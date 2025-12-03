Colombia

Cámaras de seguridad revelan la precisión de los atacantes en el asalto a la vivienda familiar de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre

En las grabaciones se puede ver cómo los hombres entran y salen de la vivienda con total calma. La exfuncionaria aseguró que se trató de un atentado dirigido a obtener información para dañar su imagen

En su primera aparición pública desde su salida del Gobierno, Angie Rodríguez acusó a personas dentro y fuera del entorno presidencial de orquestar un ataque contra su familia - crédito redes sociales

Angie Rodríguez, saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y secretaria general de la Presidencia de la República, fue víctima de un atentado en su vivienda familiar ubicada en el barrio Los Molinos de la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

La denuncia fue hecha pública por la misma exfuncionaria a través de un video difundido en la tarde del 3 de diciembre en el que relató los detalles del ataque sufrido la madrugada del viernes 21 de noviembre.

Según el relato de Rodríguez, alrededor de las 2:05 a. m., cinco hombres, vestidos de civil, irrumpieron en su casa, la cual se encontraba sola en ese momento. Los sujetos, según la exdirectora, habrían planeado el asalto con precisión, utilizando métodos que evidencian un conocimiento previo de la propiedad.

Los atacantes parecían conocer los detalles de la propiedad y buscar información específica de la casa familiar de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito redes sociales - @DapreCol/X

“Como se evidencia en los videos aportados por cámaras de seguridad y se mantuvieron dentro hasta las 03:17 a. m. Quiero hacer énfasis en lo siguiente: según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad; no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, comentó Rodríguez en su video.

La exdirectora del Dapre señaló que los atacantes parecían tener información detallada sobre la ubicación de los circuitos de seguridad de la casa y sobre los objetos que se encontraban en el interior, específicamente en la residencia de sus padres, donde, según su versión, se habían almacenado algunas de sus pertenencias personales.

“Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder; solo es de experiencia”, añadió.

Tras su salida sorpresiva del Gobierno, Angie Rodríguez reveló que detrás de su remoción había una campaña organizada en su contra - crédito Andrea Puentes/Presidencia

A lo largo de su intervención, Rodríguez resaltó que, durante los más de 70 minutos en los que los sujetos permanecieron dentro de la vivienda, no se llevaron ninguna pertenencia de valor, salvo una bolsa azul con documentos personales, los cuales, según la exfuncionaria, podrían ser utilizados para crear más montajes en su contra.

La exdirectora también detalló los daños sufridos por la vivienda. Puertas, ventanas, muebles y otros elementos personales fueron destruidos, lo que deja claro que el ataque no tuvo como objetivo únicamente el robo, sino una clara intención de causar temor e intimidación.

De acuerdo con los expertos en seguridad consultados por Rodríguez, la acción estuvo muy bien coordinada y fue ejecutada por personas con experiencia en este tipo de hechos.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, denuncia un violento asalto en su casa familiar; según relató, cinco hombres irrumpieron en su hogar durante la madrugada del 21 de noviembre - crédito redes sociales

La evidencia de las cámaras de seguridad

Tras la denuncia de Rodríguez, se difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad y en las grabaciones muestran con detalle cómo los hombres se acercan a la propiedad, ingresan y posteriormente salen.

Según las grabaciones, los primeros dos individuos, con chaquetas y gorras negras —cubren sus rostros con tapabocas— se acercan a la vivienda y a ellos se les une un tercer hombre que parece coordinar con sus compañeros, mientras que el cuarto lleva puesta una ruana con capucha.

El momento más crucial de la grabación muestra a los atacantes escalando por la terraza de la vivienda utilizando una cuerda y una escalera humana, y tras el ingreso de uno de ellos, la puerta principal se abre, permitiendo el acceso al resto del grupo. Una vez dentro, los hombres se mueven con calma, sin mostrar signos de apresuramiento, lo que reflejó un alto grado de organización y una especia de familiaridad con el lugar.

Las imágenes de la cámara de seguridad de la calle muestran cómo los sujetos se acercan, ingresan con calma y salen de la vivienda con bolsas y maletas - crédito redes sociales

En otro video se observa cómo los hombres abandonan la vivienda por la puerta principal, portando bolsas y una maleta, todo con una serenidad inquietante. Lo que evidenció en cierta parte lo que la exdirectora del Dapre reveló y es que este comportamiento sugiere que los atacantes habían ejecutado previamente este tipo de acciones, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque dirigido por personas con experiencia.

Daños y búsqueda de documentos específicos

Además de los daños materiales y la falta de objetos personales, una de las fotografías que fueron tomadas al interior de la casa, se muestra un espacio revuelto, con documentos esparcidos por el suelo. Lo que llama la atención es que, aunque muchos objetos fueron removidos, en un estante cercano una biblioteca pequeña permanece intacta.

Rodríguez también reveló que la bolsa con los documentos personales que desapareció de su hogar contenía información privada, lo que la llevó a hacer un llamado urgente a las autoridades para que investigaran si detrás de este ataque existía una posible conspiración en su contra.

Puertas, ventanas y muebles fueron destruidos en la cada familiar de Angie Rodróguez, exdirectora del Dapre, lo que refuerza la idea de que el ataque no fue simplemente un robo, sino una operación cuidadosamente planeada - crédito redes sociales

“Que los enemigos internos y externos no se confundan, aquí seguiremos trabajando en pro de una Colombia digna e incluyente”, afirmó Rodríguez en su intervención.

Ante este atentado, Rodríguez no solo pidió una pronta investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, sino que solicitó a las autoridades competentes garantizar su seguridad, así como la de su familia.

