Conozca la lista de más de 20.000 vehículos en Bogotá que serán inmovilizados por esta preocupante razón

Más de 20.800 vehículos en Bogotá figuran a nombre de persona indeterminada y superan los tres años sin traspaso formal

En Bogotá, un total de 20.882 vehículos están inscritos actualmente en el Registro Distrital Automotor a nombre de persona indeterminada y han superado el periodo de permanencia de tres años desde la inscripción del traspaso.

Esta situación se deriva de un mecanismo que permitió a propietarios que vendieron sus vehículos sin formalizar el traspaso ante el organismo de tránsito, desvincularse legalmente del automotor cuando no era posible identificar o ubicar al comprador. Sin embargo, la normativa vigente exige ahora que los actuales poseedores legalicen la propiedad ante la Administración distrital, so pena de sanciones administrativas.

De acuerdo con el distrito, el traspaso a persona indeterminada fue implementado para facilitar a vendedores la desvinculación legal de un vehículo que había salido de su poder, pero cuya transferencia no pudo ser registrada a nombre del comprador específico por causas atribuibles a la falta de información o de localización de este último.

La normativa vigente exige a los poseedores de vehículos regularizar la propiedad ante la administración distrital para evitar sanciones

Por ello, quienes actualmente poseen vehículos con ese estatus deben regularizar la situación, adelantando el correspondiente traspaso de propiedad en la Ventanilla Única de Servicios de tránsito y transporte de Bogotá, o serán inmovilizados por parte de los agentes de tránsito de la ciudad.

Para saber si un vehículo se encuentra en condición de “persona indeterminada”, los ciudadanos deben consultar el listado oficial publicado por las autoridades de tránsito, haciendo clic aquí. En caso de aparecer en el listado, el poseedor tendrá un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación para formalizar el trámite. El proceso de traspaso requiere la inscripción formal y la presentación de documentos que respalden la transferencia de dominio sobre el automotor.

La regulación actual establece que, si transcurridos los seis meses correspondientes no se legaliza la posesión, procederá la suspensión del registro del vehículo. En caso de que el automotor sea sorprendido circulando en la capital sin la debida formalización del traspaso, podrá ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

Estas disposiciones fueron comunicadas a través de la Circular 20254000000627 y obedecen a lo dispuesto en el numeral b) del artículo 5.3.3.5 de la Resolución Única Compilatoria de Tránsito no. 20223040045295 de 2022, expedida por el Ministerio de Transporte.

Quienes no formalicen el traspaso en la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá enfrentarán la inmovilización del vehículo por agentes de tránsito

Cómo se hace el trámite de traspaso de propiedad

El trámite de traspaso de propiedad requiere el cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) como persona natural o jurídica, tanto para el comprador como para el vendedor. Si se realiza el trámite por intermedio de un tercero, este también debe estar registrado en el Runt.

Adicionalmente, el vehículo debe estar matriculado en Bogotá, el Soat debe encontrarse vigente, así como la Revisión Técnico Mecánica cuando aplique. Además, tanto vendedor como comprador deben estar a paz y salvo en multas de tránsito a nivel nacional y presentar el comprobante de pago de impuesto vehicular validado por la Secretaría de Hacienda.

El trámite de traspaso exige inscripción en el Runt, Soat vigente, revisión técnico-mecánica y paz y salvo en multas e impuestos

En cuanto a la documentación exigida, se debe presentar la cédula de ciudadanía o el respectivo documento de identidad según corresponda. En el caso de personas jurídicas, la existencia y representación legal se valida a través del sistema Rues. El formulario de solicitud de trámite del Registro Nacional Automotor, debidamente diligenciado, junto con el contrato de compraventa y las improntas, son requisitos indispensables. Si la transferencia se realiza por poder, se debe adjuntar el documento correspondiente.

El trámite de traspaso implica el pago de una tarifa que, para automóviles, es de $217.700 (más 1% sobre el avalúo como retefuente comercial) y para motocicletas de $124.300 (más 1% sobre avalúo). El pago se realiza en el banco autorizado, presente en los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios.

La Administración distrital reiteró que el proceso de legalización es obligatorio y que quienes no regularicen la situación de los vehículos inscritos a nombre de persona indeterminada, enfrentarán la suspensión del registro y la inmovilización del automotor. Los interesados pueden consultar los requisitos completos y las tarifas actualizadas en el sitio oficial de la Ventanilla Única de Movilidad.