Colombia está a seis años de quedarse sin gas y que millones de hogares vuelvan a cocinar con leña: “Se opera al límite”

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, precisó que, aunque los proyectos off-shore en el Caribe avanzan con entrega prevista para 2030, persiste un déficit de $935.000 millones para cubrir los subsidios de los últimos tres trimestres de 2025 - crédito Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República emitió una nueva advertencia sobre la situación de las reservas de gas en Colombia al señalar que el país solo dispone de suficiente recurso para abastecer la demanda durante 5,9 años. La reducción, que representa una caída del 13 % en 2024 y del 56,6 % en la última década, encendió las alarmas sobre la seguridad energética nacional, el aumento de la dependencia de importaciones y el impacto directo en las tarifas para los usuarios.

Las reservas probadas de gas en Colombia experimentaron una notable reducción, al pasar de 2.373 gigapies cúbicos en 2023 a 2.064 gigapies cúbicos en 2024, según datos de Bancolombia. La caída redujo la relación reservas-producción de 6,1 a 5,9 años, lo que implica que, de no encontrarse nuevos yacimientos, el país enfrentará un escenario de escasez en menos de seis años.

Al respecto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez reiteró la importancia de una transición energética segura y confiable al resaltar que “esta transición debe ser segura, debe ser confiable y desde luego que no afecte la seguridad, la confiabilidad y lo que tiene que ver con los precios”.

Asimismo, advirtió sobre la disminución de las reservas de petróleo, que en la actualidad alcanzan para 7,2 años, y sobre el déficit acumulado en regalías y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que supera los $100 billones desde 2009. En el sector eléctrico, el presupuesto para transición energética y subsidios creció 37,7% y benefició a 14,8 millones de usuarios de estratos 1, 2 y 3, aunque solo se ejecutó el 0,9 % de $1 billón en comunidades energéticas y la mora en subsidios asciende a $2,7 billones hasta septiembre de 2025.

Colombia empezó a importar gas en 2024, luego de 40 años sin hacerlo, ya que siempre dependió de sí mismo - crédito Enercer S.A.

Impacto en la producción, importaciones y tarifas

La producción nacional de gas sigue una tendencia descendente, con una caída del 15,8% en 2025 frente a 2024, por lo que se sitúa en 795 gigapies cúbicos diarios, el nivel más bajo de la última década, según Bancolombia. La reducción obligó a incrementar la compra de gas en el exterior, que ya representa el 18,4% del suministro en 2025. La creciente dependencia de fuentes externas expone al país a la volatilidad de los precios internacionales, lo que se traduce en un aumento sostenido de las tarifas internas.

El banco destacó que la tarifa promedio en las cinco principales ciudades del país aumentó 36,4% en menos de cuatro años, impulsada por mayores costos de suministro, transporte, comercialización, distribución y la tasa de cambio. Además, proyectó que en 2026 el alza superará el 10% respecto a 2025, por lo que considera que aún falta por negociar el 15% de los volúmenes cuando se expidan los contratos de gas en diciembre.

Advertencias y riesgos para la soberanía

Carlos Hernán Rodríguez expresó su preocupación por la posibilidad de que Colombia deba importar gas para cubrir la demanda interna al señalar que “la soberanía no tiene ninguna presentación, no explotar lo que tenemos como recursos como el gas para posteriormente importarlo, posteriormente tener que efectuar otros procedimientos que resultan también siendo lesivos para el medio ambiente y además a mayor costo”.

Insistió en la necesidad de un debate técnico que no ponga en riesgo la soberanía energética y advirtió que la importación de gas podría traducirse en incrementos significativos en las tarifas para los consumidores, además de impactos ambientales y fiscales.

Aumento de importaciones

Bancolombia también resaltó la importancia del gas natural como pilar para la economía, al abastecer la industria, el transporte y la generación eléctrica, y como energético esencial para 11 millones de hogares. La entidad recomendó aumentar las importaciones por medio de plantas de regasificación y flexibilizar las modalidades de contratación para contrarrestar riesgos en el corto plazo.

Además, enfatizó la urgencia de acelerar el desarrollo de proyectos gasíferos en tierra y mar, integrar el sistema energético con energías renovables y fortalecer la infraestructura industrial para garantizar la prestación de servicios y atraer inversión.

“Estamos operando al límite”

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), presidida por Luz Stella Murgas, advirtió en su informe “El Gas Natural en Cifras” que el país opera “al límite” en materia de suministro energético. En 2024, más de 384.000 nuevos usuarios se conectaron al servicio, lo que amplió la cobertura a 26 departamentos y sumó 1,77 millones de hogares desde 2020.

Murgas explicó que, aunque el suministro está asegurado para 2025 y 2026, la reducción del gas local en firme, el aumento del gas importado y los retrasos en proyectos estratégicos han dejado al sistema sin margen de maniobra.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, mostró preocupación por la situación gasífera de Colombia - crédito @NaturgasCol/X

La dirigente detalló que el 95% del sector residencial cuenta con gas firme, lo que brinda tranquilidad a los hogares, mientras que en el sector industrial solo el 42% está cubierto con contratos interrumpibles, lo que implica riesgos ante contingencias. “Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar como en años anteriores frente a unas contingencias”, afirmó.

Medidas urgentes del Gobierno

Ante la presión por el alza de tarifas y la inseguridad en el suministro, el Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, anunció un paquete de 20 medidas urgentes y estructurales para estabilizar los precios del gas y proteger a los usuarios más vulnerables y a los sectores productivos. Confirmó que ya está listo un proyecto de decreto para la estabilización de tarifas a corto y mediano plazo y enfatizó en que “nuestro objetivo es claro: proteger a los hogares colombianos, a los pequeños negocios y a quienes más están sintiendo el impacto del incremento en el precio del gas”.

El ministro detalló que la nueva regulación exigirá que toda oferta de gas nacional se contrate a precio justo y en condiciones transparentes, evitando aumentos injustificados. Además, el Gobierno solicitó el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio para vigilar el mercado y sancionar irregularidades, y convocó a productores y comercializadores para garantizar que las medidas beneficien directamente a los usuarios finales.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que “no vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas" - crédito Ministerio de Minas y Energía

Proyectos estratégicos y nuevas inversiones

El hallazgo de Sirius, un yacimiento en aguas profundas del mar Caribe operado por Ecopetrol y Petrobras, se perfila como el descubrimiento más relevante en tres décadas. Con una capacidad prevista de 470 millones de pies cúbicos diarios durante diez años, Sirius podría cubrir cerca de la mitad de la demanda nacional para 2030. El presidente de Petrobras, Alcindo Moritz, anunció una inversión de USD3.000 millones en el proyecto, aunque Bancolombia advirtió sobre incertidumbres en los costos de producción, estimados entre USD9 y USD12,6 por millón de unidades térmicas británicas (MBTU).

A pesar de la importancia de Sirius, analistas y el propio banco señalaron que no será suficiente para recuperar el autoabastecimiento total ni eliminar la necesidad de importaciones. Por ello, se han anunciado nuevos proyectos de regasificación en Cartagena, Buenaventura, Coveñas y Ballena, con inversiones que oscilan entre USD120 y USD150 millones, destinados a fortalecer la seguridad energética aunque incrementan la dependencia de fuentes externas.

Beneficios ambientales y retos sociales

El informe de Naturgas también resaltó los beneficios ambientales del gas natural, al destacar que los vehículos dedicados reducen 99,9% del material particulado, 75% de los óxidos de nitrógeno y entre 30% y 50% del dióxido de carbono (CO2). En 2024, la industria disminuyó sus emisiones en 27,1 % y evitó 27 millones de toneladas de CO2, equivalente a lo absorbido por más de 1.200 millones de árboles.

Sin embargo, persisten desafíos sociales, ya que 1,6 millones de hogares aún cocinan con leña, lo que afecta la salud y la calidad de vida.