Canacol no quiere que la embarguen y congela el pago de USD900 millones en deudas: bancos y el Estado colombiano entre los afectados

Canacol es la mayor compañía independiente de exploración y producción de gas natural convencional en Colombia, suministrando aproximadamente el 17% del gas nacional - crédito Canacol Energy

Canacol Energy solicitó a la Superintendencia de Sociedades de Colombia la suspensión de todas las acciones de embargo y ejecución contra sus bienes y cuentas dentro del proceso de insolvencia transfronterizo que involucra deudas consolidadas cercanas a USD900 millones. La compañía, una de las principales del sector energético colombiano, busca protección judicial mientras avanza en procedimientos de reestructuración financiera tanto en Canadá como en Colombia.

La petición presentada por la compañía ante la autoridad colombiana incluye la suspensión de cualquier proceso de ejecución sobre los activos de las filiales que tiene en el país: Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y CNEOG Colombia Sucursal Colombia. Además, la empresa solicitó que las cuentas bancarias permanezcan bajo el control de las deudoras en Colombia, con lo que se destinen los recursos de manera exclusiva al pago de gastos operativos y de administración. Entre las medidas requeridas también figura la continuidad de los contratos vigentes y la prohibición de ejecutar garantías reales a favor de acreedores particulares.

La compañía designó a KPMG Inc. como monitor y representante extranjero del proceso principal de insolvencia en Canadá, y pidió a la Superintendencia de Sociedades que reconozca de manera formal esta condición, con el objetivo de proteger sus operaciones y activos en Colombia frente a acciones individuales de cobro.

Canacol Energy dice que la ley colombiana ampara las medidas solicitadas - crédito Canacol Energy

Proceso de insolvencia en Canadá y su reconocimiento en Colombia

Canacol Energy inició el procedimiento de insolvencia bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) en Canadá, una norma que permite a las empresas reorganizarse bajo supervisión judicial y suspender de manera temporal las acciones de cobro de sus acreedores. KPMG Inc., en calidad de monitor designado por la Corte de Canadá, solicitó a la autoridad colombiana el reconocimiento del proceso extranjero, lo que busca extender la protección judicial a las subsidiarias locales de la empresa.

El reconocimiento del proceso en Colombia implica que las suspensiones de embargos, ejecuciones y demandas de recuperación de cartera ordenadas en Canadá tendrían efecto en el territorio colombiano, lo que afectaría a bancos, proveedores, trabajadores, entidades fiscales y otras contrapartes contractuales.

Procedimiento de Recuperación Empresarial Simplificado (PRES) en Colombia

De manera paralela, Canacol Energy y sus filiales en Colombia iniciaron un procedimiento de recuperación empresarial simplificado (Pres) ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, amparado en la Ley 2437 del 12 de diciembre de 2024. El mecanismo otorga un período inicial de tres meses para negociar con los acreedores, durante el cual quedan suspendidas las acciones de ejecución, cobro coactivo, restitución de bienes y realización de garantías, según lo dispuesto en el artículo 7 de la ley.

La Superintendencia de Sociedades supervisa, vigila y controla a las sociedades comerciales y otros entes en Colombia para promover buenas prácticas empresariales, el crecimiento y la preservación de las empresas - crédito Superintendencia de Sociedades

Dicho Pres busca facilitar la negociación colectiva de las deudas y evitar la fragmentación de los procesos judiciales, permitiendo a la empresa mantener sus operaciones mientras se reestructura financieramente.

Riesgos y alcance del proceso

Al respecto, el especialista en insolvencia y recuperación empresarial Fernando Bustos explicó a Infobae Colombia que la magnitud del caso de Canacol Energy representa un desafío considerable para el entorno de negocios. “Una insolvencia transfronteriza de este tamaño activa riesgos contractuales, financieros y reputacionales para el entorno de negocios. Los acreedores deben entender que el centro de gravedad de esta discusión dejó de estar en Colombia”, afirmó.

Advirtió que la reorganización en Canadá transformará los mecanismos habituales de cobro y defensa de créditos para muchos acreedores, proveedores y asociaciones empresariales locales. “Cuando una empresa de gran tamaño entra en insolvencia, afecta a cientos o incluso miles de acreedores, muchos de ellos pymes, que atraviesan grandes dificultades para absorber los impactos”, agregó.

Efectos inmediatos: suspensión de pagos y renegociación de contratos

Uno de los efectos inmediatos más relevantes será la suspensión de pagos. Las deudas de Canacol Energy en Colombia, tanto con bancos como con trabajadores y el Estado, quedarán congeladas durante el proceso de reorganización. Las demandas de cobro y los procesos judiciales en curso también quedarán en suspenso, lo que elimina la posibilidad de que algún acreedor obtenga ventaja por actuar con mayor rapidez.

Canacol es la segunda empresa de mayor producción de gas que opera en Colombia - crédito Canacol

La reorganización permitirá renegociar o extinguir contratos bajo la supervisión de las autoridades judiciales, lo que podría impactar a proveedores y empresas de servicios que dependen de la operatividad de Canacol Energy.

Impacto en el sector energético y en las empresas

La crisis de Canacol Energy y su proceso de insolvencia transfronterizo tienen repercusiones en el sector energético colombiano y en la estabilidad de pequeñas y medianas empresas que mantienen relaciones comerciales con la compañía. La suspensión de pagos y la renegociación de contratos podrían generar efectos en cadena, afectando la liquidez y la viabilidad de numerosos actores del sector.

Así las cosas, la empresa busca ganar tiempo y espacio para reestructurar su deuda y mantener sus operaciones activas, mientras se negocia con los acreedores bajo supervisión judicial en ambos países.