madre habían resuelto visitarlo en Bogotá por su cumpleaños.

“Nosotros vinimos porque él cumplía años, treinta años, cumplía el viernes. Entonces, vinimos a celebrárselo. Y hoy teníamos un almuerzo y le dijimos: ‘Vamos al almuerzo’. Y me dijo: ‘No, papá, tengo varias pólizas que tengo que entregar. Entonces, me voy a trabajar y nos vemos por la tarde’. Esa fue la última vez que lo vi y la última vez que me dijo algo”, relató su padre.

El impacto de la tragedia ha sido devastador para ambas ramas de la familia, tanto en Colombia como en Francia, narró el padre.

En las redes sociales de Jean Claude, la última foto que tiene con su padre y su madre está fechada en el mes de noviembre, en un restaurante.

“La familia colombiana está devastada, la familia francesa también. Ya en este momento vienen en el aire mis primos hermanos. Mi hija que vive en París y que es abogada. Ya vienen en el aire. No, terrible, terrible”, expresó.

También comentó que Jean Claude junior era piloto, hablaba cuatro idiomas, era administrador de empresas y emprendedor, con varias compañías propias.

“Buen vendedor, buen hijo”, lo describió. De hecho, en redes sociales, Jean Claude Bossard era muy activo, especialmente en Instagram y TikTok. Poco antes del crimen, había publicado una historia en la que reflexionaba sobre la ética y la recurrente situación en la que “los buenos terminan siendo víctimas de los malos siempre”.

Su padre cree que ese mensaje fue grabado poco antes de los hechos. El padre destacó el carácter pacífico y conciliador de su hijo, que prefería resolver los conflictos mediante el diálogo.

“Él era el tipo de que: ‘Hombre, no peleen. Hombre, no hagan esas cosas. Todo se arregla hablando’. Lo quería mucha gente por eso. Era un buen muchacho. Nunca peleaba con nadie. Nunca le decía nada mal a nadie”, recordó.

La petición que le hizo a las autoridades

En cuanto al accionar de las autoridades, Jean Claude Bossard señaló que su único contacto con la Policía fue cuando acudieron a recoger el cuerpo de su hijo para trasladarlo a Medicina Legal.

“El único contacto que tuve con alguien de la Policía fue cuando fueron a recoger el cadáver para llevárselo a Medicina Legal en la clínica, que me dieron el número del cadáver y que con ese número lo fuera a reclamar. No he tenido ningún otro contacto”, explicó.

También llamado a fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía y a enfrentar la descomposición social que, a su juicio, atraviesa el país. “Hay que darle dientes a la policía, hay que darle dientes a la policía para que la policía saque los dientes cuando los debe de sacar. De verdad, y estas cosas no pasen más. Es que no es que si le roban algo, deje de robar. No, es que eso no debe pasar. Eso no tiene por qué pasar”.

“No es un adolescente de 16 años. Es un asesino”: el padre de Jean Claude Bossard

En el diálogo con la emisora mencionada el ciudadano bogotano se pronunciò sobre los delincuentes que arrebataron la vida de su hijo.

Sin embargo, en una entrevista paralela con W Radio dijo que “la libertad mía se acaba cuando piso la suya. Un menor de 16 años con un arma no es un menor, es un asesino. No podemos seguir diciendo que es un niño, es un asesino”.

También comentó que, en el ámbito familiar, “Él era mi brazo derecho, mi todo, perdí parte de mi vida. Era muy de sus padres, un buen muchacho. Desde pequeño estuvimos muy juntos, fue campeón de kars, conoció toda Colombia en moto”.