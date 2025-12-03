Bus del Sitp se estrelló contra la fachada de una vivienda en el sur de Bogotá: autoridades investigan si en conductor perdió el control por exceso de velocidad

Bus del Sitp se estrelló contra una vivienda en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla City Tv

Un fuerte accidente se presentó sobre las 10 p. m. del 2 de diciembre en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Un bus que hace parte de la flotilla del Sistema de Transporte Urbano de Bogotá (Sitp), terminó estrellado contra la fachada de una vivienda luego de que, al parecer, el conductor del automotor perdiera el control.

El estruendo, que despertó a varios residentes, y a los habitantes de la vivienda de cinco pisos, obligó a estos a su evacuación, por temor a que la gravedad del impacto hubiera afectado de manera considerable la estructura y pusiera en peligro sus vidas, teniendo en cuenta que las válvulas del gas también resultaron afectadas.

Será necesario realizar un estudio técnico para determinar la gravedad de los daños en las columnas del inmueble. A pesar de la magnitud del choque, ninguna persona dentro de la casa resultó lesionada, mientras que el conductor del bus sufrió laceraciones y fue trasladado a un centro asistencial.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por City Tv, apuntan a que el conductor podría haber perdido el control del vehículo, aunque las autoridades investigan si el accidente se debió a una falla mecánica o al exceso de velocidad.

Un habitante del sector relató al medio de comunicación que: “Supuestamente venía el bus del SIT, dicen que venía, mejor dicho, en alta velocidad y no sé a la final qué fue lo que pasó. ¡Pum! Fue a dar allá”.

Accidente de Sitp en Kennedy dejó una vivienda afectada - crédito captura de pantalla City Tv

La preocupación de la comunidad se ha intensificado, ya que, según testimonios de los vecinos, no es la primera vez que ocurre un accidente similar en esa zona. Una residente explicó al periodista que en ocasiones anteriores otros vehículos también han terminado estrellándose contra viviendas del sector por no respetar las normas de tránsito.

“Porque no solamente ha pasado ahí. La otra vez se metió una camioneta allá hasta dentro. Después fue en la casa de Manuel y ahora esa. Entonces... Y ahí en esta cuadra hay mucho niño, demasiados niños”, advirtió la vecina.

Ante la reiteración de estos hechos, los habitantes del barrio han solicitado a la Secretaría de Movilidad la instalación de reductores de velocidad en la curva donde suelen ocurrir los accidentes.

Una de las residentes expresó al periodista: “Uy, que coloquen reductores, porque aquí esto es... Ave María, tenaz, tenaz”.

Mientras tanto, los propietarios de la vivienda afectada debieron permanecer fuera de su casa a la espera de una evaluación estructural. El conductor del bus, aunque sufrió algunos golpes, no presentó heridas de gravedad. La Policía de Tránsito continúa investigando si el siniestro fue consecuencia de una falla mecánica o del exceso de velocidad.