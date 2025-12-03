Colombia

Conozca la lista de más de 20.000 vehículos en Bogotá que serán inmovilizados por esta preocupante razón

Quienes figuren en el listado oficial de tránsito tienen medio año para completar el trámite de transferencia, presentar documentos y pagar tarifas, o se exponen a la inmovilización y suspensión del registro por parte de las autoridades

Guardar
Más de 20.800 vehículos en
Más de 20.800 vehículos en Bogotá figuran a nombre de persona indeterminada y superan los tres años sin traspaso formal - crédito Secretaría de Tránsito de Bogotá

En Bogotá, un total de 20.882 vehículos están inscritos actualmente en el Registro Distrital Automotor a nombre de persona indeterminada y han superado el periodo de permanencia de tres años desde la inscripción del traspaso.

Esta situación se deriva de un mecanismo que permitió a propietarios que vendieron sus vehículos sin formalizar el traspaso ante el organismo de tránsito, desvincularse legalmente del automotor cuando no era posible identificar o ubicar al comprador. Sin embargo, la normativa vigente exige ahora que los actuales poseedores legalicen la propiedad ante la Administración distrital, so pena de sanciones administrativas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el distrito, el traspaso a persona indeterminada fue implementado para facilitar a vendedores la desvinculación legal de un vehículo que había salido de su poder, pero cuya transferencia no pudo ser registrada a nombre del comprador específico por causas atribuibles a la falta de información o de localización de este último.

La normativa vigente exige a
La normativa vigente exige a los poseedores de vehículos regularizar la propiedad ante la administración distrital para evitar sanciones - crédito Secretaría de Movilidad

Por ello, quienes actualmente poseen vehículos con ese estatus deben regularizar la situación, adelantando el correspondiente traspaso de propiedad en la Ventanilla Única de Servicios de tránsito y transporte de Bogotá, o serán inmovilizados por parte de los agentes de tránsito de la ciudad.

Para saber si un vehículo se encuentra en condición de “persona indeterminada”, los ciudadanos deben consultar el listado oficial publicado por las autoridades de tránsito, haciendo clic aquí. En caso de aparecer en el listado, el poseedor tendrá un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación para formalizar el trámite. El proceso de traspaso requiere la inscripción formal y la presentación de documentos que respalden la transferencia de dominio sobre el automotor.

La regulación actual establece que, si transcurridos los seis meses correspondientes no se legaliza la posesión, procederá la suspensión del registro del vehículo. En caso de que el automotor sea sorprendido circulando en la capital sin la debida formalización del traspaso, podrá ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

Estas disposiciones fueron comunicadas a través de la Circular 20254000000627 y obedecen a lo dispuesto en el numeral b) del artículo 5.3.3.5 de la Resolución Única Compilatoria de Tránsito no. 20223040045295 de 2022, expedida por el Ministerio de Transporte.

Quienes no formalicen el traspaso
Quienes no formalicen el traspaso en la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá enfrentarán la inmovilización del vehículo por agentes de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá

Cómo se hace el trámite de traspaso de propiedad

El trámite de traspaso de propiedad requiere el cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) como persona natural o jurídica, tanto para el comprador como para el vendedor. Si se realiza el trámite por intermedio de un tercero, este también debe estar registrado en el Runt.

Adicionalmente, el vehículo debe estar matriculado en Bogotá, el Soat debe encontrarse vigente, así como la Revisión Técnico Mecánica cuando aplique. Además, tanto vendedor como comprador deben estar a paz y salvo en multas de tránsito a nivel nacional y presentar el comprobante de pago de impuesto vehicular validado por la Secretaría de Hacienda.

El trámite de traspaso exige
El trámite de traspaso exige inscripción en el Runt, Soat vigente, revisión técnico-mecánica y paz y salvo en multas e impuestos - crédito Ventanilla Única de Servicios.

En cuanto a la documentación exigida, se debe presentar la cédula de ciudadanía o el respectivo documento de identidad según corresponda. En el caso de personas jurídicas, la existencia y representación legal se valida a través del sistema Rues. El formulario de solicitud de trámite del Registro Nacional Automotor, debidamente diligenciado, junto con el contrato de compraventa y las improntas, son requisitos indispensables. Si la transferencia se realiza por poder, se debe adjuntar el documento correspondiente.

El trámite de traspaso implica el pago de una tarifa que, para automóviles, es de $217.700 (más 1% sobre el avalúo como retefuente comercial) y para motocicletas de $124.300 (más 1% sobre avalúo). El pago se realiza en el banco autorizado, presente en los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.

La Administración distrital reiteró que el proceso de legalización es obligatorio y que quienes no regularicen la situación de los vehículos inscritos a nombre de persona indeterminada, enfrentarán la suspensión del registro y la inmovilización del automotor. Los interesados pueden consultar los requisitos completos y las tarifas actualizadas en el sitio oficial de la Ventanilla Única de Movilidad.

Temas Relacionados

Traspaso vehicular Bogotá Ministerio de Transporte Ventanilla Única de Servicios Registro Distrital Automotor Resolución Única Compilatoria de TránsitoInmovilizacionesLista de vehículosColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

La vida del sobrino nieto de Pablo Escobar y el reto de llevar el apellido más temido de Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, Daniel Escobar habló sobre su vida y su lucha por recuperar el patrimonio de su familia

La vida del sobrino nieto

Prima de Navidad en Colombia: qué funcionarios reciben el pago en 2025 y qué día de diciembre se la deben cancelar

En el caso de los que no hayan laborado el año completo, la prestación se liquida de manera proporcional al tiempo desempeñado, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo

Prima de Navidad en Colombia:

Incrementan las estafas con voces clonadas con inteligencia artificial en diciembre: cinco claves para detectarlas

Tenga en cuenta estas recomendaciones de expertos y evite que los criminales le roben su dinero e información

Incrementan las estafas con voces

Así fue la emotiva llamada entre Miguel Ayala y su padre tras su liberación: “Así es que se rescata, hijue…”

El artista estuvo secuestrado junto con su mánager, Nicolás Pantoja, durante 14 días. Permanecieron en el monte, viviendo en “condiciones infrahumanas”

Así fue la emotiva llamada

Conmoción en Barranquilla por la muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

Las autoridades investigan las causas del hecho en el que murió Lisette Malkun Zarur, especializada en cocina árabe y con una trayectoria que incluyó catering para eventos sociales y clientes de renombre como Carlos el ‘Pibe’ Valderrama

Conmoción en Barranquilla por la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Shakira reconoció que sus hijos

Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Limp Bizkit en Bogotá: nuevos detalles y recomendaciones tras el cambio de escenario

Deportes

Jhon Jáder Durán vuelve a

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

Selección Colombia femenina recibió duro golpe en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Estas son las cuentas para definir los finalistas de la Liga BetPlay: se conocerían en la quinta fecha de cuadrangulares

Deportivo Pereira desaparecería del fútbol colombiano: esta fue la decisión del Gobierno nacional

Cúcuta Deportivo volvió a la Liga BetPlay: superó a Real Cundinamarca en penales y es campeón semestral de la Primera B