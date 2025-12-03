Colombia

Buenas noticias para los productores de buñuelos de Medellín: distrito premiará al mejor producto en diciembre, así puede participar

El público podrá calificar las preparaciones participantes de manera presencial y virtual, mientras un jurado especializado seleccionará a los ganadores en la final del festival, que se celebrará el 15 de diciembre

El certamen busca premiar tanto la receta tradicional del buñuelo como las propuestas más innovadoras de la gastronomía antioqueña

La Alcaldía de Medellín lanzó la convocatoria del Festival Que Viva el Buñuelo con el objetivo de dinamizar el sector gastronómico local y promover los negocios que elaboran buñuelos durante la temporada decembrina. En un esfuerzo por fortalecer las tradiciones y estimular la economía, este certamen está enfocado en encontrar la elaboración más novedosa de este producto, considerado uno de los mayores símbolos de la identidad gastronómica de Antioquia.

El festival, que se desarrollará durante diciembre, permitirá que restaurantes y negocios gastronómicos de Medellín y sus corregimientos se inscriban en dos categorías principales: Tradicional e Innovador. En la primera, se reconocerán aquellas preparaciones que respetan las recetas clásicas y emplean ingredientes ancestrales, mientras que en la segunda se premiarán propuestas creativas que abren paso a fusiones, nuevas materias primas y presentaciones alternativas.

“Invitamos a emprendedores y dueños de negocios gastronómicos a que participen en este espacio que creamos para reconocer y visibilizar uno de los sabores más tradicionales de la ciudad y que nos une en diciembre. Este festival es la oportunidad perfecta para que más gente conozca sus negocios, vender más y seguir moviendo nuestra economía”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

La inscripción para los interesados estará abierta entre el 1 y el 4 de diciembre a través del portal del gobierno distrital. Cada negocio que desee postularse debe contar con registro activo en la Cámara de Comercio de Medellín, operar un establecimiento físico abierto al público y tener su sede en Medellín o sus corregimientos.

El proceso de selección prevé un máximo de 50 participantes en cada una de las categorías, según el orden de inscripción, motivo por el que la convocatoria podrá cerrarse antes si se ocupan todos los cupos.

El proceso continuará el 5 de diciembre con la publicación oficial de los negocios seleccionados. Desde ese día y hasta el 12 de diciembre, la ciudadanía podrá convertirse en jurado, evaluando los buñuelos participantes en dos modalidades: de manera presencial, mediante un código QR en los establecimientos inscritos, y virtualmente, a través de la app DiDi Food, servicio aliado del festival, donde se podrán pedir y calificar los buñuelos.

El desenlace del festival tendrá lugar el 15 de diciembre en la plazoleta de La Alpujarra, emblemático espacio público de la ciudad, donde los cinco mejores de cada categoría venderán sus productos al público asistente. Un grupo de jueces especializados evaluará cada propuesta considerando factores como sabor, textura, presentación y creatividad gastronómica. El horario de la final aún está pendiente por definir.

Más allá de la competencia, el festival se inserta en una tradición cultural profundamente arraigada en la región. Según el portal especializado punto bunuelo.com, el buñuelo representa no solo un alimento icónico, sino también un “recuerdo” y un elemento de unión intergeneracional.

De acuerdo con este medio, la receta de los buñuelos que hoy identifica a Medellín y el departamento llegó desde la España morisca, donde los árabes freían bolitas de masa dulce con miel. Con la colonia, esta preparación cruzó el océano y fue adoptada y adaptada por los antioqueños, quienes, con ingredientes como queso fresco y almidón de yuca, crearon el buñuelo moderno: redondo, dorado y esponjoso.

En la vida cotidiana, su consumo está ligado a celebraciones y encuentros familiares, especialmente en diciembre, donde su aroma y sabor remiten a la memoria colectiva de la ciudad. Cada hogar suele tener su particular versión, transmitida en recetas y secretos compartidos entre generaciones, lo que refuerza la importancia de iniciativas como el festival para preservar y resignificar las tradiciones.

Los organizadores enfatizan que este tipo de convocatorias fortalecen la visibilidad de emprendedores locales y ofrecen una plataforma para aumentar ventas en un momento clave del año para el sector. El evento también representa un esfuerzo conjunto entre el Programa de Emprendimiento y Empleo de Medellín y empresas como DiDi Food, buscando que la tradición del buñuelo continúe evolucionando y consolidándose como símbolo gastronómico y cultural de la ciudad.

