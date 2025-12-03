Colombiano del robo de reloj de US$1 millón en lujoso hotel de Beverly Hills tenía pistola usada por expolicía que mató a cuatro personas

Jamer Mauricio Sepúlveda habría conducido el Corolla azul usado para huir tras el robo del reloj de un millón de dólares en el hotel Beverly Wilshire - crédito Google Maps y ABC7

Un colombiano capturado en Estados Unidos por su participación en el robo de un reloj de un millón de dólares en Beverly Hills terminó vinculado a un hallazgo inesperado y perturbador: en el lugar donde se hospedaba fue encontrada una pistola registrada a nombre de Christopher Dorner, un exagente de policía que asesinó a cuatro personas en 2013 y desató uno de los operativos más violentos en la historia reciente de California.

El caso involucra a Jamer Mauricio Sepúlveda Salazar, un colombiano de 22 años que, según la Fiscalía de Estados Unidos, condujo el vehículo de escape en el asalto ocurrido el 7 de agosto de 2024 en la terraza del hotel Beverly Wilshire.

Ese día, un turista británico compartía el almuerzo con su esposa y sus hijas gemelas de 5 años cuando dos hombres armados lo abordaron.

Uno de ellos manipuló una pistola semiautomática negra, cargó una bala y apuntó directamente a la víctima, mientras su cómplice le arrebataba de la muñeca un Patek Philippe Nautilus con esmeraldas, valorado en un millón de dólares.

Este modelo de Patek Philippe Nautilus, con incrustaciones de esmeraldas, es similar al que robó la banda señalada de “turismo criminal” - crédito Chrono24

Luego huyeron en un Toyota Corolla azul que, según documentos judiciales, era conducido por Sepúlveda.

Las autoridades federales sostienen que Sepúlveda y su presunto cómplice, el venezolano Jesús Eduardo Padrón Rojas, de 19 años, hacían parte de una presunta red de “turismo criminal” conformada por sudamericanos que viajan a Estados Unidos para cometer robos de alto valor.

Ambos estaban alojados en un Airbnb en una zona llamada Exposition Park y llevaban dos semanas vigilando Beverly Hills para seleccionar una víctima y planear una ruta de escape hacia Arizona y, posteriormente, hacia Miami, donde otro miembro de la red presuntamente ayudaría a vender la joya robada.

El caso dio un giro el 10 de agosto de 2024, cuando agentes federales allanaron el Airbnb donde se hospedaban.

En el lugar encontraron una pistola Glock registrada a nombre de Dorner, el exoficial del Departamento de Policía de Los Ángeles que asesinó a cuatro personas en 2013.

“Nos sorprendió mucho saber sobre esa pistola, y todavía estamos investigando cómo llegó a manos de estos acusados”, dijo al medio estadounidense ABC7 la fiscal federal adjunta Jena MacCabe.

Hasta ahora las autoridades no han podido esclarecer cómo un arma ligada a un asesino múltiple terminó en poder de esta presunta banda de ladrones de relojes.

Jamer Mauricio Sepúlveda habría conducido el Corolla azul usado para huir tras el robo del reloj de un millón de dólares en el hotel Beverly Wilshire - crédito ABC7

Ese mismo día, Sepúlveda y Padrón fueron detenidos en un Chevrolet Equinox que, según la Fiscalía, también habría sido utilizado en otro robo a mano armada cometido el 5 de agosto en la cuadra 400 de Doheny Road, donde fue hurtado un Rolex valorado en 30.000 dólares, según los documentos judiciales del estado de California.

El proceso judicial avanzó rápidamente. En mayo de 2025, nueve meses después del robo, Sepúlveda aceptó cargos federales por interferencia con el comercio mediante robo y por posesión de un arma de fuego para promover un delito violento.

El reloj robado fue recuperado en Miami tras una investigación paralela relacionada con otro robo de relojes cometido meses antes en Florida. Las autoridades aún analizan si Sepúlveda está colaborando con la justicia para identificar a los líderes de la red criminal que operaría entre California, Arizona y Florida.

¿Por qué el arma de Christopher Dorner, el exagente que mató a cuatro personas, es clave en el caso del colombiano?

El nombre de Christopher Dorner marcó uno de los episodios policiales más tensos y mediáticos en Estados Unidos durante la última década. Dorner, un exagente del Departamento de Policía de Los Ángeles (Lapd) y exmilitar de la Marina, protagonizó en febrero de 2013 una serie de ataques que estremecieron a California y que hoy vuelven a ser noticia en Colombia debido a que una de sus armas terminó vinculada a un colombiano investigado en Beverly Hills.

De acuerdo con el medio BBC, Dorner fue expulsado del Lapd después de que una junta disciplinaria considerara infundada una denuncia que él había presentado contra una compañera.

El expolicía Christopher Dorner, responsable de una cadena de ataques mortales que conmocionó a California - crédito Departamento de Policía de Los Angeles

Esa decisión lo llevó a publicar un extenso manifiesto en redes sociales, en el que acusaba a la institución de racismo, corrupción y retaliaciones, y en el que anunciaba que iniciaría una “guerra” contra el cuerpo policial y contra quienes, según él, destruyeron su carrera.

El 3 de febrero de 2013 comenzó la escalada violenta. Las autoridades encontraron los cuerpos de Monica Quan y su prometido, Keith Lawrence, en un parqueadero de un pueblo llamado Irvine.

Quan era hija de un excapitán del Lapd que había defendido a Dorner en su proceso disciplinario, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de un ataque premeditado.

En los días siguientes, Dorner abrió fuego contra varios policías: emboscó a dos en Corona, dejando uno herido, y horas más tarde atacó en Riverside, donde mató a un agente e hirió a otro.

La respuesta del Estado fue monumental. Más de un millar de uniformados de distintas agencias participaron en la búsqueda, que incluyó sobrevuelos, retenes en autopistas, vigilancia fronteriza e incluso una recompensa de un millón de dólares, una cifra histórica para ese momento.

Familias de policías tuvieron que ser escoltadas o reubicadas por las amenazas directas que Dorner había escrito en su manifiesto.

Christopher Dorner fue señalado de matar a cuatro personas en 2013; una de sus armas reapareció años después en manos conectadas a un colombiano - crédito Departamento de Policía de Irvine, Estados Unidos

La persecución terminó el 12 de febrero en una zona montañosa de Big Bear. Dorner se atrincheró en una cabaña, donde se enfrentó durante horas con las autoridades.

Un policía murió en ese operativo. Finalmente, el lugar quedó envuelto en llamas y, cuando los agentes lograron ingresar, hallaron un cuerpo calcinado que luego fue identificado como el del exagente.

El caso abrió un debate profundo en EE. UU. sobre fallas internas del Lapd, discriminación racial y protocolos de uso de la fuerza.

Y hoy vuelve a cobrar relevancia en Colombia porque una de las armas asociadas a aquel historial criminal terminó en manos de un connacional involucrado en un robo millonario en Beverly Hills.